Disney+: Ke Huy Quan in Loki 2, i trailer di Werewolf By Night e Tales of the Jedi, e altre news dalla D23 Expo

Mostrati anche il logo di Armor Wars e le prime immagini di American Born Chinese, Iwaju e Win or Lose.

Nel corso del fine settimana, la D23 Expo di Anaheim, in California, è stata un evento carico di annunci e anteprime per Walt Disney Company. In particolare, tante sono state le novità con le quali il gruppo ha deliziato gli investitori e ancora di più gli abbonati al servizio streaming Disney+, che nei prossimi mesi godranno di gran parte di esse. Abbiamo già visto i trailer di Andor, Secret Invasion, Percy Jackson and the Olympians, Il mistero dei Templari: La serie, Willow e Nuovo Santa Clause cercasi (potrete raggiungerli cliccando sui vari link), quelli delle nuove stagioni di The Mandalorian e Cambio di direzione, l'annuncio del "ritorno" di High School Musical e l'arrivo di Eman Esfandi in Ahsoka. Ma c'è molto di più. Qui di seguito abbiamo raccolto tutto il resto.

D23 Expo: Tutte le altre notizie sulle serie Marvel

Armor Wars

Svelato il logo di Armor Wars, la nuova serie live-action nella quale Don Cheadle riprende il ruolo di James Rhodes, il supereroe anche conosciuto come War Machine, il miglior amico di Tony Stark/Iron Man. Cosa succede quando la sua peggiore paura si avvera? Ovvero, quando la tecnologia di War Machine finisce nelle mani sbagliate? Lo scopriremo prossimamente. Prima di allora, però, Cheadle sarà di nuovo James Rhodes nella prossima Secret Invasion.

Just announced at #D23Expo, Don Cheadle will return in Marvel Studios’ Armor Wars, coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/Ac3nj6LYui — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 10, 2022

Ironheart

Svelato il personaggio che Anthony Ramos interpreterà nella serie Ironheart, in streaming nell'autunno del 2023. L'ex star di She's Gotta Have It vestirà i panni di Parker Robbins, anche conosciuto come il supercriminale Hood. L'attore, il cui ingaggio non era stato ancora confermato dai Marvel Studios, si unisce a Dominique Thorne, Alden Ehrenreich, Manny Montana e Shea Couleé. La storia, ricordiamo, si concentra su Riri Williams, una geniale inventrice e la creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man.

Loki

Mentre proseguono le riprese della seconda stagione, il cui arrivo su Disney+ è previsto per la prossima estate, un filmato esclusivo introdotto dalle star Tom Hiddleston, Owen Wilson e Sophia Di Martino ha rivelato che il Ke Huy Quan di Indiana Jones e il tempio maledetto si è unito al cast con il ruolo di un impiegato della Time Variance Authority (TVA), per la cui esistenza Loki si è trovato a combattere nello scioccante finale del ciclo inaugurale. Più tardi, Quan ha avuto modo di riabbracciare la star de Il tempio maledetto Harrison Ford, all'evento per promuovere il quinto e ultimo film di Indiana Jones.

Moon Girl and Devil Dinosaur

Dopo una lunga lavorazione, l'adrenalinica nuova serie animata Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur, adattamento dell'omonimo fumetto di successo, farà il suo debutto nei primi mesi del 2023, mostrandosi nel frattempo in un nuovo teaser trailer. La storia ruota attorno a Lunella Lafayette (doppiata nella versione originale da Diamond White), una geniale bambina afroamericana di 13 anni che, accompagnata dal suo amico dinosauro color cremisi (Fred Tatasciore), usa la sua intelligenza per salvare la situazione. Il resto del cast vocale include tra gli altri Alfre Woodard (Luke Cage), Alison Brie (Community, GLOW), il produttore esecutivo Laurence Fishburne (Black-ish), Michael Cimino (Love, Victor), Indya Moore (Pose) e Craig Robinson (Killing It).

Werewolf By Night

Lo speciale di Halloween Werewolf By Night, il cui cast include Gael García Bernal (Mozart in the Jungle) e Laura Donnelly (Outlander), sarà disponibile in streaming molto prima della notte più spaventosa dell'anno, il 7 ottobre. Inoltre, è ora possibile pregustarne le atmosfere (chiaramente inquietanti) nel trailer ufficiale. Definito dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige "fun-scary", lo speciale presenta Bernal pesantemente sfigurato, una setta minacciosa e quello che sembra essere l'Uomo Cosa.

D23 Expo: Tutte le altre notizie sulle serie Star Wars

Star Wars: Tales of the Jedi

Si avvicina il momento di Star Wars: Tales of the Jedi. L'antologia animata destinata a un pubblico giovane con storie costruite attorno ai Jedi dell'era prequel arriverà sulla piattaforma con tutti e sei i cortometraggi che le danno forma il 26 ottobre. Qui di seguito è possibile anche apprezzarne il trailer ufficiale. Creata da Dave Filoni (Star Wars: The Bad Batch), la raccolta si presenta come un viaggio nelle vite di due Jedi nettamente diversi, Ahsoka Tano e il Conte Dooku, i quali saranno messi alla prova mentre compiono scelte che definiranno i loro destini.

