Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 23 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Kung Fu Panda 3, Il ribelle - Starred Up, Nelle tue mani, The Son of No One, Collateral, La Magia del Vischio. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Affari tuoi (Viva gli sposi!), FBI, Blue Bloods e Instinct, La dannazione della Sinistra - Cronache di una scissione, Eden - Un pianeta da salvare.

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 23 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Kung Fu Panda 3, Il ribelle - Starred Up, Nelle tue mani, The Son of No One, Collateral, La Magia del Vischio, ...Più forte ragazzi!, Halloween III, Domani accadrà, Blade II.

Kung Fu Panda 3: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Animazione, Azione, Avventura, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Alessandro Carloni e Jennifer Yuh con le voci originali di Jack Black, Bryan Cranston, Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu, J.K. Simmons, Kate Hudson, James Hong, David Cross e Randall Duk Kim e con le voci italiane di Fabio Volo, Francesco Vairano, Paolo Marchese, Roberto Draghetti, Francesca Fiorentini e Angelo Maggi.



Kung Fu Panda 3: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Kung Fu Panda 3: Quando il maestro Shifu annuncia il suo ritiro, è l'insicuro Po ad assumere il ruolo di insegnante di Kung Fu del Palazzo di Giada, nonostante non si senta ancora pronto.

Il goffo panda dovrà far fronte però a una nuova minaccia, il perfido Kai, ossia uno spirito maligno guerriero, che un tempo era un giovane ambizioso combattente e grande amico di Oogway. La sete di potere di Kai, però, lo portò ad elaborare una tecnica per rubare il Chi - l'energia che anima tutte le cose viventi - degli altri maestri della Cina. Per questa ragione Oogway esiliò Kai nel Regno degli Spiriti, ma ora il cattivissimo signore della guerra è riuscito a fare il suo ritorno nel Mondo dei Mortali, intenzionato ad attaccare la valle e a distruggere il Palazzo di Giada per carpire il Chi dei suoi nemici.

Il destino ha stabilito che l'unico in grado di fermarlo è proprio il Guerriero Dragone, ma Po è ancora lontano dal dominare il suo Chi...

Il ribelle - Starred Up: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2013, durata: 106 Min)

Un film di David Mackenzie con Jack O'Connell, Rupert Friend, Ben Mendelsohn, Gilly Gilchrist, Frederick Schmidt, David Ajala, Anthony Welsh, Peter Ferdinando e James Doran.



Il ribelle - Starred Up: Il Trailer ufficiale del film - HD

Trama del Film Il ribelle - Starred Up: Il film racconta la storia del giovane Eric Love, un diciannovenne ribelle e violento. A causa del suo temperamento insolente e indisciplinato, Eric costringe le autorità ad adottare una misura estrema e a trasferirlo dal riformatorio al carcere per adulti. Ma il suo comportamento facinoroso nei confronti del personale e degli altri detenuti non si placa neanche qui, fino a quando non incontra suo padre Neville, anche lui detenuto e assente da circa 12 anni nella vita del figlio. L'uomo consiglia a Davis di placare l'aggressività, mantenere un certo rigore e rispettare sia le guardie che la rigida gerarchia che vige in carcere. Inoltre, Neville raccomanda al figlio di frequentare il gruppo di terapia del dottor Oliver Baumer per cercare di lavorare sulla sua irascibilità.

Nonostante Eric si rifiuti inizialmente di collaborare con il terapista, col tempo riesce a fare qualche progresso durante le sedute, ma ciò non basta a saziare la sua ira e, dopo l'ennesima rissa, il ragazzo viene confinato in isolamento. Neville, pronto a tutto pur di riallacciare il rapporto col figlio e guadagnarsi il suo affetto, arriverà a mettere in pericolo se stesso per salvare Eric dalla trappola mortale, a cui il giovane sta andando incontro...

Nelle tue mani: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 105 Min)

Un film di Ludovic Bernard con Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré, André Marcon, Michel Jonasz, Elsa Lepoivre e Samen Télesphore Teunou.



Nelle tue mani: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Nelle tue mani: Mathieu Malinski vive nelle banlieue parigine, la periferia della capitale francese. Il ragazzo è il più grande di tre fratelli e sua madre tenta disperatamente, ogni giorno, di portare avanti la famiglia da sola. Mathieu ha un gruppo di amici della sua stessa età, con cui ogni tanto commette piccoli furti per tirare a campare. La passione che però non gli fa smettere di sperare è quella per la musica classica. Quello per il pianoforte, in particolare, è il suo amore segreto, poco comprensibile nell'ambiente in cui è nato e cresciuto.

