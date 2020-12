Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 26 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 26 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ballerina, Natale alle Hawaii, Harry Potter e i doni della morte - parte 2, Il matrimonio che vorrei, Kingsman: Secret Service, I Guardiani del Destino, Brooklyn's Finest, Loving Vincent, The Terminal, Il ciclone, La banda degli onesti, Johnny Stecchino, Piccole donne.

Ballerina: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 20.30

(Animazione, Avventura, Family, Musicale, 2016, durata: 89 Min)

Un film di Eric Summer e Éric Warin con le voci originali di Elle Fanning e Dane DeHaan



Ballerina: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Ballerina: Félicie è una piccola orfana della Bretagna ed ha un'unica grande passione: la danza. Insieme al suo migliore amico Victor, che sogna di diventare un inventore, studia un piano folle per fuggire dall'orfanotrofio dove vive e andare a Parigi. Félicie dovrà superare i propri limiti e gli ostacoli sulla sua strada per realizzare il suo sogno: diventare la prima ballerina dell'Opera di Parigi.

Natale alle Hawaii: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.05

(Sentimentale, Commedia, 2019, durata: 90 Min)

Un film di Stephen Herek con Lea Michele, Charles Michael Davis, Bryan Greenberg, Phil Morris, George Newbern, Nia Vardalos, Wendy Pearson e Christina Souza.



Natale alle Hawaii: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Natale alle Hawaii: Il film vede protagonista Olivia Henderson, giovane donna di successo e felicemente fidanzata alle prese con un incontro inaspettato. Per anni, i genitori di Olivia e quelli di Jeff Williams hanno trascorso le vacanze di Natale nelle bellissime Hawaii.

In quel luogo magico i due, all'epoca poco più che bambini, erano soliti passere le feste insieme tuffandosi dalle rocce più alte, passeggiando sulla spiaggia al tramonto e scambiandosi i primi teneri baci.

Quando si incontrano per caso nello stesso resort 20 anni più tardi, Olivia e Jeff ritrovano la loro vecchia chimica, ma alcune circostanze avverse li spingono a separarsi di nuovo. Proprio quando sembrano abbandonarsi al ricordo dei loro sentimenti passati, Gregg, il fidanzato di Olivia, sbarca sull'isola pronto a rimettere in discussione tutto...

Harry Potter e i doni della morte - parte 2: il film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantasy, 2011, durata: 130 Min)

Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Michael Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, John Hurt, Ciarán Hinds, Jim Broadbent, Evanna Lynch, Emma Thompson, David Thewlis, Rhys Ifans, Domhnall Gleeson, Clémence Poésy, Kelly Macdonald, James Phelps, Oliver Phelps, Warwick Davis e Devon Murray.



Harry Potter e i doni della morte - parte 2: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film Harry Potter e i doni della morte - parte 2: Dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, nascosto all'interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange.

Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a elidere l'attentissima guardia dei folletti e a entrare all'interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l'Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia agli Horcrux continua e Harry, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts...

Il matrimonio che vorrei: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Commedia, 2012, durata: 100 Min)

Un film di David Frankel con Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Jean Smart, Marin Ireland, Susan Misner, Ben Rappaport, Patch Darragh e Bill Ladd.



Il matrimonio che vorrei: Il trailer italiano del film



Trama del Film Il matrimonio che vorrei: Il film vede protagonisti Kay e Arnold, una coppia solida ma annoiata. Decine d'anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po' le cose e di ritrovare intimità con il marito.

Stanca della routine e con tanta voglia di riaccendere la passione, Kay viene a sapere dell'esistenza di un rinomato terapeuta di coppia e così sconvolge suo marito, un uomo scettico, schivo e abitudinario, con una proposta "folle": una settimana di terapia matrimoniale nella cittadina di Great Hope Springs. Essere riuscita a convincere Arnold a salire sull'aereo per andare a sperimentare questo singolare "ritiro" è già stata una bella impresa, ma la vera sfida per entrambi arriverà quando cercheranno di liberarsi delle loro inibizioni e imbarazzi a letto e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro.

