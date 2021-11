Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 17 Novembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: X-Men le origini: Wolverine, Maschi contro Femmine, Unbroken, I Segreti di Brokeback Mountain. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Prodigi - La musica che unisce, Mare fuori, Chi l'ha visto?, Storia di una famiglia perbene.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 17 Novembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: X-Men le origini: Wolverine, Maschi contro Femmine, Unbroken, I Segreti di Brokeback Mountain, Fallen, Bianco, rosso e Verdone.

Tutti i Film questa sera in TV:

X-Men le origini: Wolverine , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film avventura, azione, fantascienza, thriller del 2009 di Gavin Hood, con Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch, Will i Am, Liev Schreiber, Dominic Monaghan, Lynn Collins, Danny Huston, Daniel Henney, Kevin Durand, Scott Adkins, Stephen Leeder, Matthew Dale, James D. Dever, Aaron Jeffery e Michael-James Olsen.

Maschi contro Femmine , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 2010 di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Alessandro Preziosi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis, Giorgia Wurth, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Giuseppe Cederna, Luciana Littizzetto e Emilio Solfrizzi.

Unbroken , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2014 di Angelina Jolie, con Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Alex Russell, Jai Courtney, Jack O'Connell, John Magaro, Finn Wittrock, Miyavi, Luke Treadaway, Maddalena Ischiale e Vincenzo Amato.

Fallen , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film fantasy, drammatico, thriller del 2016 di Scott Hicks, con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson e Joely Richardson.

I Segreti di Brokeback Mountain , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film drammatico, sentimentale del 2005 di Ang Lee, con Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Anna Faris, Linda Cardellini, Scott Michael Campbell, Kate Mara, Cheyenne Hill, Brooklynn Proulx, Tom Carey, David Harbour, Mary Liboiron, Steve Eichler, Mary McBride, Steven Cree Molison, Hannah Stewart, Graham Beckel e Roberta Maxwell.

Le ultime ore della Terra , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, fantascienza del 2012 di W.D. Hogan, con Robert Knepper, Julia Benson, Cameron Bright, Julia Maxwell, Michael Kopsa e Roark Critchlow.

Il Fiume della Vita: Danubio , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Premium : film drammatico del 2014 di Torsten C. Fischer, con Sandra Borgmann, Harald Krassnitzer, Bogdan Iancu, Thomas Sarbacher, Alin Panc, Liana Margineanu, Ion Haiduc e Corneliu Ulici.

Bianco, rosso e Verdone , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1981 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli.

, il film in onda : film comico, commedia del 1981 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio e Andrea Aureli. Ticker, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione, thriller del 2001 di Albert Pyun, con Steven Seagal, Tom Sizemore, Dennis Hopper, Jaime Pressly, Joe Spano, Tish Daniels, Kevin Gage e Nas.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: