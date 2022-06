Fine di una storia: i grandi film in streaming sul matrimonio e i suoi piccoli grandi fallimenti

News Cinema

Tra (molto) dramma e un pizzico di commedia nera, ecco i film in streaming che hanno raccontato al meglio la dissoluzione dell'amore.

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento in cinque film in streaming ad alcune storie d'amore e matrimonio che non si sono purtroppo concluse nel migliore dei modi, dando però la possibilità a registi dotati di enorme sensibilità di esplorare il rapporto di coppia - e le sue problematiche - in maniera sincera e spesso molto vera. In almeno un paio di casi ne sono venuti fuori film secondo noi di qualità elevata, se non addirittura altissima. Buona lettura

I migliori film in streaming sui problemi del rapporto di coppia

Kramer contro Kramer

La guerra dei Roses

Revolutionary Road

Blue Valentine

Storia di un patrimonio

Kramer contro Kramer (1979)

La rappresentazione perfetta dell’uomo moderno, dedito alla carriera e pian piano diventato cieco di fronte alle necessità del rapporto di coppia. Dustin Hoffman deve riscoprirsi prima di tutto padre e essere umano capace di dare oltre che ricevere dopo essere stato abbandonato di sana pianta da Meryl Streep. Kramer contro Kramer è un dramma familiare scritto, diretto e soprattutto interpretato come meglio non si potrebbe, con l’arco narrativo dei due personaggi principali delineato in maniera vera e dolorosa. Film epocale, che ci ha regalato a mio avviso grazie a Hoffman una delle dieci grandi interpretazioni della storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

La guerra dei Roses (1989)

La dissoluzione di un rapporto amoroso che si trasforma progressivamente in fastidio, repulsione e infine odio mortale. Un regista al vetriolo quale sapeva essere Danny De Vito riunisce la coppia di amici Michael Douglas e Kathleen Turner per una commedia nerissima su un matrimonio che cade a pezzi, e con esso tutto finisce letteralmente o quasi in macerie. La guerra dei Roses si spinge molto oltre, diverte ma inquieta anche, e molto. Film di culto di fine anni ‘80 con un finale nerissimo e irresistibile. Da incorniciare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Revolutionary Road (2008)

Revolutionary Road: Il trailer del film diretto da S. Mendes con L. DiCaprio e K. Winslet

Uno studio sulla coppia realizzato con un’attenzione alle psicologie (anche ipocrite) dei due membri incredibile, incastonata in una messa in scena di eleganza formale a dir poco preziosa. Sam Mendes dopo American Beauty trova la quadratura del cerchio drammatico grazie a Revolutionary Road, in cui Kate Winslet e Leonardo Di Caprio si sfidano a colpi di bravura. Il suo capolavoro senz’ombra di dubbio, un dramma umano di fattura cinematografica che si sposa in tutto e per tutto con la natura emotiva della trama. A nostro avviso il miglior film del 2008. E di gran lunga. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Blue Valentine (2010)

Blue Valentine: Il trailer ufficiale in italiano

Due attori in stato di grazia come Michelle Williams e Ryan Gosling. Un regista passionale e asfissiante quale sa essere Derek Cianfrance. Blue Valentine dipinge insieme l’inizio e la fine opaca e desolata di una storia d’amore come più dolorosamente non si potrebbe. Due attori magistrali, scene dall’intensità emozionale inaudita, la sequenza dell’hotel dove si consuma il destino del rapporto della coppia di dolore lancinante. Film onesto, radicale nella sua semplicità, straziante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Storia di un patrimonio (2019)

Noah Baumbach racconta una storia velatamente autobiografica regalando a Adam Driver e Scarlett Johansson i due ruoli che valgono una carriera, almeno dentro il cinema di spessore. Messo in scena con asciuttezza e realismo invidiabili, Storia di un patrimonio colpisce dritto al cuore, ti fa innamorare dei due protagonisti e ti fa parteggiare per entrambi, con le loro ragioni e i loro umanissimi limiti. Straordinari anche gli attori di contorno, da Laura Dern da Oscar ad Alan Alda al compianto Ray Liotta. Profondo e sincero, un connubio irresistibile. Disponibile su Netflix.