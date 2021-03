Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 22 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Red 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, Commedia, 2013, durata: 116 Min)

Un film di Dean Parisot con Bruce Willis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, John Malkovich, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, Lee Byung-hun, Neal McDonough e David Thewlis.



Red 2: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Red 2: L’ex agente della CIA Frank Moses si gode la sua nuova vita al fianco della fidanzata Sarah Ross. Sebbene l'amico Marvin Boggs lo avverta dell’imminente pericolo che sta per incombere, Moses si rifiuta di pensare al peggio. Ma quando Boggs rimane vittima dell’esplosione della sua macchina, l’ex agente non può più ignorare di essere diventato un bersaglio. L’FBI decide di interrogare Moses sulla morte dell’amico ma l’incontro è interrotto da Jack Horton, che prende d’assalto la sede dell’agenzia. L’uomo vuole ottenere cruciali informazioni su Notte Fonda, ovvero una testata nucleare che gli ex agenti piazzarono in Russia durante la Guerra Fredda.

L’inaspettato intervento di Boggs, che aveva magistralmente finto la sua morte in attesa della mossa del nemico, salva la vita a Moses e a Sarah. Braccati da Horton e dai servizi segreti, convinti che i due stia progettando un attentato terroristico, il trio fugge raggiungendo Parigi. Qui, grazie ad alcuni informatori e all’intervento di Ross recuperano i fascicoli su Edward Bailey, l’inventore di Notte Fonda ora rinchiuso in un manicomio di Londra. Dopo aver evitato un tiro mancino della spia russa Katja Petrokova e aver convinto Victoria Winslow a spalleggiarli, il trio si appresta ad interrogare Bailey...

Mine: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Thriller, 2016, durata: 106 Min)

Un film di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell e Clint Dyer.



Mine: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Mine: Il film racconta la storia di due marines, Mike Stevens e Tommy Madison, dispersi nel deserto dopo il fallimento di una missione in Nord Africa. Mentre stanno cercando di fare rientro alla base, con il gps fuori uso, si imbattono in un campo minato. Tommy finisce su una mina e nell'esplosione perde le gambe. Anche Mike, nel tentativo di aiutarlo, mette il piede su un ordigno e, per non farlo esplodere, rimane fermo immobile. A quel punto il suo compagno che non regge la botta emotiva di quanto gli è capitato, si uccide con un colpo di pistola. Mike riesce a mettersi in contatto con i suoi compagni che però lo avvertono che non potranno essere da lui prima di cinquantadue ore. Comincia così una lunga prova di resistenza per il soldato che cerca in tutti i modi di sopravvivere nel deserto senza cibo e soprattutto senza potersi muovere, perché è il suo peso a non innescare la mina.

È davvero difficile non cedere alla stanchezza e alla paura. A complicare la situazione è l'arrivo di una una tempesta di sabbia. Il vento potrebbe sollevarlo dalla sua posizione, così cerca di tenere addosso tutti gli oggetti che ha. Mancano ancora parecchie ore all'arrivo dei suoi compagni. Mike è stremato e, in un momento di disperazione, si punta la pistola alla testa…

The Rock: il film Stasera in Tv su Nove alle 21.30

(Azione, Thriller, 1996, durata: 95 Min)

Un film di Michael Bay con Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, John Spencer, David Morse, William Forsythe, Michael Biehn, Vanessa Marcil, John C. McGinley, Gregory Sporleder, Tony Todd, Bokeem Woobdine, Claire Forlani, Danny Nucci e James Caviezel.



The Rock: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Rock: Washington, DC. Stanley Goodspeed è un chimico che lavora per i servizi segreti. Un giorno viene chiamato d’urgenza dal direttore FBI James Womack: sull'isola di Alcatraz sono stati presi in ostaggio ottantuno turisti. Il responsabile è il generale Francis Xavier Hummel, come segno di protesta alla politica del governo che non riconosce meriti ai veterani morti durante azioni segrete e nega bonus economici alle loro famiglie.

Ma Stanley è necessario perché Hummel ha rubato dei missili contenenti gas nervino e ha annunciato che li lancerà contro San Francisco se le sue richieste non verranno esaudite. Lo scienziato sa come disinnescare le bombe, ma necessita di qualcuno che conosca bene la prigione di Alcatraz per farlo entrare.

Qui entra in gioco il detenuto Patrick Mason, ex agente dell'intelligence britannica, in carcere da ben trent'anni, che riuscì a evadere una volta da Alcatraz. Nonostante il suo odio per l’FBI, l’uomo accetta di dare il suo aiuto. Ma quando Patrick e Stanley arrivano sull'isola, si trovano da soli a combattere contro una squadra di spietati rivoluzionari pronti a tutto...

Underworld il risveglio: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2012, durata: 88 Min)

Un film di Måns Mårlind e Björn Stein con Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy, Theo James, India Eisley, Sandrine Holt, Charles Dance, Kris Holden-Ried, Jacob Blair, Adam Greydon Reid, Catlin Adams, Robert Lawrenson, Richard Cetrone e John Innes.



