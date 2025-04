I migliori film in streaming di Richard E. Grant, protagonista di Death of a Unicorn

News Cinema

L'istrionico attore inglese torna nelle sale italiane col film distribuito da I Wonder Pictures. Ripercorriamo la sua illustre carriera con cinque film in streaming.

L’arrivo nelle sale italiane di Death of a Unicorn ci permette di adoperare i nostri consueti cinque film in streaming per ripercorrere la carriera di uno dei suoi protagonisti, ovvero Richard E. Grant. Istrione capace di imporre il suo stile di recitazione in qualsiasi tipo di produzione, Grant si è però distinto in particolar modo in film in costume, in cui ha potuto sfruttare al meglio la sua eleganza aristocratica ma anche iconoclasta. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Richard E. Grant, protagonista di Death of a Unicorn

Dracula di Bram Stoker

L’età dell’innocenza

Gosford Park

Logan - The Wolverine

Copia originale

Dracula di Bram Stoker (1992)

Dracula di Bram Stoker: Il Trailer Ufficiale per il 30esimo anniversario del Film - HD

Piccola parte di contorno in un cast pazzesco che comprende Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves, Monica Bellucci. Ma soprattutto Francis Ford Coppola, che dirige il suo Dracula di Bram Stoker con l’irruenza di un cineasta totale, senza freni, che mescola generi e fascinazioni senza alcuna remora. Il risultato è un prodigio cinematografico dalle mille invenzioni, strabordante e romantico, che vince tre premi Oscar tecnici e conquista il botteghino di tutto il mondo. Grant con la sua interpretazione funambolica si adatta perfettamente al tono del film. Una girandola visiva ed emozionale senza precedenti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’età dell’innocenza (1993)

Per Martin Scorsese invece Grant tira fuori tutta la sua aristocratica raffinatezza. Personaggio superficiale e civettuolo che perfettamente si interseca con l’austero Daniel Day-Lewis, protagonista insieme a Michelle Pfeiffer di una storia d’amore impossibile che arriva dritta al cuore. L’età dell’innocenza è uno dei capolavori “nascosti” dell’autore, uno sguardo alle regole sociali che strangola il sentimento. Capolavoro che vede anche Winona Ryder nel cast, ottiene soltanto l’Oscar per i costumi ma ne avrebbe meritati molti altri. Adattamento da Edith Wharton, uno dei migliori film degli anni ‘90. Da rivedere col cuore in gola. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Gosford Park (2001)

Altro film in costume, ma stavolta molto più contemporaneo e ficcante. Da una sceneggiatura premio Oscar di Julian Fellowes, Robert Altman dirige uno sguardo senza pietà sulle lotte di classe della società britannica del passato, che poi tanto non si discosta da quella attuale. Gosford Park si fregia di un cast stratosferico, tra cui spiccano Maggie Smith, Helen Mirren e Clive Owen. Film di eleganza suprema ma anche di finezza psicologica portentosa, che conferma la grandezza del proprio autore. Molte candidature all’Oscar tra cui quelle per il film e la regia. Uno dei grandi lungometraggi di un cineasta davvero unico. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Amazon Prime Video.

Logan - The Wolverine (2017)

Logan - The Wolverine: Nuovo trailer italiano del film - HD

Nel Ruolo dello scienziato cattivo che perseguita il Wolverine di Hugh Jackman, Grant dimostra di divertirsi un mondo a interpretare questo tipo di ruolo. Altro tassello di disarmante efficacia nella sua filmografia variegata e variopinta. James Mangold realizza Logan - The Wolverine come un western revisionista, crepuscolare a cui partecipano con enorme adesione anche Patrick Stewart e Boyd Holbrook. Uno dei migliori cinecomic mai realizzati, che non a caso si guadagna la nomination all’oscar per il miglior adattamento. Anche il pubblico gli tributa il doveroso successo, il maggiore negli standalone dedicati a Wolverine. Film di spessore. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Copia originale (2018)

Copia Originale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ed ecco finalmente arrivare la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per Richard E. Grant, coronamento di una gloria carriera da gregario di lusso. Come spalla della protagonista Melissa McCarthy l’attore è superbo, istrionico, deliziosamente controtendenza. Marielle Heller dirige Copia originale con grazia e notevole adesione psicologica ed emotiva ai due personaggi. Un film malinconico e sentito, che testimonia la qualità di tutti coloro che vi hanno partecipato. Successo personale e dovuto dell’attore, un “signore” del grande schermo da decenni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, Disney +.