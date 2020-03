Cinderella Story: Cenerentola ai tempi di Hilary Duff e dei teen movie

News Cinema

La star di Lizzie McGuire è protagonista insieme a Chad Michael Murray di una rivisitazione in chiave moderna della classica fiaba.

Di rivisitazioni cinematografiche in live action della fiaba di Cenerentola ce ne sono a bizzeffe, alcune sopraffine, altre di minore interesse e qualità. Il personaggio della povera orfanella tiranneggiata dalla matrigna e da due sorellastre brutte, goffe e cattive è ormai un archetipo, un universale e, in epoche turbolente e difficili - siano esse caratterizzate da sfortuna in amore, lavoro che latita, crisi economiche o pandemie - può insegnarci che la fortuna prima o poi arriva, magari non sempre sotto forma di principe azzurro.

Nel 2004 la storia di Cenerentola ha ispirato il teen movie Cinderella Story, diventando una teen comedy ambientata in un liceo di persone orribili: studenti snob e classisti che non perdono occasione per prendere in giro una biondina di nome Sam che fa la cameriera. Anche Sam ha perso il papà, ma invece di strofinare i pavimenti e spolverare, serve torte ai mirtilli e frullati, e guida un auto scassata. Il principe azzurro lo conosce prima del ballo, ma via mail, e, quando lo incontra, indossa una maschera che le copre gli occhi e quindi lui non la riconosce. Molto americano nella rappresentazione della vita dei liceali e delle loro abitudini, e apologo sul coraggio che i giovani dovrebbero dimostrare con i genitori che si permettono di scegliere per loro, il film è diretto da Mark Rosman e interpretato da Hilary Duff e Chad Michael Murray.

Hilary Duff, superstar di Lizzie McGuire, fra pattini, baci a ripetizione e lezioni di guida

Cinderella Story è uscito quando la protagonista Hilary Duff era strafamosa e adorata dall'intero globo terracqueo... e pensare che all'epoca aveva solo 17 anni! In particolare negli States era conosciuta per la serie tv di Disney Channel Lizzie McGuire, che racconta le giornate di una ragazzina delle medie e dei suoi migliori amici. Andato in onda dal 2001, il telefilm fu seguito dal film Lizzie McGuire - Da liceale a popstar. Nella filmografia dell'attrice, prima di Cinderella Story, ci sono anche Scherzi del cuore, Human Nature, Agente Cody Banks e Una scatenata dozzina. La Duff accettò il ruolo di Sam in Cinderella Story perché la "Cenerentola" di Charles Perrault era la sua fiaba preferita. Le piaceva anche il fatto che Sam avesse qualcosa in comune con Harry Potter. La sua misera stanzetta in soffitta somigliava alla camera-armadio sotto le scale del maghetto occhialuto. Non è quindi un caso che nella stanza di Sam siano visibili i libri della saga scritta da J.K. Rowling. Durante le riprese del film, la Duff si stava preparando all'esame di guida, andava dunque sul set in automobile, per allenarsi un po’. Quando le chiesero perché avesse detto di sì al film, rispose: "Ho accettato il ruolo perché non somiglio affatto a Sam. La mia vita non era infelice, e quindi interpretare un personaggio così mi sembrava una bella sfida". Ha dovuto inoltre imparare a giocare a baseball e a pattinare l'attrice, visto che la sua cameriera si muoveva su rotelle. La scena più impegnativa è stata per lei il bacio con Austin, che ha dovuto girare 12 volte da ogni angolazione possibile.

Gli atri attori di Cinderella Story: Chad Michael Murray, Jennifer Coolidge e Regina King

Un video d'epoca ci mostra una folla di fan in delirio per la première a New York di Cinderella Story. Molti di loro aspettavano Hilary Duff, ma qualcuno, soprattutto le ragazze, non vedeva l'ora di trovarsi di fronte Chad Michael Murray. L'attore era anche lui una celebrità, più del piccolo che del grande schermo, avendo interpretato il rubacuori Tristan Dugray in Una mamma per amica e il playboy Charlie Todd in Dawson's Creek. In quest'ultimo telefilm la sua performance piacque talmente tanto che il personaggio ritornò come fiamma di Joey Potter e per un po’ si pensò di renderlo presenza fissa dello show. Subito prima di Cinderella Story, Chad recitò in un altro film Disney, Quel pazzo venerdì, dove affiancò Lindsay Lohan, altra giovanissima star del firmamento hollywoodiano. Prima che a lui, in Cinderella Story, il ruolo di Austin fu proposto a Rupert Grint, che però declinò l’offerta perché impegnato con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

Passando alla matrigna di Sam, che si chiama Fiona e trascorre le giornate fra iniezioni di botulino e liposuzioni, a interpretarla è stata Jennifer Coolidge. Presenza fissa del franchise di American Pie, dov’era la madre di Stifler, e de La rivincita delle bionde e relativo sequel Una bionda in carriera, ha nel suo curriculum anche Austin Powers - La spia che ci provava, Il club dei cuori infranti, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, Cambia la tua vita con un click. La sezione Trivia imdb ci informa che, le unghie finte che sfoggiava in Cinderella Story le furono applicare con lo scotch biadesivo, essendo l'attrice allergica alla colla. Il suo abbigliamento nel film, squisitamente rosa e pieno di lustrini, la rende un personaggio simpatico nonostante l’atteggiamento perfido nei confronti della figliastra.

altro volto gradito di Cinderella Story è Regina King nei panni della capo-cameriera del diner in cui lavora Sam: Rhonda. L'attrice aveva già condiviso con la Coolidge il set di Ritorno dal paradiso e Una bionda in carriera. Protagonista della serie Netflix Seven Seconds, ha vinto il Golden Globe e l'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Se la strada potesse parlare nel 2018. Per la Cenerentola di Cinderella Story il suo personaggio è una specie di fata turchina o mamma alternativa.