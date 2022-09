Percy Jackson and the Olympians: Disney+ svela il primo teaser trailer della nuova serie

News Serie TV

L'adattamento della fortunata saga per ragazzi sul semidio adolescente nato dalla penna di Rick Riordan arriva in streaming prossimamente.

Disney+ prova a dare una seconda possibilità al semidio adolescente Percy Jackson, amato personaggio creato dallo scrittore Rick Riordan, con la nuova serie originale Percy Jackson and the Olympians e ormai il debutto è sempre più vicino. In occasione della D23 Expo, il servizio di video in streaming ne ha diffuso il primo teaser trailer mentre la data di uscita per il momento resta ancora da definire.





Percy Jackson and the Olympians: La trama

Percy Jackson and the Olympians segue Percy Jackson (interpretato dal giovane attore di The Adam Project Walker Scobell), un moderno semidio dodicenne che deve gestire i suoi poteri soprannaturali quando Zeus lo accusa di avergli rubato la Folgore. Così, insieme ai suoi amici Grover e Annabeth (Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries), Percy parte per un viaggio attraverso l'America per ritrovarla e ristabilire l'ordine sull'Olimpo.

Un adattamento più fedele ai libri

La serie, che arriva dopo due film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri del 2013 che i fan della saga di Riordan avevano giudicato all'unisono deludenti, promette di essere molto più fedele al materiale di partenza (l'autore dei libri Rick Riordan e Jon Steinberg sono gli sceneggiatori dell'episodio pilota e James Bobin è il regista). In più occasioni, durante le riprese, Riordan si è rivolto ai fan dicendosi assai soddisfatto del prodotto e promettendo di riparare ai "torti" dei film, considerati da molti troppo distanti dai libri.

Il cast

Il cast include anche Virginia Kull nei panni della madre di Percy, Sally Jackson; Glynn Turman nei panni del centauro Chirone che addestra gli eroi; Megan Mullally nei panni dell'insegnante di matematica di Percy, la signora Dodds, alias la Furia Aletto che è stata inviata da Ade; Jason Mantzoukas come consigliere del campo, Mr. D alias il dio greco Dioniso; Timm Sharp nel ruolo del patrigno di Percy, Gabe Ugliano; Charlie Bushnell nei panni del figlio di Ermes, Luke e Dior Goodjohn nei panni della figlia di Ares, Clarissa.