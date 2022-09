Natale si avvicina: Disney+ mostra il teaser trailer e annuncia la data di The Santa Clauses

News Serie TV

La serie sequel riporta Tim Allen nei panni di un Santa Clause in cerca di un successore.

Uno dei Babbi Natale più famosi dello schermo è tornato, per ora solo in una breve anteprima, sebbene la festa più amata dell'anno sia sempre più vicina. In occasione della D23 Expo, Disney+ ha annunciato che The Santa Clauses, atteso sequel televisivo della trilogia cinematografica con Tim Allen protagonista Santa Clause, sarà disponibile in streaming a partire dal 16 novembre, la prima settimana con due episodi e poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì. Nel frattempo, come detto, la piattaforma ne ha diffuso il primo teaser trailer.





Santa Clause: La trama e il cast della serie tv sequel

In Italia intitolata Nuovo Santa Clause cercasi, la serie scritta dal veterano della commedia Jack Burditt (30 Rock, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt) ritrova lo Scott Calvin di Allen alla soglia dei 65 anni, consapevole che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi nelle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in modo particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un bel po' di elfi, bambini e una famiglia da accontentare, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura per una vita a sud del Polo.

Il trailer mostra Scott a colloquio con un candidato, nientemeno che l'ex giocatore di baseball Peyton Manning, il quale benché sembri molto sicuro delle proprie capacità non convince affatto il capo, oltre agli altri ritornati Elizabeth Mitchell e David Krumholtz, nei panni di Carol, la moglie di Scott, e dell'ex capofolletto Bernard. Il resto del cast include Kal Penn (Dr. House), Matilda Lawler (Station Eleven), Elizabeth Allen-Dick (figlia di Allen), Austin Kane, Devin Bright (The Unicorn), Rupali Redd e Laura San Giacomo (NCIS) nel ruolo della Befana.