Kingsman - Secret Service: il Film Stasera in Tv su Rai4 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2015, durata: 128 Min)

Un film di Matthew Vaughn con Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson e Corey Johnson.



Kingsman: Secret Service: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Kingsman - Secret Service: Durante una missione in Medio Oriente, l'agente segreto Lee Unwin si sacrifica per proteggere il suo superiore, Harry Hart. Hart, incolpando se stesso, torna a Londra per consegnare alla vedova di Lee, Michelle, e al suo giovane figlio Gary "Eggsy", una medaglia d'onore, che sul retro ha inciso un numero che i due possono chiamare in caso avessero bisogno d'aiuto.

Diciassette anni dopo, Eggsy è un adolescente che vive in un quartiere povero, insieme alla madre alcolizzata e al patrigno violento, ha abbandonato i Royal Marines - nonostante il suo talento - e vive una vita disordinata. Dopo essere stato arrestato per aver rubato un'auto, il ragazzo chiama il numero dietro la medaglia: così conosce Hart, il quale organizza il suo rilascio e gli racconta di Kingsman, un servizio di intelligence privato fondato dall'élite britannica nel 1919 con lo scopo di proteggere il mondo. Hart rivela a Eggsy che nell'organizzazione si è liberato un posto...

I Guardiani del Destino: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Fantascienza, Sentimentale, Azione, 2011, durata: 124 Min)

Un film di George Nolfi con Emily Blunt, Matt Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Liam Ferguson, Anthony Ruivivar, David Alan Basche, Purva Bedi e Shane McRae.



I Guardiani del Destino: Il trailer italiano in ESCLUSIVA



Trama del Film I Guardiani del Destino: Il film vede protagonista David Norris, uomo brillante candidato come senatore per lo Stato di New York. La sua carriera è costellata di traguardi: è stato uno studente encomiabile e un ottimo giocatore di basket della Fordham University. Nonostante l'uomo sia tra i favoriti nei sondaggi elettorali, non riesce a vincere le elezioni per colpa di una foto compromettente apparsa su un tabloid.

Un giorno David incontra Elise Sellas, una bellissima ballerina di talento. Nei giorni seguenti fa di tutto per rivederla ma sembra quasi che qualcosa glielo voglia impedire: l’uomo si accorge di strani eventi che si frappongono tra lui e la donna, come se dall'alto qualcuno muovesse i fili. E ha ragione: David scopre infatti che esistono dei piani del destino stabiliti da parte di un Presidente, che vengono fatti rispettare da guardiani che possono cambiare il corso degli eventi.

L'uomo non vuole arrendersi e rinunciare alla donna che sente di amare profondamente. Così, mettendo a repentaglio la sua vita e la sua carriera, decide di sfidare i guardiani per scrivere lui stesso il proprio destino…

Brooklyn's Finest: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Azione, Drammatico, Poliziesco, 2009, durata: 140 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Richard Gere, Ethan Hawke, Don Cheadle, Wesley Snipes, Jesse Williams, Lili Taylor, Ellen Barkin, Will Patton, Brian F. O'Byrne, Vincent D'Onofrio, Joseph Adams, Wade Allain-Marcus, Jason Anderson, Nicoye Banks e James Thomas Bligh.



Brooklyn's Finest: trailer originale del film - HD



Trama del Film Brooklyn's Finest: Il film racconta la storia di Eddie, Sal e Tango, tre singolari poliziotti che lavorano nel Distretto 65, una delle zone più pericolose a nord di Brooklyn. I tre seguono percorsi diversi segnati da violenza e corruzione e dovranno fare i conti con i propri problemi personali.

Il veterano Eddie ha quarant'anni, è prossimo alla pensione e sta contando i giorni che gli rimangono per trasferirsi e godersi la vita in una baita in Connecticut. È depresso e infelicemente sposato e cerca conforto nel whisky e tra le braccia di una giovane squillo, Chantel.

