Il Mistero dei Templari, data e trailer ufficiale della serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

L'appuntamento con il drama d'avventura basato sul popolare franchise cinematografico è fissato per il 14 dicembre in streaming su Disney+.

Il Mistero dei Templari, la serie di Disney+ che espanderà il fortunato omonimo franchise cinematografico, ha finalmente una data d'uscita. In occasione della D23 Expo, il servizio di video in streaming ha fatto sapere che debutterà con i primi due episodi il 14 dicembre e ne ha svelato l'adrenalinico trailer ufficiale.





La trama della serie Il Mistero dei Templari

Nei film Il mistero dei Templari e Il mistero delle pagine perdute, Nicolas Cage ha interpretato un archeologo, criptologo autodidatta e ladro dilettante che va a caccia di tesori perduti seguendo indizi trovati in antichi reperti americani. La serie invece esplorerà i temi del franchise dal punto di vista di una giovane eroina che intraprende l'avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto. Una DREAMer (nata negli Stati Uniti da genitori immigrati) di origini latine, Jess (Lisette Alexis) è una donna brillante e intraprendente che ama i misteri e ha un talento innato per risolvere gli enigmi. Nel corso della serie, scoprirà una storia rimasta a lungo sepolta, così come la verità sui suoi genitori e il suo legame con un antico tesoro.

I ritorni dai film e il riferimento a Ben Gates nel trailer

Il trailer mostra anche il ritorno di un volto noto del franchise, Harvey Keitel che riprenderà il ruolo dell'agente dell'FBI Peter Sadusky. E non sarà l'unico visto che anche Justin Bartha tornerà a vestire i panni dell'esperto di computer Ruley Poole. La clip introduce inoltre il nuovo personaggio interpretato da Catherine Zeta-Jones, Billie descritta come "una miliardaria tosta, esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice". Nicolas Cage, per quanto sappiamo finora, non apparirà nella serie ma nel trailer c'è un easter egg che fa riferimento al suo personaggio Ben Gates: un dispositivo particolare, cioè i famosi occhiali costruiti da Benjamin Franklin e utilizzati da Gates nei film.

Il resto del cast e i personaggi

Completano il cast della serie - che coinvolge lo stesso team dei film: il produttore Jerry Bruckheimer, il regista Jon Turteltaub e gli sceneggiatori Cormac e Marianne Wibberley - Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors) nei panni di Tasha, migliore amica di Jess che è costretta a rivalutare tutto ciò in cui crede per aiutare l'amica; Jordan Rodrigues (The Fosters) nei panni di Ethan, un amico d'infanzia che ama Jess dal giorno in cui si sono incontrati; Antonio Cipriano nel ruolo di Oren, un ragazzo adorabile che però è ossessionato dalle teorie del complotto; Jake Austin Walker (Stargirl) nei panni di Liam, un musicista in difficoltà che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; e Lyndon Smith (Parenthood) che sarà l'agente dell'FBI Ross, che partecipa alla ricerca.