Razzie Awards 2025: le nomination dei "peggiori" film

Se gli Oscar premiano il talento, i Razzie Awards invece puntano ai "peggiori" film dell'anno: ecco le nomination del 2025, il cui annuncio è arrivato, come sempre, poche ore prima di quello dei premi dell'Academy.

Torna l’appuntamento dell’anno con i Razzie Awards. Per l’edizione 2025, fioccano nomination soprattutto per titoli che hanno sicuramente animato il grande schermo come Madame Web e Joker: Folie à Deux. Come ogni edizione, i Razzie Awards hanno l’obiettivo di eleggere i “peggiori film” dell’annata, coinvolgendo naturalmente attori, registi e sceneggiatori. Scopriamo di seguito quali sono le nomination dei Razzie Awards 2025.

Razzie Awards 2025: tutte le nomination per i “peggiori” dell’anno

Peggior Film

Peggiore Attore

Peggiore Attrice

Peggiore Attore Non Protagonista

Peggiore Attrice Non Protagonista

Peggiore Regista

Peggior coppia sullo schermo

Due personaggi odiosi (ma soprattutto Jack Black), Borderlands

Due "attori comici" poco divertenti, Unfrosted

L'intero cast di Megalopolis

Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid e Penelope Ann Miller (come "Ronnie e Nancy"), Reagan

Peggiore Prequel, Remake, Rip-Off o Sequel

Peggiore sceneggiatura