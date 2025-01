Here: scopriamo di più sul nuovo film di Robert Zemeckis con questa featurette video

News Cinema

Ascoltiamo dalla voce dei protagonisti Tom Hanks e Robin Wright, e ovviamente dello sceneggiatore e regista del film, cosa c'è da sapere sul nuovo, bellissimo Here, al cinema dal 9 gennaio.

Robert Zemeckis è un regista fondamentale, e Here un film bellissimo. La sintesi è questa, ma possiamo ovviamente dilatare e esplicare il concetto.

Zemeckis, classe 1952, è l'uomo senza il quale il cinema contemporaneo non sarebbe quello che è, e che ci ha regalato alcuni dei ricordi più indelebili degli ultimi quaranta e passa anni: è il regista della trilogia di Ritorno al futuro (e già questo basterebbe a chiudere la questione), di Chi ha incastrato Roger Rabbit e di Forrest Gump. È l'anarchico ribelle che dentro Hollywood si permette di fare l'avanguardista: con i suoi film in performance capture (Polar Express, La leggenda di Beowulf e A Christmas Carol) o con lavori incredibili come Benvenuti a Marwen e straordinariamente cinefili come Allied.

Here, che vedremo al cinema dal 9 gennaio, è il suo film più recente, una scommessa incredibile vinta a piene mani: prendendo spunto da una graphic novel che si inventava questo stile, in Here Zemeckis racconta la storia di alcuni personaggi (i principali interpretati da Tom Hanks e Robin Wright, di nuovo alle prese con una storia d'amore amara dopo quella di Forrest Gump) utilizzando letteralmente un unico punto di vista, fisicamente inteso.

Come potete leggere nella recensione del film, Here è un film spericolato e commovente. E ottima per capire il senso del film è la sintesi utilizzata nella motivazione con la quale il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI:

Nell'intuizione del graphic novel di Richard McGuire, Robert Zemeckis trova una chiave ideale per fare ciò che ha sempre fatto: coniugare il racconto più umano e universale possibile con il massimo della sfida tecnologica. Tra casa di bambole e screencast, la prospettiva fissa racconta uno spazio fisico unico popolato di infiniti spazi interiori, capaci di attraversare tempo e esistenze. Un caleidoscopio di gesti, sensazioni, sentimenti, stati d’animo che coinvolgono e commuovono.