Nicolas Cage + parco divertimenti + il male = nuovo survival horror intitolato Wally's Wonderland

L'attore sarà il guardiano di un parco a tema e dovrà vedersela con le attrazioni "possedute" da chissà quale entità.

Immaginate la commedia Una notte al museo in versione maligna. Sostituite il museo con un parco divertimenti dove invece di statue, animali impagliati e fossili di dinosauri, a prendere vita sono attrazioni e personaggi e non sono per niente amichevoli. Questo accade nel film Wally's Wonderland di cui a breve inizieranno le riprese con il nostro eroe personale Nicolas Cage. L'attore è il guardiano di questo parco a tema e quando una notte per qualche oscuro motivo le creature delle giostre si animano demoniacamente e vogliono fargli la pelle, lui è costretto a difendersi con tutti i mezzi possibili per raggiungere l'uscita. Aspettative? Altissime, ovviamente! Non leggeteci ironia in questa esclamazione... vabbè, magari giusto un pochino.

C'è da segnalare però che lo script di Wally's Wonderland ha ricevuto ottimi consensi su Bloodlist.com, un sito che raccoglie le migliori sceneggiature di film di genere ancora in cerca di un produttore. Non fatevi ingannare dalla foto in alto con il buon Nic che invece è tratta dal fantasy thriller Between Worlds del 2018. Sì, perché sappiamo bene che la carriera di Cage stia andando ormai da tempo in una direzione che soltanto lui riesce a capire. È difficile stargli dietro con tutti i film che gira, tra i tre e quattro all'anno, così come è difficile vederli quei film. A volte escono direttamente in Dvd/Blu-ray, a volte qualche piattaforma streaming se li "assicura" altre volte rimangono per noi irrintracciabili. Incrociamo le dita per Wally's Wonderland, perché alla fine a Nicolas noi gli vogliamo bene.