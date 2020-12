Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 15 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 15 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Aquaman, Il Commissario Montalbano: Una voce di notte, Moonlight, L'amore non va in vacanza, Revenant - Redivivo, Il professor Cenerentolo, The Divergent Series: Insurgent, Zathura, Il giro del mondo in 80 giorni.

Aquaman: il film stasera in tv su Canale 5 alle 21.20

(Azione, Avventura, Fantasy, 2018, durata: 143 Min)

Un film di James Wan con Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II e Ludi Lin.



Aquaman: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD



Trama del Film Aquaman: Arthur Curry noto anche come il Protettore degli oceani Aquaman, esita a prendere il posto che gli spetta alla guida del regno sottomarino di Atlantide. Se nella sua prima avventura corale il giovane ibrido umano-atlantideo ha dichiarato di avere ancora “un casino di cose da fare”, il film da protagonista lo vede più maturo e meno spavaldo, intenzionato a mettere la forza sovrumana di cui è dotato, l'abilità di governare le maree e la capacità di nuotare a elevatissime velocità, al servizio dei più deboli. La sua lealtà tuttavia, è divisa tra gli abitanti della terra, che continuano a inquinare il pianeta, e il popolo subacqueo che progetta segretamente di invadere la superficie. Il supereroe spaccone e solitario dovrà scegliere con giudizio la strategia da adottare per garantire la pacifica convivenza tra le due parti. Accanto a lui ci saranno preziosi consiglieri come Mera (Amber Heard) e pericolosi nemici come il fratellastro Orm che mira al trono...

Il Commissario Montalbano - Una voce di notte: il film stasera in tv su Rai 1 alle 21.20

(Giallo, 2013, durata: 106 Min)

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo, Antonio Milo, Andrea Croci, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Giovanni Visentin, Saro Minardi, Alice Torriani e Mirella Petralia.



Il Commissario Montalbano: Una voce di notte: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il Commissario Montalbano - Una voce di notte: Gli anni passano per tutti. Anche per il commissario Montalbano. Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della strada e lo fa sbattere in cella. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio scapestrato del presidente della Provincia di Montelusa, Montalbano capisce di essersi infilato in un bel problema. Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Anche in questo caso, Montalbano si rende conto che la faccenda non sarà di semplice soluzione, perché il supermercato in cui è avvenuto il furto è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Il presidente del consiglio d'amministrazione, d'altra parte, è l'onorevole Mongibello, avvocato di fiducia della famiglia. Le cose si complicano ancora di più quando il direttore Nicotra si suicida, impiccandosi nel suo ufficio. Per l'opinione pubblica, e per l'onorevole Mongibello, che minaccia un'interpellanza parlamentare sulla vicenda, la responsabilità di questa morte è da attribuire a Montalbano e ad Augello, che hanno interrogato in modo molto rude Nicotra accusandolo nemmeno larvatamente di essere complice dei ladri. Montalbano scopre molto presto che Nicotra non si è suicidato, ma è stato ucciso...

Moonlight: il film stasera in tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2016, durata: 111 Min)

Un film di Barry Jenkins con Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, Alex R. Hibbert e André Holland.



Moonlight: Il trailer italiano del film - HD

Trama del Film Moonlight: Il film ha per protagonista Chiron, bambino afroamericano di Miami, e segue le dinamiche della sua vita attraverso tre tappe fondamentali. Chiron, soprannominato "Piccolo", vive con la madre tossicodipendente Paula ed è preso di mira dai suoi coetanei.

Mentre fugge da un gruppo di bulli, il bambino incontra lo spacciatore Juan. L'uomo decide di prendersi cura di Chiron e, con il benestare della fidanzata Teresa, lo accoglie come un figlio. Juan gli permetterà di conoscere un clima familiare stabile e basato sul reciproco affetto, trasmettendogli la passione per il mare.

Gli anni passano, Juan muore e Teresa continua a prendersi cura di Chiron. La madre del ragazzo, infatti, non riesce a far a meno delle droghe. Afflitta dagli attacchi di astinenza, Paula arriva a sottrarre del denaro al figlio. I bulli, intanto, continuano a perseguitarlo e, scampato ad una aggressione, Chiron si rifugia sulla spiaggia per meditare.

Qui, è sorpreso dall'incontro con l'amico Kevin che stravolgerà la sua esistenza, permettendogli di conoscere la sua sessualità.

La vana speranza di aver trovato un alleato svanisce ben presto. Per non venire escluso dal gruppo, Kevin asseconda il teppista Terrel e partecipa al pestaggio di Chiron. Stanco delle continue angherie, il ragazzo compie un gesto inaspettato...

