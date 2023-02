SAG Awards 2023: The White Lotus e Abbott Elementary vincono per le Serie TV

News Serie TV

Premiati i migliori attori, le migliori attrici e i migliori cast della stagione. Ecco tutti i vincitori e il video dell'intera cerimonia.

È stata un'altra notte di premiazioni quella appena trascorsa. Al Fairmont Century Plaza di Los Angeles, in California, la Screen Actors Guild, l'associazione che riunisce gli attori americani, ha premiato i migliori interpreti televisivi (e cinematografici) della stagione alla 29esima edizione dei SAG Awards, nel corso di una cerimonia trasmessa per la prima volta in diretta streaming da Netflix. Trionfatrici della serata sono state le serie The White Lotus di HBO e Abbott Elementary di ABC, i cui cast si sono imposti come i migliori rispettivamente tra i drama e le comedy. Per la prima è stata premiata anche singolarmente Jennifer Coolidge, migliore attrice in un drama.

Tra gli altri vincitori dell'edizione 2023, si segnalano Jason Bateman miglior attore in un drama per la sua interpretazione nella quarta e ultima stagione di Ozark, di Netflix, e Jeremy Allen White e Jean Smart miglior attore e miglior attrice in una comedy, rispettivamente The Bear di FX e Hacks di HBO Max. Smart non era presente alla cerimonia e non ha potuto ritirare il premio di persona, il secondo consecutivo per lei, perché in convalescenza dopo essersi sottoposta a un intervento cardiaco, come riportato nei giorni scorsi. L'associazione ha premiato inoltre il primo spin-off di Yellowstone, 1883 di Paramount+, per l'interpretazione di Sam Elliott. Qui di seguito l'elenco completo dei vincitori, seguito dal video di oltre due ore dell'intera cerimonia di premiazione.

SAG Awards 2023: Tutti i vincitori

CAST IN UN DRAMA

Better Call Saul

Ozark

Scissione

The Crown

The White Lotus - VINCITORE

ATTORE IN UN DRAMA

Jonathan Banks, Better Call Saul

Jason Bateman, Ozark​ - VINCITORE

Jeff Bridges, The Old Man

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Scissione

ATTRICE IN UN DRAMA

Jennifer Coolidge, The White Lotus​ - VINCITRICE

Elizabeth Debicki, The Crown

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Zendaya, Euphoria

CAST IN UNA COMEDY

Abbott Elementary​ - VINCITORE

Barry

Hacks

Only Murders in the Building

The Bear

ATTORE IN UNA COMEDY

Anthony Carrigan, Barry

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear​ - VINCITORE

ATTRICE IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks​ - VINCITRICE

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Steve Carell, The Patient

Taron Egerton, Black Bird

Sam Elliott, 1883​ - VINCITORE

Paul Walter Hauser, Black Bird

Evan Peters, Dahmer

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Emily Blunt, The English

Jessica Chastain, George & Tammy​ - VINCITRICE

Julia Garner, Inventing Anna

Niecy Nash-Betts, Dahmer

Amanda Seyfried, The Dropout

STUNT

House of the Dragon

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Star Wars: Andor

Stranger Things​ - VINCITORE

The Boys