Underworld il risveglio: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Underworld il risveglio: Il film torna a raccontare le vicende di Selene e Michael Corvin, e della lotta infinita tra vampiri e Lycan. Ora che anche gli esseri umani hanno scoperto l’esistenza di queste due specie rivali, il pericolo per loro è sempre dietro l’angolo. Così Selene e Michael cercano di scappare salendo su un peschereccio, ma prima di riuscirci vengono catturati. Passano circa dodici anni e la donna vampiro, che nel frattempo è stata ibernata, si risveglia in una struttura, l'Antigen, che studia proprio come curare i casi infetti. Riesce a fuggire e, per un attimo, cerca di vedere attraverso lo sguardo di Michael per localizzarlo e andare da lui.

Una volta arrivata nelle fogne che erano nella visione, incontra invece David, un vampiro, che la sta seguendo già da un po’. Tutto si complica quando i due conoscono Eve, una ragazzina di dodici anni, che svela di essere la figlia di Selene ed è metà vampira e metà lycan…

The Salvation: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Western, 2014, durata: 92 Min)

Un film di Kristian Levring con Eva Green, Mads Mikkelsen, Jeffrey Dean Morgan, Mikael Persbrandt, Michael Raymond-James, Jonathan Pryce, Douglas Henshall, Langley Kirkwood, Sean Cameron Michael, Eric Cantona, Alexander Arnold, Toke Lars Bjarke, Nanna Øland Fabricius e Robert Hobbs.



The Salvation: Il trailer italiano del film in esclusiva - HD



Trama del Film The Salvation: Il film è ambientato in America nel 1871. Jon, immigrato Danese, attende da sette anni che la moglie e suo figlio di dieci anni, lo raggiungano dalla Scandinavia. Jon è sbarcato in America 5 anni prima. È fuggito dalla guerra e dalla povertà della sua terra con la speranza d'iniziare una nuova vita e partecipare alla nascita di un nuovo paese. Ora finalmente dopo anni di duro lavoro, insieme al fratello Peter, è riuscito ad ottenere un piccolo appezzamento di terreno e può riabbracciare la sua famiglia. Ma quando la moglie e il figlio finalmente arrivano in America, sono vittime di un terribile omicidio. Accecato dal dolore e dallo smarrimento Jon, uomo per bene e onesto, uccide il responsabile del crudele assassinio. Questo imprevisto lo porterà a diventare un fuorilegge a tutti gli effetti. Il malvivente che Jon ha ucciso è il fratello del malvagio colonnello Delarue, un bandito che terrorizza il villaggio di Black Creek e che non si fermerà davanti a nulla pur di vendicare l'assassinio di suo fratello. Jon allontanato dall'intera comunità sarà costretto ad impugnare il fucile e combattere per la sua sopravvivenza e per ridare speranza agli abitanti del villaggio.

Effie Gray - Storia di uno scandalo: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Biografico, Sentimentale, 2014, durata: 104 Min)

Un film di Richard Laxton con Dakota Fanning, Emma Thompson, Robbie Coltrane, James Fox, Julie Walters, Tom Sturridge, David Suchet, Derek Jacobi, Claudia Cardinale, Greg Wise, Russell Tovey, Linda Bassett, Riccardo Scamarcio e Joanna Hole.



Effie Gray - Storia di uno scandalo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Effie Gray - Storia di uno scandalo: Nella Londra vittoriana del XIX secolo, Effie, spinta dai suoi genitori, sposa il noto critico d'arte e storico John Ruskin all'età di 20 anni. La giovane si trasferisce a vivere con lui, ma dopo cinque anni di matrimonio le tensioni tra i due coniugi si fanno sempre più aspre. La divergenza di opinioni e la scelta da parte di Ruskin di non entrare in intimità con la moglie ancora vergine, per la quale prova un senso di disgusto, conducono Effie in uno stato di disperazione e ricerca di attenzioni perenne.

Intrappolata tra le convenzioni dell'epoca e l'indifferenza di suo marito, la giovane finisce poi per invaghirsi di Everett Millais, pittore emergente con cui si abbandona a una relazione extraconiugale. Stanca di vivere nella sofferenza, Effie decide di fare un passo senza precedenti, andando contro tutte le regole dell'allora società: lasciare suo marito, chiedere il divorzio e sposare Millais. Mentre lo scandalo sciocca la Gran Bretagna conservatrice, Effie cerca di far fronte come può al disprezzo dell'alta società di Londra...

The Final Destination 3D: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Horror, Thriller, 2009, durata: 82 Min)

Un film di David R. Ellis con Bobby Campo, Shantel VanSanten, Nick Zano, Haley Webb, Mykelti Williamson, Krista Allen, Andrew Fiscella, Justin Welborn, Stephanie Honoré, Lara Grice, Jackson Walker, Phil Austin, William Aguillard e Brendan Aguillard.