Un giorno qualsiasi, il giovane Mathieu si trova in una delle tante stazioni di Parigi, e alla vista di un pianoforte, inizia a suonarlo. La sua performance non passa inosservata: Pierre Geithner, direttore del Conservatorio, viene rapito dallo speciale talento del ragazzo. Gli propone dunque di iniziare una carriera da musicista. Mathieu però non è convinto e rifiuta l'offerta, continuando con la sua vita di sempre. Il ragazzo si caccerà di nuovo nei guai, facendosi arrestare per furto. Pierre, a quel punto, gli propone un patto: scontare la sua detenzione lavorando per il Conservatorio. Lì che Mathieu comincerà a trovare la sua strada e a pensare di partecipare ad un prestigioso concorso, ma non sarà per niente facile...

The Son of No One: il Film Stasera in Tv su Spike alle 21.30

(Azione, Poliziesco, Thriller, 2011, durata: 90 Min)

Un film di Dito Montiel con Channing Tatum, Al Pacino, Juliette Binoche, Ray Liotta, Katie Holmes e Brian Gilbert.



The Son of No One: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Son of No One: New York, anno 2002. La recluta Jonathan White viene assegnata al commissariato del Queens, il quartiere dove ha vissuto la propria infanzia. Per mantenere la sua famiglia - composta dalla moglie Kerry e dalla piccola figlia malata - l’agente lavora duramente sotto il comando del capitano Marion Mathers.

Tuttavia l’equilibrio nella vita del poliziotto viene minacciato, quando un anonimo inizia a fornire informazioni su due omicidi irrisolti avvenuti nel 1986 proprio nel Queens. Il responsabile dell’accaduto è Jonathan, all'epoca adolescente, che si era dovuto difendere dall'aggressione di due spacciatori. Con l’aiuto degli amici Vinnie e Vicky aveva poi fatto sparire i corpi. Il detective che si occupava del caso, Charles Stanford - amico e collega del padre di Jonathan - sebbene sapesse la verità, preferì insabbiare tutto, lasciando il ragazzo impunito.

Preoccupato e angosciato, il poliziotto contatta Lauren Bridges, la giornalista che si sta occupando di scrivere un articolo sulla faccenda, cercando di convincerla - senza successo - a lasciar perdere la storia. Ma quando il giorno dopo scopre che Lauren è stata uccisa, capisce di trovarsi in una situazione più grande di lui...

Collateral: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Thriller, 2004, durata: 119 Min)

Un film di Michael Mann con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill, Irma P. Hall, Barry Shabaka Henley e Emilio Rivera.



Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Collateral: Per le strade illuminate di una Los Angeles notturna si muove Max Durocher, tassista da dodici anni. Max è dotato di una particolare sensibilità e la procuratrice distrettuale Annie, affascinata dall'uomo, dopo la corsa in taxi gli lascia il suo numero di telefono.

In seguito sale in vettura Vincent, un misterioso uomo d’affari che gli offre una bella somma di denaro per l'intera notte, a patto che lo trasporti in tutti gli indirizzi che lui gli fornirà. Inizialmente perplesso, il tassista decide poi di accettare, allettato dal lauto compenso.

Arrivato alla prima destinazione, Max scopre le reali intenzioni di Vincent. Terrorizzato, cerca comunque di convincere il suo cliente a desistere dai suoi propositi, anche perché teme di essere coinvolto e di vedersi rovinare la vita.

Per ostacolare Vincent, Max si schianta con il suo taxi per la strada, ma l'uomo riesce a fuggire e corre verso il suo ultimo indirizzo. Allora il tassista inizia a frugare nella valigia del cliente che è rimasta in macchina, scoprendo l’identità della prossima vittima...

La Magia del Vischio: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Sentimentale, Drammatico, 2019, durata: 90 Min)

Un film di Terry Ingram con Kellie Pickler, Tyler Hynes, Christopher Russell, Beverley Elliott, Kazumi Evans e Patrick Duffy.



La Magia del Vischio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Magia del Vischio: Il film segue la storia di una giovane ragazza divisa tra i suoi sentimenti e le aspirazioni professionali. La piccola cittadina di Midway, nello Utah, è in lizza con altre due città per essere inserita nelle Sterling Masters Vacation Adventures. Aria Eubanks, la cui famiglia possiede una locanda in città, riesce a convince un famoso scrittore di viaggi a buttare giù una storia sul suo amato luogo d'origine, nella speranza di richiamare così il turismo e aumentare gli ospiti del ristorante. Tuttavia, quando Il guru dei viaggi si presenta insieme al suo ghostwriter, Alex Bartlett, il vero talento che si cela dietro la fama e il successo dello scrittore, Aria si ritrova improvvisamente tra due fuochi. La giovane si invaghisce di Alex e lui sembra ricambiare in pieno i suoi sentimenti.

