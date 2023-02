SAG Awards 2023 - Trionfa Everything Everywhere All at Once. L'elenco completo dei vincitori per il cinema

News Cinema

Everything Everywhere All at Once trionfa alla 29ª edizione dei SAG Awards, vincendo in tutte le categorie per cui era candidato. Ecco dunque l'elenco completo dei vincitori per il cinema.

Ieri sera - 26 febbraio - si è tenuta la cerimonia di premiazione della 29ª edizione dei Screen Actors Guild Awards - meglio noti come SAG Awards. A due settimane dagli Oscar - la premiazione è prevista per il 12 marzo - e pochi giorni dall'apertura delle votazioni finali - che avverrà giovedì - i riconoscimenti assegnati dal collettivo degli attori diventano un punto fondamentale dell'Award Season. Molti dei selezionatori dei SAG fanno infatti parte dell'Academy, quindi i premi SAG sono da sempre il principale indicatore dei probabili vincitori dei premi Oscar - spesso il SAG al miglior cast riflette poi l'Oscar al miglior film. Quest'anno, quindi, arriva da favorito assoluto Everything Everywhere All at Once - forte anche della vittoria ai PGA, il premio del sindacato produttori, e del DGA, assegnato per la regia - che ha sbaragliato la concorrenza, portandosi a casa ben quattro riconoscimenti su sei, fra cui appunto quello per il miglior cast. Michelle Yeoh ha infatti battuto la favorita di categoria - Cate Blanchett (Tár) - divenendo la frontrunner per l'Oscar alla miglior attrice. Ke Huy Quan ha poi vinto il SAG come miglior attore non protagonista - ribadendo quindi l'unica certezza di questa Award Season - mentre Jamie Lee Curtis - vincitrice come miglior attrice non protagonista - si prepara a dare del filo da torcere ad Angela Bassett, sconfitta quindi sia ai BAFTA che ai SAG. Miglior attore è, infine, Brendan Fraser. La sua toccante performance in The Whale ha convinto i suoi colleghi attori, che potrebbero decidere di assegnarli l'Oscar di categoria, battendo il favorito Austin Butler (Elvis) - vincitore del Golden Globe e del BAFTA. Fuori dai giochi, dunque, pare essere Colin Farrell (Gli Spiriti dell'Isola). Per quanto riguarda invece l'Oscar come miglior film e miglior regia pare invece inarrestabile Everything Everywhere All at Once, che potrebbe dunque sconfiggere Steven Spielberg e il suo The Fabelmans. Di seguito l'elenco completo dei vincitori dei premi SAG per il cinema.

SAG Awards 2023 - L'elenco completo dei vincitori per il cinema

Miglior attore protagonista

Miglior attrice protagonista

Miglior attore non protagonista

Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once - VINCITORE

- VINCITORE Paul Dano - The Fabelmans

Brendan Gleeson - Gli Spiriti dell'Isola

Barry Keoghan - Gli Spiriti dell'Isola

Eddie Redmayne - The Good Nurse

Miglior attrice non protagonista

Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once - VINCITRICE

- VINCITRICE Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - Gli Spiriti dell'Isola

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

Miglior cast

Everything Everywhere All at Once - VINCITORE

- VINCITORE Babylon

Gli Spiriti dell'Isola

The Fabelmans

Women Talking

Miglior cast di controfigure