Star Wars: The Bad Batch

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch, la serie animata sequel di The Clone Wars, lunga 16 episodi, debutterà su Disney+ con i primi due il 4 gennaio. Sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell'Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, affrontando una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

Star Wars: Young Jedi Adventures

Rimanendo nell'ambito dell’animazione, la serie prescolare Star Wars: Young Jedi Adventures, attesa per il 2023, ha annunciato le prime aggiunte al suo cast vocale: Jamaal Avery Jr. (Abbott Elementary) e Emma Berman (Luca). Ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, lo stesso periodo in cui si svolgeranno le vicende della prossima The Acolyte, la storia si concentra su un gruppo di giovani (nel gergo di Star Wars, Younglings) mentre apprendono le vie della Forza - con compassione, autodisciplina, lavoro di squadra e pazienza - per diventare intrepidi guerrieri. Avery interpreterà Kai Brightstar, un giovane Jedi che spera di seguire le orme del grande Maestro Yoda e diventare un Cavaliere Jedi. Lo vedremo collaborare con la pilota Nash Durango (Berman) in avventure attraverso lo spazio.

D23 Expo: Tutte le altre notizie sulle serie Disney, Pixar e 20th Television

American Born Chinese

L'action comedy del 2023 American Born Chinese, adattamento dell'omonima graphic novel del 2006 di Gene Luen Yang, si è svelata in un video che mette insieme sequenze della serie stessa con momenti del dietro le quinte e interviste ai protagonisti, inclusa la superstar Michelle Yeoh (La tigre e il dragone). La storia racconta di Jin Wang (Ben Wang, MacGyver), un adolescente che si destreggia tra la vita sociale del liceo e la vita familiare da immigrato. Quando incontra un nuovo studente straniero il primo giorno dell'anno scolastico, ancora più mondi si scontrano mentre Jin è inconsapevolmente coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi. Yeoh interpreta Guanyin, una zia che aiuta suo nipote Wei-Chen (l'ex campione di Taekwondo Jimmy Liu) a superare le sfide del liceo mantenendo la sua identità segreta di onnipotente bodhisattva buddista.

Iwaju

Annunciata a dicembre del 2020, Iwaju, la serie animata di fantascienza unica nel suo genere (segna la prima collaborazione tra i Walt Disney Animation Studios e la società di intrattenimento pan-africana produttrice di fumetti Kugali), si è mostrata finalmente nella prima immagine ufficiale. Descritta come una lettera d'amore a Lagos, in Nigeria, raffigurata come un luogo che esplode di colori, con elementi visivi unici e progressi tecnologici ispirati dallo spirito locale, e che è fisicamente divisa in un'isola e una parte di terraferma, separate sia dall'acqua che dalle condizioni socio-economiche, la serie segue Tola, una giovane ereditiera della ricca isola, e il suo migliore amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta e amorevole figlio della terraferma.

Journey into a futuristic version of Lagos, Nigeria with this FIRST LOOK of Disney Animation and Kugali's Iwájú!



The all-new Original series streams on @DisneyPlus in 2023 pic.twitter.com/fUvIN1EXHe — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022

La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa

Dopo il bagno di consensi del ciclo inaugurale, La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, revival della fortunata serie animata degli anni 2000 La famiglia Proud, tornerà su Disney+ con gli episodi della stagione 2 a febbraio del prossimo anno. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer.

Win or Lose

Prima serie long-form di Pixar, Win or Lose è stata presentata in modo più approfondito dai registi Carrie Hobson e Michael Yates in attesa dell'arrivo in tv nel 2023. La storia ruota attorno ai Pickles, una squadra mista di softball della scuola media, nella settimana che precede la partita di campionato. Ogni episodio si svolge nella stessa settimana, mettendo in evidenza il punto di vista di un diverso personaggio principale - i giocatori, i loro genitori, l'arbitro - che si riflette in uno stile visivo unico. I registi hanno rivelato inoltre che, nella versione originale della serie, Will Forte (The Last Man on Earth) presterà la voce a uno dei personaggi, l'allenatore Dan. Qui di seguito è possibile vederlo ritratto insieme agli altri personaggi nella prima immagine ufficiale.

Zootropolis+

L'attesa è durata un po' più del previsto ma abbiamo finalmente una data: Zootropolis+, la serie animata destinata ad approfondire alcuni dei personaggi più interessanti del film di animazione Zootropolis (inclusi il toporagno Fru Fru, le tigri ballerine di Gazelle e l'irresistibile bradipo Flash), debutterà su Disney+ il 9 novembre.