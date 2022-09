The Mandalorian: L'ansiogeno teaser trailer della stagione 3 è qui!

News Serie TV

La serie tv con Pedro Pascal e Grogu tornerà in streaming su Disney+ nel 2023.

Febbraio non è mai stato così lontano. Alla D23 Expo di Anaheim, in California, Disney+ e Lucasfilm hanno svelato in un lungo teaser trailer le prime, spettacolari immagini dell'attesissima stagione 3 di The Mandalorian, la fortunata serie live-action con Din Djarin e l'adorabile Grogu ambientata nella galassia di Star Wars.

La stagione 3 di The Mandalorian

All'indomani dello spin-off The Book of Boba Fett, nel quale abbiamo sentito l'Armaiola (Emily Swallow) dire a Din (il sempre più affermato Pedro Pascal) che non è più un mandaloriano perché ha tolto l'elmetto e mostrato il suo volto agli altri, la terza stagione troverà il guerriero, con Baby Yoda al seguito, sfrecciare a bordo del suo caccia stellare Naboo N-1 e cercare la propria redenzione nelle acque vive sotto le miniere di Mandalore. Una missione della quale Bo Katan (Katee Sackhoff), tuttavia, potrebbe non essere troppo entusiasta.

Oltre ai già citati Swallow e Sackhoff, la stagione 3 di The Mandalorian riporterà sullo schermo Carl Weathers (interprete di Greef Karga) e Giancarlo Esposito (Moff Gideon).