Sal è in polizia da 12 anni e lavora nella squadra antidroga. È un padre di famiglia e lotta per arrivare a fine mese. La moglie incinta ha problemi di salute e con cinque figli in casa non c'è più spazio. Sal desidera una nuova grande casa che naturalmente non può permettersi, ma pur di non deludere la sua adorata famiglia, sarà disposto a tradire amici e istituzioni per raggiungere il suo sogno.

Tango ha passato anni a lavorare sotto copertura come spacciatore, incluso un anno in carcere. Si è trovato a stretto contatto con trafficanti di droga e assassini, che ormai considera come amici ed è titubante a farli arrestare. Si è legato infatti a Caz, un criminale che in passato gli ha salvato la vita. Sua moglie sta chiedendo il divorzio e Tango vuole tornare alla sua vecchia vita prima che sia troppo tardi, ma dovrà prendere una dura decisione.

I tre poliziotti non sono mai destinati a incontrarsi, finché una notte un blitz antidroga li porta nello stesso fatale luogo a nord di Brooklyn...

Loving Vincent: il Film Stasera in Tv su Rai 3 alle 22

(Animazione, Drammatico, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Dorota Kobiela e Hugh Welchman con le voci originali di Douglas Booth, Holly Earl, Chris O'Dowd, Jerome Flynn, Aidan Turner e Saoirse Ronan.



Loving Vincent: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Loving Vincent: Il film racconta la tormentata vita del pittore olandese Vincent van Gogh e la sua misteriosa morte. Siamo in Francia, è l'estate del 1891: dopo un anno dalla scomparsa dell'artista, il postino Joseph Roulin assegna al fannullone figlio Armand il compito di andare a Parigi per recapitare a Theo le ultime lettere del fratello Vincent, finora mai arrivate a destinazione.

Con riluttanza, il ragazzo si avvia, ma ben presto scopre che anche Theo è morto, sei mesi dopo la dipartita del fratello pittore. Armand inizia quindi a indagare sulla figura di Vincent: si dirige ad Auvers-sur-Oise, dove vive il Dottor Gachet, uno stretto amico dell’artista. Lì il giovane incontra molte persone che non solo conoscevano il pittore, ma furono anche modelli d’ispirazione per suoi quadri. Armand rimane affascinato e incuriosito dalla figura di Van Gogh, la cui vita e la morte diventano sempre di più un enigma impossibile da risolvere...

Altri film questa sera in TV:

The Terminal , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film commedia drammtico del 2004 di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones e Michael Nouri.

, in onda : film commedia drammtico del 2004 di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones e Michael Nouri. Il ciclone , in onda alle 21.40 su Italia 1 : film commedia del 1996 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Alessandro Haber, Tosca D'Aquino, Natalia Estrada, Gianni Pellegrino, Paolo Hendel, Ana Valeria Dini e Benedetta Mazzini.

, in onda : film commedia del 1996 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Alessandro Haber, Tosca D'Aquino, Natalia Estrada, Gianni Pellegrino, Paolo Hendel, Ana Valeria Dini e Benedetta Mazzini. La banda degli onesti , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1956 di Camillo Mastrocinque, con Totò, Peppino De Filippo, Giacomo Furia, Luigi Pavese, Guido Martufi, Giulia Rubini, Gabriele Tinti, Lauro Gazzolo, Annette Ciarli, Andrea De Pino, Joka Berretty, Gildo Bocci, Nando Bruno, Memmo Carotenuto, Mario Meniconi, Mariangela Giordano e Salvo Libassi.

, in onda : film commedia del 1956 di Camillo Mastrocinque, con Totò, Peppino De Filippo, Giacomo Furia, Luigi Pavese, Guido Martufi, Giulia Rubini, Gabriele Tinti, Lauro Gazzolo, Annette Ciarli, Andrea De Pino, Joka Berretty, Gildo Bocci, Nando Bruno, Memmo Carotenuto, Mario Meniconi, Mariangela Giordano e Salvo Libassi. Johnny Stecchino , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1991 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo, Alessandro De Santis, Domenico Minutoli e Sal Borgese.

