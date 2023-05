Festival di Cannes: i film con la più lunga standing ovation

News Cinema

Gli applausi e le standing ovation ai festival del cinema sono garanzia di premi? Sono sinonimo di qualità? Non sempre. In ogni modo, ecco i titoli più acclamati e quelli più fischiati del Festival di Cannes, al momento in fase di svolgimento e arrivato alla settantaseiesima edizione.

Quando a un festival si fa il tifo per un film, si va in brodo di giuggiole nel momento in cui si apprende che la proiezione ufficiale si è conclusa con 8, 10 o 15 minuti di applausi. A volte, però, una platea che batte le mani a lungo e perfino una standing ovation non si traducono in premi vinti o recensioni positive, ma sono sempre meglio di un silenzio imbarazzante o di fischi ripetuti, ammesso che qualcuno si permetta, davanti al regista e agli attori del film, presenti in sala, reazioni così maleducate.

A proposito plausi, acclamazioni e standing ovation, un giornalista di Collider ha scritto un interessante articolo sui film che sono stati maggiormente applauditi durante i vari Festival di Cannes. Lasciateci dire che la selezione quest'anno è di ottimo livello, fra titoli in concorso e fuori concorso, come dimostrano Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Monster di Hirokazu Kore'eda, Asteroid City di Wes Anderson, May December di Todd Haynes e Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold. Poi ci sono i nostri film: La chimera di Alice Rohrwacher, Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti e Rapito di Marco Bellocchio. Ciò significa che il gradimento sarà, si spera, alto.

Campioni di applausi e campioni di fischi al Festival di Cannes

Tornando al passato, il Festival di Cannes ha accolto un gran numero di capolavori, tributando la Palma d'Oro a film sopraffini come Parasite, Dancer In the Dark, Cuore selvaggio, Triangle of Sadness. A godersi una lunga standing ovation sono stati, fra gli altri, Bowling a Columbine e The Artist, ma in cima alla lista c'è, un po' curiosamente, Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro. Pensate che i minuti di applausi sono stati ben 22! Vincitore di 3 Oscar e numerosi altri premi, il fantasy del regista messicano non ha vinto, quell'anno, la Palma D’Oro, andata invece a Il vento che accarezza l'erba di Ken Loach. Al secondo posto c'è The Paperboy (di Lee Daniels, con Matthew McConaughey, Nicole Kidman e Zac Efron) con 15 minuti ed Elvis di Baz Luhrmann con 12.

Poi ci sono i film fischiati, e in tal senso The Neon Demon di Nicolas Winding Refn è fra i campioni. Anche Taxi Driver ha ricevuto una montagna di "Buuuuu", così come Pulp Fiction, ma entrambi hanno vinto la Palma d'Oro, il che dà ragione a quanto abbiamo sostenuto in apertura. E quest'anno? Quale film della settantaseiesima edizione del Festival di Cannes esalterà maggiormente la platea? E a chi andrà la disapprovazione di pubblico e stampa? Lo scopriremo la prossima settimana.