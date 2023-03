OSCAR 2023: tutto sulla cerimonia in diretta TV e sui candidati di quest'anno

News Cinema

Tutto quello che c'è da sapere sugli Oscar 2023: la nostra guida ai premi cinematografici più attesi dell'anno. Le informazioni e le notizie più utili per arrivare preparati alla 95esima Notte degli Oscar. La diretta TV in Italia, le star presenti alla cerimonia di premiazione, tutti i candidati agli Oscar di quest'anno.

Eravamo soliti chiederci "chi vincerà quest'anno il premio Oscar?" arrivando a ridosso della cerimonia di premiazione, ma in questi ultimi anni, specialmente nella scorsa edizione, le sorprese sono state così tante che un'altra domanda in parallelo sorge spontanea: "cos'altro potrà mai succedere stavolta?". Difficilmente sarà superabile lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, che a sua volta aveva però superato il surreale momento dello scambio della busta Moonlight/La La Land. Una cerimonia serena e pacifica, che non generi troppi meme per far felici gli abitanti dei social media, persino un po' noiosa come quelle dei vecchi tempi, sarebbe la benvenuta.

L'altra domanda che presumibilmente qualcuno di voi si sta chiedendo è: Come posso vedere la cerimonia di premiazione degli Oscar in diretta TV (magari in anche in chiaro o in streaming) in Italia? Ecco, proprio posta così, per una chiara e semplice indicizzazione sui motori di ricerca affinché l'informazione salti fuori immediatamente. Proseguite dunque la lettura per scoprire l'orario italiano dell'inizio della diretta degli Oscar ed eventualmente come rivedere la notte degli Oscar 2023 in replica. Vi offriamo anche un veloce ripasso dei nomi e dei titoli candidati all'Oscar 2023 che si porteranno a casa la prestigiosa statuetta.

La cerimonia degli Oscar 2023 in diretta tv in Italia: dove e quando vederla

Così come l'anno scorso, anche per quest’anno i diritti televisivi dell’appuntamento più atteso dal mondo del cinema se li è assicurati Sky: la 95ª edizione degli Academy Awards sarà in diretta questa a partire dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky), in streaming su NOW, su Sky Uno e in chiaro sul Digitale Terrestre su TV8. L'orario effettivo dell'inizio della cerimonia è alle ore 2, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 13 marzo. Il luogo a ospitare fisicamente l'evento è ovviamente il Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles.

Così si legge sul comunicato ufficiale: "Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti, dal Red Carpet fino a tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles, insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e la giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini". Con loro in studio ci saranno Costantino della Gherardesca e l’attore Claudio Santamaria.

La Notte degli Oscar 2023 sarà ritrasmessa in versione integrale in replica nella mattina e nel pomeriggio di lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar. Successivamente sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2023”, una versione ridotta della serata, sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Chi presenta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023?

Dopo il terzetto di presentatrici Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall della scorsa edizione, questa 95ª edizione degli premi Oscar sarà condotta da Jimmy Kimmel. Il presentatore americano, che conduce da anni il Jimmy Kimmel Live! proprio nell'edificio di fronte al Dolby Theatre, dall'altro lato dell'Hollywood Boulevard, dove si svolge la cerimonia degli Oscar. Kimmel aveva già presentato la serata nel 2017 (l'anno del famigerato scambio della busta) e nel 2018.

Tutti i candidati: le nomination agli Oscar 2023

Miglior Film, sono candidati agli Oscar 2023:

Miglior Regia, sono candidati agli Oscar 2023:

Migliore Attrice protagonista, sono candidati agli Oscar 2023:

Migliore Attore protagonista, sono candidati agli Oscar 2023:

Migliore Attore non protagonista, sono candidati agli Oscar 2023:

Migliore Attrice non protagonista, sono candidati agli Oscar 2023:

Migliore Sceneggiatura originale, sono candidati agli Oscar 2023:

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Migliore Sceneggiatura non originale, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion - Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Migliore Film Internazionale, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale - Germania

Argentina, 1985 - Argentina

Close - Belgio

EO - Polonia

The Quiet Girl - Irlanda

Migliore Film d'animazione, sono candidati agli Oscar 2023:

Migliore Montaggio, sono candidati agli Oscar 2023:

Gli Spiriti dell’Isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Migliore Scenografia, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Migliore Fotografia, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Migliori Costumi, sono candidati agli Oscar 2023:

Babylon

Black Panther Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

La Signora Harris va a Parigi

Miglior Trucco e acconciature, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Migliori Effetti visivi, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Miglior sonoro, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’Acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Miglior Colonna sonora originale, sono candidati agli Oscar 2023:

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Gli Spiriti dell’Isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Miglior Canzone Originale, sono candidati agli Oscar 2023:

“Applause” - Tell It Like a Woman

“Hold My Hand” - Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” - Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” - RRR

“This is a Life” - Everything Everywhere All at Once

Miglior Documentario, sono candidati agli Oscar 2023:

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Miglior Cortometraggio documentario, sono candidati agli Oscar 2023:

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Strangers at the Gate

Miglior Cortometraggio, sono candidati agli Oscar 2023:

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d'animazione, sono candidati agli Oscar 2023:

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It

Le star che consegneranno i premi Oscar quest'anno

Oltre ai nomi dei candidati che vedremo calcare il red carpet prima della cerimonia e poi seduti in sala successivamente, come sempre sarà l'occasione per una comparsata da parte di altre celebrità che leggeranno le nomination prima di chiamare sul palco il vincitore o la vincitrice. Questo è un elenco pressoché definitivo dei volti che vedremo: Florence Pugh, Andrew Garfield, Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Sigourney Weaver, Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña, Donnie Yen, Pedro Pascal, Kate Hudson, Harrison Ford, Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen e John Travolta.