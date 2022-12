Top Gun: Maverick incoronato dai fan miglior film del 2022

News Cinema

Top Gun: Maverick non solo è il film con il maggiore incasso dell'anno, ma anche il film preferito dei fan, almeno quelli che hanno partecipato a un sondaggio di Screen Rant. Tom Cruise ha di che gioire, essendo una delle ragioni del successo del sequel di Top Gun.

Top Gun: Maverick continua la sua corsa sfrenata verso il successo, nonostante sia uscito ormai da mesi. Per una ragione o per l'altra se ne parla, e adesso che siamo alla fine dell'anno ed è tempo di bilanci, il sequel di Top Gun viene da molti indicato come una delle migliori sorprese dell'anno. Ora il film con Tom Cruise può vantare anche il più alto gradimento da parte dei fan, almeno da quanti hanno partecipato a un sondaggio di Screen Rant, che domandava di indicare il film più amato del 2022.

Top Gun Maverick: le ragioni del successo

Sono molte le ragioni per cui Top Gun: Maverick è stato così apprezzato. Innanzitutto, pur essendo un sequel, funziona anche da solo, perché, accanto a qualche vecchia guardia, mette in primo piano personaggi nuovi. A interpretarli, tra l'altro, sono ottimi attori, ad esempio Miles Teller, Glen Powell e il favoloso Jon Hamm. E che dire delle prodezze acrobatiche dell'immarcescibile Tom Cruise? L'attore, a 60 anni, sta vivendo una nuova età dell'oro, tanto che forse soltanto lui a Hollywood ha proprio tutte le caratteristiche e l'allure della star. Inoltre, Top Gun 2 è nettamente superiore a Top Gun, che era sì diretto dal magnifico Tony Scott, ma aveva personaggi meno approfonditi ed era, in un certo senso, tagliato con l’accetta, oltre a essere un po' machista. Infine il film ha diverse scene commoventi, in primis quella in cui Pete incontra Iceman (Val Kilmer), e ben poca CGI, visto che Tom e il regista Joseph Kosinski hanno voluto dare un'impressione di realtà.

Leggi anche Avatar: La Via dell'Acqua e Top Gun: Maverick fra i migliori film del 2020 secondo l'American Film Institute

Leggi anche Top Gun Maverick e l'hangar misterioso, il regista racconta una curiosa storia

Top Gun: Maverick e gli altri film più amati del 2022

Ma torniamo al sondaggio. Se al primo posto c'è Top Gun: Maverick, gli altri film più votati dagli utenti di Screen Rant sono The Batman, Everything Everywhere All At Once e, ovviamente, Avatar: La Via dell'Acqua e Black Panther: Wakanda Forever.

Fa piacere constatare che, oltre a essere dei blockbuster, questi film sono anche d'autore, nel senso che a dirigerli ci hanno pensato registi di una certa rilevanza e che, oltre a intrattenere, fanno riflettere e celebrano sentimenti nobili.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick è il film che ha incassato di più nel 2022 (1.487.357.000 di dollari), imponendosi come l'undicesimo film con il maggior guadagno di sempre. In più è stato da poco scelto come miglior film dell’anno dal National Board of Review, organizzazione no profit newyorkese dedicata al cinema.