L'amore non va in vacanza: il film stasera in tv su Rete 4 alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2006, durata: 138 Min)

Un film di Nancy Meyers con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Miffy Englefield, Emma Pritchard, Sarah Parish, Bill Macy, Shelley Berman, Shannyn Sossamon, Kathryn Hahn, John Krasinski, Gilbert Esquivel, Hope Riley, Jon Prescott, Lindsay Lohan, Dustin Hoffman e James Franco.



L'amore non va in vacanza: Trailer del film con Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black

Trama del Film L'amore non va in vacanza: La giornalista inglese Iris Simpkins e l'americana cinematografica Amanda Woods sono due donne agli antipodi, con un'unica cosa in comune: entrambe sono profondamente sfortunate in amore.

Iris, infatti, è ancora innamorata del su ex Jasper Bloom, nonostante l'uomo abbia annunciato di voler sposare la donna con cui la tradiva ripetutamente. Al di là dell'Atlantico, invece, Amanda ha da poco scoperto l'infedeltà del suo fidanzato. La donna, decisa ad allontanarsi da Los Angeles, contatta casualmente Iris sul web, e le due decidono di scambiarsi le rispettive case per qualche tempo. Così, la timida giornalista si ritrova in una lussuosa villa, mentre Amanda rimane sconvolta dalla rurale cittadina di Surrey....

Revenant - Redivivo: il film stasera in tv su Nove alle 21.25

(Western, Drammatico, Avventura, 2015, durata: 156 Min)

Un film di Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Kristoffer Joner, Forrest Goodluck, Joshua Burge, Christopher Rosamond e McCaleb Burnett.



Revenant - Redivivo: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Revenant - Redivivo: Il film è ambientato in Dakota nel 1823. Un gruppo di cacciatori, guidati da Hugh Glass, è attaccato dalla tribù nativa Arikara, che miete molte vittime. Terrorizzati dalla possibilità di un nuovo assalto, i superstiti abbandonano la nave con la quale stanno risalendo il corso del fiume, poiché sarebbero troppo esposti, e decidono di nascondere le pellicce per far torno a piedi al villaggio.

Mentre cammina nel bosco, Glass viene attaccato da un orso grizzly e ingaggia una lotta massacrante con l'imponente animale. Pur riuscendo ad abbattere la bestia selvatica, il cacciatore riporta gravi ferite e non può continuare il viaggio.

Dal momento che gli Arikara sono sulle tracce dei cacciatori e Glass sembra sul punto di morire, il capo della spedizione decide di lasciarlo nel bosco. Glass è assistito dal figlio Hawk, dal gentile Bridger e dallo spietato cacciatore John Fitzgerald. Quest'ultimo accetta di sorvegliare il moribondo e di dargli una degna sepoltura, in cambio di una cospicua somma di denaro.

Tuttavia, stanco di vegliare sull'uomo, Fitzgerlad vuole uccidere Glass e riscuotere la sua ricompensa, approfittando dell'assenza degli altri compagni. Hawk osserva la scena e tenta di salvare suo padre ma viene brutalmente assassinato, sotto lo sguardo impotente di Glass.

Fitzgerald nasconde i due corpi e convince l'ingenuo Bridger a fuggire prima dell’arrivo degli indiani. Il desiderio di vendetta rianima Glass che intraprende un tortuoso viaggio tra la neve gelida per raggiungere il cacciatore...

Il professor Cenerentolo: il film stasera in tv su Rai Movie alle 21.20

(Commedia, 2015, durata: 90 Min)

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Massimo Ceccherini, Davide Marotta, Flavio Insinna, Sergio Friscia, Nicola Acunzo, Manuela Zero, Lorena Cesarini e Nicola Nocella.



Il professor Cenerentolo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il professor Cenerentolo: Il film racconta la storia di Umberto che per evitare il fallimento della sua disastrata ditta di costruzioni ha tentato insieme ad un dipendente un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere! Ma se non altro, nella prigione di una bellissima isola italiana: Ventotene. Adesso Umberto è a fine pena e lavora di giorno nella biblioteca del paese. Una sera, in carcere, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana, una donna affascinante, un po' folle e un po' bambina. Morgana crede che lui lavori nel carcere e che non sia un detenuto.

Umberto, approfittando dell'equivoco, inizia a frequentarla durante l'orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere scopra il tutto e gli revochi il permesso di lavoro in esterno....

The Divergent Series - Insurgent: il film stasera in tv su 20 alle 21

(Avventura, Sentimentale, Fantascienza, 2015, durata: 119 Min)

Un film di Robert Schwentke con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Octavia Spencer, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Maggie Q, Ray Stevenson e Rosa Salazar.