, in onda : film commedia del 1991 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo, Alessandro De Santis, Domenico Minutoli e Sal Borgese. Un Natale da Cenerentola , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia sentimentale del 2016 di Tosca Musk, con Emma Rigby, Peter Porte, Sarah Stouffer, Lesley-Anne Down, Mindy Cohn e Leland B. Martin.

, in onda : film commedia sentimentale del 2016 di Tosca Musk, con Emma Rigby, Peter Porte, Sarah Stouffer, Lesley-Anne Down, Mindy Cohn e Leland B. Martin. Il Patriota , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film d'azione del 2000 di Roland Emmerich, con Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, René Auberjonois, Lisa Brenner, Tom Wilkinson, Donal Logue, Leon Rippy e Adam Baldwin.

, in onda : film d'azione del 2000 di Roland Emmerich, con Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, René Auberjonois, Lisa Brenner, Tom Wilkinson, Donal Logue, Leon Rippy e Adam Baldwin. Die Hard - Duri a morire , in onda alle 21 su Iris : film thriller d'azione del 1995 di John McTiernan, con Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, Sam Phillips, Graham Greene, Colleen Camp, Anthony Peck, Kevin Chamberlin e Larry Bryggman.

, in onda : film thriller d'azione del 1995 di John McTiernan, con Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, Sam Phillips, Graham Greene, Colleen Camp, Anthony Peck, Kevin Chamberlin e Larry Bryggman. Villaggio dei dannati , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film fantasy horror del 1995 di John Carpenter, con Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Michael Paré, Meredith Salenger, Mark Hamill, Pippa Pearthree, Peter Jason, Constance Forslund, Karen Kahn e Thomas Dekker.

, in onda : film fantasy horror del 1995 di John Carpenter, con Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski, Michael Paré, Meredith Salenger, Mark Hamill, Pippa Pearthree, Peter Jason, Constance Forslund, Karen Kahn e Thomas Dekker. Piccole donne , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico, sentimentale del 1994 di Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Claire Danes, Christian Bale, Gabriel Byrne, Kirsten Dunst, Mary Wickes, John Neville, Eric Stoltz, Christine Lippa, Marco Roy e Alan Robertson.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 1994 di Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Susan Sarandon, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Claire Danes, Christian Bale, Gabriel Byrne, Kirsten Dunst, Mary Wickes, John Neville, Eric Stoltz, Christine Lippa, Marco Roy e Alan Robertson. Profumo , in onda alle 21.20 su Cielo : film drammatico, erotico del 1986 di Giuliana Gamba, con Florence Guérin, Robert Egon Spechtenhauser, Vasco Santoni, Stefano Sabelli, Erminia Garofano, Giuliano Sestili e Luciano Bartoli.

, in onda : film drammatico, erotico del 1986 di Giuliana Gamba, con Florence Guérin, Robert Egon Spechtenhauser, Vasco Santoni, Stefano Sabelli, Erminia Garofano, Giuliano Sestili e Luciano Bartoli. L'uomo che sognava con le aquile , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico, family del 2006 di Vittorio Sindoni, con Terence Hill, Michelle Bonev, Mattia Cicinelli, Andrea Tidona, Alberto Molinari, Pier Luigi Misasi, Bruno Crucitti, Antonio Faa, Anita Zagaria, Mariolina De Fano e Claudio Pallottini.

, in onda : film drammatico, family del 2006 di Vittorio Sindoni, con Terence Hill, Michelle Bonev, Mattia Cicinelli, Andrea Tidona, Alberto Molinari, Pier Luigi Misasi, Bruno Crucitti, Antonio Faa, Anita Zagaria, Mariolina De Fano e Claudio Pallottini. Ad occhi aperti, in onda alle 21.20 su TV2000: film commedia, drammatico, family del 1998 di M. Night Shyamalan, con Joseph Cross, Robert Loggia, Denis Leary, Dana Delaney, Timothy Reifsnyder e Rosie O'Donnell.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

