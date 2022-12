Avatar: La via dell'Acqua e Top Gun: Maverick fra i migliori film del 2020 secondo l'American Film Institute

News Cinema

L'American Fim Institute ha stilato la top ten dei film dell'anno che sta per concludersi. In testa c'è Avatar 2, ma sono da segnalare anche Top Gun: Maverick e una curiosa esclusione…

Il 2022 si sta per concludere e, puntuali come le tasse, arrivano le prime classifiche dei migliori film dell'anno. Oggi abbiamo quella dell'American Film Institute, che potrebbe anticipare in qualche modo la stagione dei premi o magari no, perché l'organizzazione indipendente no-profit creata dalla National Endowment for the Arts è un po' diversa dall'Academy. Potremmo definirla appena più intellettuale dell’eletta schiera che assegna gli Oscar? Chissà... intanto, però, tra i 10 titoli in classifica, ci sono film prevalentemente mainstream. È da notare che l'AFI, che si occupa anche di televisione, ha escluso dalla gara tutto ciò che ha debuttato sulle piattaforme streaming. Dobbiamo ripetere ancora una volta che siamo convinti che queste non sostituiranno la sala cinematografica? Non lo faremo.

Prima di districare il mistero della top ten dell'American Film Institute, vi anticipiamo che c'è Top Gun: Maverick, giudicato il miglior film della National Board of Review, l'associazione dei critici di New York. Sempre a proposito del sequel di Top Gun, ricordiamo che l'attore protagonista - l'immarcescibile Tom Cruise - riceverà dall'Associazione dei critici USA il David O. Selznick Achievement Award, una "specie" di premio alla carriera.

Da notare, infine, la presenza di Anche io, che i critici americani hanno molto amato al contrario del pubblico, e soprattutto di Avatar - La Via dell'Acqua, che si è guadagnato il primo posto ancor prima di uscire. Ovviamente i signori dell'AFI lo hanno gustato in anteprima.

I 10 migliori film del 2022 secondo l'American Film Institute

Ecco, come promesso, la classifica dei film più belli del 2022 stilata dall’American Film Institute: