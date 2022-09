Secret Invasion: Il primo trailer della prossima serie Marvel di Disney+

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming nella primavera del 2023.

Per le serie tv Marvel la Fase 5 inizia qui. In occasione del D23 Expo, Walt Disney Company e Marvel Studios hanno diffuso il primo trailer in itaiano di Secret Invasion, la prossima serie live-action dell'MCU attesa su Disney+, nella quale il veterano del franchise Samuel L. Jackson riprende il ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn quello del mutaforma Talos.





La trama di Secret Invasion

Disponibile in streaming nella primavera del 2023, Secret Invasion si basa sull'omonimo fumetto crossover del 2008 e racconta una storia che ruota attorno a una setta di Skrull e al fatto che si sia infiltrata in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. L'ultima volta che abbiamo visto Jackson nei panni di Fury era il 2019, nel film Spider-Man: Far From Home, alla fine del quale si scoprì che - attenzione alle anticipazioni - lui e la Maria Hill visti nel film erano in realtà Talos e sua moglie Soren, mentre il vero Fury si trovava nello spazio a bordo di un'astronave degli Skrull.

"Per anni hai evitato la Terra", dice la vera Hill di Cobie Smulders nel trailer. "Ho chiesto il tuo aiuto molte altre volte, e sei stato più che felice di lasciare che quelle chiamate finissero sulla segreteria". Lui le risponde: "Sì, beh. Questo è diverso".

Il resto del cast

Il notevole cast della serie include anche Martin Freeman nuovamente nei panni di Everett K. Ross (visto in Black Panther) e Don Cheadle in quelli di James Rhodes, oltre a Kingsley Ben-Adir (The OA), Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Olivia Colman (The Crown), Carmen Ejogo (True Detective), Christopher McDonald (Hacks) e Killian Scott (Strike) con ruoli misteriosi, Ben-Adir quasi sicuramente del villain.