Top Gun Maverick e l'hangar misterioso, il regista racconta una curiosa storia

News Cinema

Joseph Kosinski, regista di Top Gun Maverick, prima delle riprese si era innamorato di un hangar perfetto per una sequenza, però... la Marina aveva qualche remore nel lasciarglielo usare...

Ora che Top Gun Maverick, il più grande successo commerciale della carriera di Tom Cruise, è disponibile anche in streaming su Paramount+, emergono dettagli della sua lavorazione, condivisi dal regista Joseph Kosinski: è chiaro che un film così deve avvalersi della collaborazione dei militari, però si possono incontrare dei paletti... come ha raccontato Kosinski a Collider. Leggi anche Tom Cruise supremo: in caduta libera ringrazia per Top Gun Maverick e augura buone feste

Top Gun Maverick, un hangar misterioso si svuota per Tom Cruise

Top Gun Maverick è stato girato tra il 2018 e il 2019, anche se la sua uscita nel 2020 è stata via via posticipata per perfezionare le riprese aeree e, in un secondo momento, per aspettare che la crisi del Covid si riducesse. Il film è uscito alla fine quest'estate rivelandosi il più bel regalo al quale Tom Cruise potesse pensare per i suoi 60 anni: un incasso di 1.488.732.000 dollari, grazie al cinema nel quale l'attore ha continuato a credere, quando piovevano offerte per il trasloco in streaming nel picco della pandemia. La lavorazione ha fatto uso limitatissimo di effetti e set digitali, e la maggior parte delle ambientazioni esistono realmente. Anche l'hangar del Darkstar all'inizio del film. Il sopralluogo però per trovare quest'hangar è stato particolare, come ha raccontato il regista Joseph Kosinski...

Sono andato alla China Lake Naval Air Station, una base della Marina nel deserto. [...] Stavo facendo un tour della base per trovare un hangar per la sequenza del Darkstar. E mi dicono: "Puoi fare foto, basta che non punti la camera lì." Guardo in quella direzione e c'è questo hangar molto interessante, con una torre, filo spinato intorno e una porta blu. Chiedo: "Ma che cos'è?" E mi fanno: "Ah, non ci pensare nemmeno. Non potrai mai girare lì. Non fare foto. Non guardarlo nemmeno." E io: "Ma possiamo almeno avvicinarci in macchina se non scatto foto?" E loro: "Okay, va bene." [...]

Andiamo e dico: "Abbiamo una sequenza in cui un aereo super-segreto viene tirato fuori di notte, e questo mi sembra il posto migliore per girare." Mi dicono: "Ci credo allora che ti interessa proprio quell'edificio!" E io: "Mannaggia, sarebbe bellissimo girare lì. Peccato." Un paio di giorni dopo mi arriva una telefonata, mi fanno: "Okay, se ci dite quando volete girare lì, prendiamo quello che c'è lì e lo spostiamo qualche giorno prima, così avrete l'edificio." [...]

Quando abbiamo fatto uscire l'aereo per la ripresa, mi hanno detto che alcuni satelliti di altri paesi si sono mossi nello spazio per fotografarlo. [...] Se erano in grado di zoomare parecchio, avranno visto Tom Cruise nella cabina, pensate che figata!