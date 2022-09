Buon compleanno alla leggendaria Sophia Loren: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice italiana premio Oscar compie oggi 88 anni. ripercorriamo la sua carriera strepitosa attraverso cinque film in streaming.

Sophia Loren appartiene di diritto non soltanto alla storia del cinema italiano, ma a quella mondiale in toto. Dopo una lunga gavetta in parti di contorno soprattutto in commedie che vedevano protagonista il grande Totò, l’attrice premio Oscar che compie oggi 88 anni si è imposta a livello internazionale all’inizio degli anni ‘60, arrivando a collaborare con molti dei grandi attori e registi del cinema mondiale. Ecco senz’altro indugio i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere il doveroso omaggio a un patrimonio di valore inestimabile della cinematografia italiana, ma come già scritto non soltanto. Buona lettura.

Cinque film interpretati dalla grande Sophia Loren

La ciociara

Arabesque

Matrimonio all’italiana

La contessa di Hong Kong

Una giornata particolare

La ciociara (1960)

Oscar, Palma d’Oro a Cannes, BAFTA, David di Donatello e Nastro d’Argento. Con la sua prova appassionata e impetuosa Sophia Loren conquista praticamente tutto, protagonista eccelsa del film diretto da Vittorio De Sica e tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia. La ciociara è un melodramma di guerra tanto intenso quanto perfettamente costruito per portare lo spettatore al doloroso finale. Un film che rivisita l’estetica del Neorealismo inserendola dentro una narrazione maggiormente accorta verso il genere specifico. Il risultato è straordinario per potenza espressiva. Nel cast anche Jean Paul Belmondo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Arabesque (1966)

Tra le grandi firme della carriera internazionale di Sophia Loren non potevamo non inserire un regista leggendario come Stanley Donen e un attore di classe quale Gregory Peck. Arabesque è uno spy-thriller scritto e diretto con un'eleganza oggi ormai quasi totalmente sconosciuta al genere, un film che ti fa innamorare di personaggi, situazioni e ambientazioni tanto è il fascino che tutto emana. Un divertimento cinematografico di primissimo ordine, guizzante e pieno di dialoghi memorabili. La Loren non è mai stata così elegante e affascinante. Titolo che è ogni volta una gioia rivedere. Disponibile su CHILI.

Matrimonio all’italiana (1964)

La seconda nomination all’Oscar nella carriera della Loren arriva nuovamente grazie a De Sica, che la vuole accanto all’altro mostro sacro del nostro cinema come Marcello Mastroianni per una trasposizione ispiratissima della Filumena Marturano di Eduardo de Filippo. Matrimonio all’italiana è un melodramma comico potente, eppure allo stesso tempo misurato nel tratteggiare psicologie precise, comuni a cui tutti si possono avvicinare. Altro enorme successo di pubblico e critica, che si inserisce nel filone della Commedia all’Italiana ma possiede una sua fisionomia molto precisa e profonda. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

La contessa di Hong Kong (1967)

Se a dirigerti è una leggenda come Charlie Chaplin e come coprotagonista hai un certo Marlon Brando, significa davvero che sei una delle grandi attrici del tuo tempo. La contessa di Hong Kong lavora sulla definizione di commedia romantica altolocata rivisitandone le coordinate in maniera personale, magari non sempre precisa ma certamente affascinante. I due protagonisti sono a tratti impagabili, Chaplin come regista possiede sempre un occhio preciso per gli attori, e questo film lo dimostra in pieno. Non uno dei titoli maggiormente apprezzati o conosciuti del genio comico, ma poco importa. Chaplin è Chaplin, così come Brando e Loren sono Brando e Loren. Bastano per scrivere la storia…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Una giornata particolare (1977)

Chiudiamo con un'altra pietra miliare della nostra storia del cinema, e con quella che consideriamo la miglior interpretazione della carriera maestosa di Sophia Loren. Nel ruolo di una casalinga delusa da una vita di rimpianti l’attricci regala una prova sommessa ma profondissima, aiutata dal sempre fedele e impareggiabile Marcello Mastroianni. Diretto da un Ettore Scola come sempre perfetto nell’arrivare al cuore della Storia e dei personaggi, Una giornata particolare è un dramma a due di intensità e pudicizia inusitati, un concentrato di sensazioni e sentimenti clamorosamente orchestrati. Un duetto di attori semplicemente da brividi per un film intramontabile. Il meglio del meglio. Disponibile su CHILI.