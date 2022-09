High School Musical 4: Il quarto film si farà ma non sarà come ve lo aspettate

News Serie TV

La prossima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie ospiterà la reunion tanto attesa delle star del film originale, ma come? Ecco cosa sappiamo.

Finalmente i fan di High School Musical, che da anni sperano in un quarto film che riunisca i protagonisti originali della fortunata saga, saranno accontentati? Non proprio, eppure in casa Disney hanno trovato un modo fantasioso per mettere in scena l'atteso High School Musical 4. Accadrà nella quarta stagione di High School Musical: The Musical: La Serie, l'adattamento televisivo del popolare franchise in streaming su Disney+ dal 2019. Lo hanno annunciato all'evento D23 di Disney+ le star della serie Joshua Bassett, Sofia Wylie, Matt Cornett e Dara Reneé. Ma in che modo accadrà? È questa la parte divertente.

High School Musical: Nella serie di Disney+ la tanto attesa reunion

Per chi non avesse confidenza con la serie che ha arricchito il franchise di High School Musical: girata con lo stile di un documentario fittizio, High School Musical: The Musical: La Serie nella prima stagione ha seguito un gruppo di studenti del "vero" liceo di East High impegnato a mettere insieme uno spettacolo celebrativo del musical con protagonisti Zac Efron e Vanessa Hudgens. Nelle stagioni successive il gruppo ha messo in scena altri musical come La Bella e la Bestia e Frozen.

Ora, con un espediente che definire metacinematografico è dire poco, nella quarta stagione i ragazzi del liceo di East High saranno impegnati a portare in scena una produzione intitolata High School Musical 3: Senior Year e basata, quindi, sul terzo film della saga. Ma, attenzione, quando torneranno tra i corridoi del liceo, scopriranno che la scuola sarà diventata il set dell'atteso film (fittizio) High School Musical 4: The Reunion e che loro stessi faranno da comparse. Per ora, insomma, High School Musical 4: The Reunion esiste soltanto nell'universo della serie e non come film indipendente, ma potrebbero comunque esserci molte sorprese per i fan del franchise.

Torneranno i protagonisti dei film?

La domanda che tutti i fan a questo punto si fanno è: quali attori della trilogia di High School Musical appariranno nella stagione 4 della serie? Ad oggi, solo tre – KayCee Stroh, Lucas Grabeel e Corbin Bleu – hanno recitato nell'adattamento televisivo di Disney+, ma è probabile che altri protagonisti dei film prenderanno parte a questo interessante esperimento. L'ultima reunion, seppur virtuale, delle star del franchise risale ad aprile 2020 quando durante il programma The Disney Family Singalong gli attori Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Coleman, Corbin Bleu e Lucas Grabeel avevano cantato la hit We All In This Together insieme al regista Kenny Ortega ma senza Zac Efron (che aveva partecipato soltanto con un videomassaggio registrato). Vedremo se High School Musical: The Musical: La Serie sarà l'occasione giusta per una nuova e tanto attesa reunion, questa volta dal vivo.