The Divergent Series: Insurgent: Nuovo trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film The Divergent Series - Insurgent: Jeanine Matthews ha preso il controllo di Chicago. Il leader degli Eruditi, infatti, ha assoggettato la fazione degli Intrepidi, impiantando loro tecnologici cip che limitano la volontà, ed è decisa a scovare tutti i Divergenti della città. Tris, Caleb, Peter, Quattro e suo padre, nonché ex governatore, Marcus sono riusciti a fuggire, grazie al sacrificio dei Prior. Non prima, tuttavia, di aver sventato il massacro degli Abneganti. Il gruppo è accolto da Johanna Reyes, capo dei Pacifici, ma la permanenza dei fuggiaschi rischia di mettere in pericolo l’indifesa fazione. La perfida Jeanine vuole a tutti i costi sfruttare le peculiari abilità di Tris, l'unica Divergente a poter aprire una secolare scatola che contiene un messaggio segreto da parte degli antenati...

Altri film questa sera in TV:

È una sporca faccenda, tenente Parker! , in onda alle 21 su Iris : film poliziesco del 1973 di John Sturges, con John Wayne, Colleen Dewhurst, Clu Gulager, David Huddleston, Al Lettieri, Roger E. Mosley, Diana Muldaur, Eddie Albert, Julie Adams e Jim Watkins.

, in onda : film poliziesco del 1973 di John Sturges, con John Wayne, Colleen Dewhurst, Clu Gulager, David Huddleston, Al Lettieri, Roger E. Mosley, Diana Muldaur, Eddie Albert, Julie Adams e Jim Watkins. Natale fuori città , in onda alle 21.35 su TV8 : film drammatico sentimentale del 2018 di Megan Follows, con Alexandra Breckenridge, Jamie Spilchuk, Jane Alexander e Maya Harris-Harb.

, in onda : film drammatico sentimentale del 2018 di Megan Follows, con Alexandra Breckenridge, Jamie Spilchuk, Jane Alexander e Maya Harris-Harb. S.W.A.T. - Squadra Speciale Anticrimine , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film d'azione del 2003 di Clark Johnson, con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Jeremy Renner, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Brian Van Holt, Olivier Martinez, Reg E. Cathey, Larry Poindexter e Ashley Scott.

, in onda : film d'azione del 2003 di Clark Johnson, con Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Jeremy Renner, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Brian Van Holt, Olivier Martinez, Reg E. Cathey, Larry Poindexter e Ashley Scott. Ghost Movie , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film comico parodia del 2013 di Michael Tiddes, con Marlon Wayans, Essence Atkins, David Koechner, Cedric The Entertainer, Nick Swardson, Alanna Ubach e Dave Sheridan.

, in onda : film comico parodia del 2013 di Michael Tiddes, con Marlon Wayans, Essence Atkins, David Koechner, Cedric The Entertainer, Nick Swardson, Alanna Ubach e Dave Sheridan. Zathura , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film fantasy del 2005 di Jon Favreau, con Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, Derek Mears, Douglas Tait, Jeff Wolfe, John Alexander e Joe Bucaro.

, in onda : film fantasy del 2005 di Jon Favreau, con Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, Derek Mears, Douglas Tait, Jeff Wolfe, John Alexander e Joe Bucaro. Il giro del mondo in 80 giorni , in onda alle 21.15 su Cielo : film d'avventura del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson, Owen Wilson, Perry Blake, Macy Gray, Adam Godley, Robert Fyfe, Will Forte, Daniel Hinchcliffe, Wolfram Teufel e Richard Branson.

, in onda : film d'avventura del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson, Owen Wilson, Perry Blake, Macy Gray, Adam Godley, Robert Fyfe, Will Forte, Daniel Hinchcliffe, Wolfram Teufel e Richard Branson. Sognando Manhattan , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia sentimentale del 2016 di Vic Sarin, con Julianna Guill, Marc Bendavid, Vivica A. Fox, Natasha Henstridge e Marla Sokoloff.

, in onda : film commedia sentimentale del 2016 di Vic Sarin, con Julianna Guill, Marc Bendavid, Vivica A. Fox, Natasha Henstridge e Marla Sokoloff. La fidanzata di papà, in onda alle 21 su Cine 34: film commedia del 2008 di Enrico Oldoini, con Massimo Boldi, Simona Ventura, Biagio Izzo, Elisabetta Canalis, Enzo Salvi, Bruno Arena, Max Cavallari, Natalia Bush, Loredana De Nardis, Nino Frassica, Teresa Mannino, Aurora Quattrocchi, Martina Pinto e Davide Silvestri.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