The Final Destination 3D: Il trailer



Trama del Film The Final Destination 3D: vede protagonisti un gruppo di ragazzi alle prese con il destino e, soprattutto, con la morte. Tutto ha inizio durante una corsa di auto, quando Nick O'Bannonha una terribile visione: per via di un incidente, quasi tutta l'arena sarà distrutta uccidendo moltissime persone, tra cui lui, la sua fidanzata Lori e i due amici Hunt e Janet. Terrorizzato che possa accadere davvero, riesce a convincere i ragazzi del suo gruppo e qualche altra persona a uscire. Non appena fuori avviene la tragedia, che Nick aveva previsto.

Sarà solo la prima di una lunga serie di visioni sul destino dei sopravvissuti di quel giorno, come Carter, un uomo che voleva rientrare in arena per salvare sua moglie, ma a cui George, la guardia, lo ha impedito. Era mosso dal desiderio di vendicarsi, ma muore vittima del suo stesso piano. Il giorno seguente Samantha, un’altra sopravvissuta, muore a causa di un sasso lanciato da un tagliaerba. Pian piano la morte trova il modo di cogliere tutti superstiti al disastro dell’arena, nei modi più cruenti e sanguinari possibili. Riuscirà Nick a salvarsi da un destino che sembra già scritto?

Altri film questa sera in TV:

Donnie Brasco , in onda alle 21.15 su La7 : film drammatico del 1997 di Mike Newell, con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Zeljko Ivanek, Robert Miano, Gerry Becker, Brian Tarantina e Anne Heche.

, in onda : film drammatico del 1997 di Mike Newell, con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Zeljko Ivanek, Robert Miano, Gerry Becker, Brian Tarantina e Anne Heche. Vedo nudo , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1969 di Dino Risi, con Nino Manfredi, Sylva Koscina, Nerina Montagnani, Enrico Maria Salerno, Véronique Vendell, Umberto D'Orsi, Marcello Prando, John Karlsen, Jacques Stany, Guido Spadea, Bruno Boschetti e Daniela Giordano.

, in onda : film commedia del 1969 di Dino Risi, con Nino Manfredi, Sylva Koscina, Nerina Montagnani, Enrico Maria Salerno, Véronique Vendell, Umberto D'Orsi, Marcello Prando, John Karlsen, Jacques Stany, Guido Spadea, Bruno Boschetti e Daniela Giordano. Rosamunde Pilcher: Vento sul lago , in onda alle 21.10 su La5 : film drammatico, sentimentale del 2007 di Thomas Herrmann, con Sophie Wepper, Martin Kluge, Daniela Ziegler, Rüdiger Joswig, Helmut Berger, Kyra Mladeck, Martin Halm e Iréna Flury.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2007 di Thomas Herrmann, con Sophie Wepper, Martin Kluge, Daniela Ziegler, Rüdiger Joswig, Helmut Berger, Kyra Mladeck, Martin Halm e Iréna Flury. Lettere d'amore , in onda alle 21.10 su Paramount : film sentimentale, drammatico del 1990 di Martin Ritt, con Robert De Niro, Jane Fonda, Martha Plimpton, Swoosie Kurtz, Harley Cross, Jamey Sheridan, Feodor Chaliapin Jr., Zohra Lampert, Loretta Devine, Julie Garfield, Karen Ludwig, Kathy Kinney, Eddie Jones, Katherine Cortez e Stephen Root.

, in onda : film sentimentale, drammatico del 1990 di Martin Ritt, con Robert De Niro, Jane Fonda, Martha Plimpton, Swoosie Kurtz, Harley Cross, Jamey Sheridan, Feodor Chaliapin Jr., Zohra Lampert, Loretta Devine, Julie Garfield, Karen Ludwig, Kathy Kinney, Eddie Jones, Katherine Cortez e Stephen Root. Showgirls , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 1995 di Paul Verhoeven, con Elizabeth Berkley, Robert Davi, Kyle MacLachlan, Glenn Plummer, Alan Rachins, Gina Ravera e Gina Gershon.

, in onda : film drammatico del 1995 di Paul Verhoeven, con Elizabeth Berkley, Robert Davi, Kyle MacLachlan, Glenn Plummer, Alan Rachins, Gina Ravera e Gina Gershon. Un'estate a Cipro , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2017 di Jorgo Papavassiliou, con Annika Blendl, Leon de Greiff, Orhan Kilic, Adam Bousdoukos e Ivan Anderson.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Jorgo Papavassiliou, con Annika Blendl, Leon de Greiff, Orhan Kilic, Adam Bousdoukos e Ivan Anderson. Karol, un Papa rimasto uomo, in onda alle 21.10 su TV2000: film biografico del 2006 di Giacomo Battiato, con Piotr Adamczyk, Michele Placido, Alberto Cracco, Adriana Asti, Raoul Bova, Leslie Hope, Alkis Zanis, Carlos Kaniowsky, Fabrice Scott, Paolo Maria Scalondro e Malgorzata Bela.

