Andor: Il trailer finale della nuova serie tv di Star Wars

Prequel di Rogue One: A Star Wars Story, la serie debutterà su Disney+ il 21 settembre.

Un nuovo trailer di Andor, atteso prequel tv del film Rogue One: A Star Wars Story, è stato rilasciato da Disney+ e Lucasfilm durante il panel della serie alla D23 Expo di Anaheim, in California. Già indirizzata verso la produzione della seconda stagione, il lungo prequel (si parte con 12 episodi e ne seguiranno altrettanti!) sarà disponibile in streaming dal 21 settembre, la prima settimana con le prime tre puntate.





La trama e il cast di Andor

Descritta come uno spy thriller, Andor riporta Diego Luna nei panni di Cassian Andor, una delle figure chiave che nel film hanno contribuito a rubare i piani della nuova arma dell'Impero Galattico, la Morte Nera, e segue il viaggio che lo porterà a scoprire come potrà fare la differenza. Questa è la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. Un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprende il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

"Si tratta del risveglio di un rivoluzionario", ha detto Luna durante il panel. Con lui nella serie recitano Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Fiona Shaw e Kyle Soller, quest'ultimo nel ruolo del malvagio ufficiale imperiale Syril Karn, un personaggio che l'attore ha detto "adorerete odiare".