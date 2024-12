Una prospettiva fissa, uno spazio fisico unico che è popolato di infiniti spazi interiori. Un tempo frammentato e ricombinato che, comunque, vola. Zemeckis affascina e commuove. La recensione di Here di Federico Gironi.

La trovata, presa in prestito dalla graphic novel di Richard McGuire, è semplice e folgorante: raccontare una storia (forse la Storia), dei personaggi, delle vicende eterne e universali, da una prospettiva fissa e immutabile.

Zemeckis piazza il suo obiettivo su un cavalletto, inizia a riprendere, e tutto quello che passa, accade e si costruisce lì di fronte - dalla preistoria a Beniamino Franklin, fino al soggiorno di una casa fin troppo affollata - è il suo film. È la vita.

Nell’intuizione di McGuire, il più anarchico e sperimentale dei grandi registi del mainstream hollywoodiano contemporaneo trova il modo, il punto di vista, il sistema perfetto per fare quel che ha sempre fatto, e che sempre di più vuole fare: coniugare il racconto più tradizionale e universale possibile con il massimo della sfida e della ricerca tecnologica. Far andare di pari passo, sempre, cuore e cervello.

Con quella camera fissa, con i riquadri che si aprono, si chiudono e si sovrappongono come tante finestre temporali, mostrando il passato o il futuro nel mutevole presente del riquadro principale, quello dello schermo, Here assomiglia quasi (quasi) a un film in screencast; e se l’uso dell’intelligenza artificiale al cinema è quello fatto da Zemeckis in questo film (che alcuni hanno già contestato), beh: ben venga il progresso tecnologico.

Perché nulla di tutto questo va a togliere calore, spessore e intensità alla storia dolce, ma anche e soprattutto assai amara, che l’autore di Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, La morte ti fa bella e Forrest Gump ha voluto raccontare.

Già, Forrest Gump. Qui, Here, tornano Tom Hanks e Robin Wright, e qui come in quel film lì - che ricordo male, ma ricordo sopravvalutato, ma forse mi sbaglio - tornano a raccontare una storia d’amore tenera e sfortunata che attraversa il tempo, le epoche, la storia di una nazione.

Davanti all'obiettivo di Zemeckis, nel soggiorno della casa dei genitori di lui, Richard e Margaret (Hanks e Wright) si fidanzano, fanno l’amore, si sposano, hanno una bambina, la crescono. Litigano, si abbracciano, lavorano. Invecchiano. Si allontanano, si separano. In qualche modo si ritrovano. Attorno a loro, i genitori di Richard (Paul Bettany e Kelly Reilly) seguono un cammino simile e diverso, che è il cammino della vita, con le sue piccole ma fondamentali gioie e i suoi grandi dolori.

Certo, il cammino degli Young - così si chiamano - non è l’unico possibile. E difatti, ecco che, grazie al gioco dello schermo, dei riquadri, dello spazio fisico identico ma di un tempo ripercorso liberamente, Zemeckis racconta impressionisticamente chi ha occupato quel soggiorno prima e dopo di loro.

Tra questi, ci sono Leo e Stella (David Fynn e Ophelia Lovibond), lui inventore, lei pin up, coppia bohémienne degli anni Quaranta che, nella sua libertà e nella sua leggerezza, sembra indicare una possibile alternativa al percorso così tipicamente borghese, tradizionale e tutto sommato poco felice degli Young. E poi, dopo gli Young, ecco gli Harris, arrivare a occupare quello spazio: famiglia afroamericana dei nostri giorni che pare aver trovato una via di compromesso tra la bohéme e la borghesia, libera e tutto sommato felice: anche se Zemeckis, in una scena che è un pugno nello stomaco, si premura di mostrarci una scena tostissima, in cui il padre spiega al figlio oramai patentato come comportarsi se fermato al volante dalla polizia, per evitare di finire come troppi altri ragazzi neri in America.

Il tempo è spezzato e ricombinato. Comunque, vola. Lo spazio fisico rimane lo stesso, quello interiore no. Mai.

Facendo dei limiti di quel punto di vista obbligato un orizzonte ampissimo di possibilità, Zemeckis fa dell’inquadratura fissa un caleidoscopio di gesti, sensazioni, sentimenti, stati d’animo. Illustra le infinite sfumature dell’animo e della vita, calandoci inesorabilmente dentro le esistenze e le vicende di quei personaggi così unici e singolari e così esemplari al tempo stesso.

Ci diverte, ci incuriosisce, ci distrae con il paradossale dinamismo della forma (e a volte sembra di giocare a quel gioco della Settimana Enigmistica in cui bisogna trovare le differenze tra due immagini apparentemente identiche), ci commuove con la forza dei suoi sentimenti.

Zemeckis è un grande romantico, non lo nasconde e anzi, oramai settentenne ci gode a esagerare nel sentimentalismo, e nella malinconia, così come gode nel piegare la ragione e la tecnica all’arte immortale del racconto. E alla fine, nell’unico movimento di macchina che si concede e ci concede, sintetizza un mutamento e un allargamento del punto di vista che assume un senso, se non filosofico, sicuramente esistenziale.