Ma questo la pone di fronte a un bivio: lusingare il critico per assicurarsi la pubblicità che serve alla città e alla locanda della sua famiglia o abbandonarsi all'amore e seguire il cuore mettendo a repentaglio tutto?

Altri film questa sera in TV:

...Più forte ragazzi! , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film avventura, commedia del 1972 di Giuseppe Colizzi, con Terence Hill, Bud Spencer, Reinhard Kolldehoff, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Cyril Cusack, Alexander Allerson, Carlos Muñoz, Nando Murolo, Michel Antoine e Sergio Buzzichini.

, in onda : film avventura, commedia del 1972 di Giuseppe Colizzi, con Terence Hill, Bud Spencer, Reinhard Kolldehoff, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Cyril Cusack, Alexander Allerson, Carlos Muñoz, Nando Murolo, Michel Antoine e Sergio Buzzichini. Inga Lindstrom: La festa di Hanna , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2008 di Peter Weissflog, con Diana Korner, Dietrich Hollinderbäumer, Suzan Anbeh, Thomas Heinze, Caroline Beil, Kai Ivo Baulitz, Sylta Fee Wegmann, Fritz von Friedl, Christian Goebel e Meryem Uzerli.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2008 di Peter Weissflog, con Diana Korner, Dietrich Hollinderbäumer, Suzan Anbeh, Thomas Heinze, Caroline Beil, Kai Ivo Baulitz, Sylta Fee Wegmann, Fritz von Friedl, Christian Goebel e Meryem Uzerli. Halloween III - Il signore della notte , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film horror del 1982 di Tommy Lee Wallace, con Tom Atkins, Stacey Nelkin, Dan O'Herlihy, Michael Currie, Ralph Strait, Jadeen Barbor, Bradley Schachter, Garn Stephens, Nansy Kyes, Jonathan Terry, Al Berry, Wendy Wessberg, Essex Smith, Maidie Norman, John MacBride, Norman Merrill, Michelle Walker, Joshua John Miller e Loyd Catlett.

, in onda : film horror del 1982 di Tommy Lee Wallace, con Tom Atkins, Stacey Nelkin, Dan O'Herlihy, Michael Currie, Ralph Strait, Jadeen Barbor, Bradley Schachter, Garn Stephens, Nansy Kyes, Jonathan Terry, Al Berry, Wendy Wessberg, Essex Smith, Maidie Norman, John MacBride, Norman Merrill, Michelle Walker, Joshua John Miller e Loyd Catlett. Domani accadrà , in onda alle 21.10 su Rai Storia : film avventura commedia del 1987 di Daniele Luchetti, con Paolo Hendel, Giovanni Guidelli, Margherita Buy, Claudio Bigagli, Quinto Parmeggiani, Ciccio Ingrassia, Giacomo Piperno, Dario Cantarelli, Ugo Gregoretti, Nanni Moretti, Gianfranco Barra, Angela Finocchiaro, Agnese Nano e Antonio Petrocelli.

, in onda : film avventura commedia del 1987 di Daniele Luchetti, con Paolo Hendel, Giovanni Guidelli, Margherita Buy, Claudio Bigagli, Quinto Parmeggiani, Ciccio Ingrassia, Giacomo Piperno, Dario Cantarelli, Ugo Gregoretti, Nanni Moretti, Gianfranco Barra, Angela Finocchiaro, Agnese Nano e Antonio Petrocelli. Il ritorno di Ringo , in onda alle 21 su Cine34 : film western del 1965 di Duccio Tessari, con Giuliano Gemma, Fernando Sancho, George Martin, Lorella De Luca, Nieves Navarro, Antonio Casas, Pajarito, Monica Sugranes, Tunet Vila, Juan Torrès, Victor Bayo e José Halufi.

, in onda : film western del 1965 di Duccio Tessari, con Giuliano Gemma, Fernando Sancho, George Martin, Lorella De Luca, Nieves Navarro, Antonio Casas, Pajarito, Monica Sugranes, Tunet Vila, Juan Torrès, Victor Bayo e José Halufi. Blade II , in onda alle 21 su 20 : film azione, horror, thriller del 2002 di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos, Tony Curran, Santiago Segura, Marek Vasut e Thomas Kretschmann.

, in onda : film azione, horror, thriller del 2002 di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos, Tony Curran, Santiago Segura, Marek Vasut e Thomas Kretschmann. Una casa tutta per noi, in onda alle 21.20 su TV2000: film drammatico del 1993 di Tony Bill, con Kathy Bates, Tony Campisi, Miles Feulner, Edward Furlong, T. J. Lowther, Sarah Schaub, Amy Sakasitz, Oh Soon-Tek e Clarissa Lassig.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: