Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 28 Ottobre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Andiamo a quel paese, Papillon, Fast and Furious 8, Red Joan, Bridget Jones's Baby. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Fino all'ultimo battito, Marcello Mastroianni. L'italiano ideale, PiazzaPulita, X Factor 2021.

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 28 Ottobre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Andiamo a quel paese, Papillon, Fast and Furious 8, Red Joan, Bridget Jones's Baby, Cold Blood - Senza pace, Arma Letale 4, My Soul to Take - Il cacciatore di anime, Prima o poi mi sposo, Mani di velluto, Downsizing, Kill Bill: volume 2.

Tutti i Film questa sera in TV:

Andiamo a quel paese , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 : film commedia del 2014 di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tiziana Lodato, Lily Tirinnanzi, Fatima Trotta, Ludovico Caldarera, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Mariano Rigillo e Maria Vittoria Martorelli.

, il film in onda : film drammatico, biografico del 2018 di Rodrigo e Sebastián Barriuso, con Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez, Yoandra Suárez, Nikita Semenov, Genadijs Dolganovs, Milda Gecaite e Jorge Carlos Perez Herrera. Kill Bill: volume 2, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film drammatico, thriller, azione del 2004 di Quentin Tarantino, con Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah, Chia Hui Liu, Michael Parks, Perla Haney-Jardine, Chris Nelson, Caitlin Keats, Laura Cayouette, Bo Svenson, Jeannie Epper, Samuel L. Jackson, Larry Bishop, Sid Haig, Michael Jai White, Claire Smithies, Reda Beebe, Shana Stein, Clark Middleton, Stevo Polyi e Vanessia Valentino.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: