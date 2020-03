Serie TV teen su Netflix: Le migliori per adolescenti

Speciali Serie TV

Dalla popolare Stranger Things alla nuova arrivata I Am Not Okay With This, le migliori storie per i più giovani disponibili sulla piattaforma di video in streaming.

Tra drammi tra i banchi di scuola o avvincenti storie soprannaturali, Netflix propone un'ampia scelta di Serie TV teen per gli adolescenti. Il servizio di video in streaming non ha rivali quando si parla di proposte per il pubblico più giovane: si va dalle commedie irriverenti, ai drammi coming-of-age fino ai thriller fantascientifici e alle classiche storie d'amore che tolgono il fiato. Tra decine di titoli non è sempre facile scegliere quella più adatta ai propri gusti. Fortunatamente Netflix ne propone ogni mese di nuovi, senza dimenticare i nostalgici che vogliono riguardare amatissimi teen drama del passato. Abbiamo selezionato per voi le più apprezzate ma anche quelle poco conosciute che meritano una chance. Ecco quali sono, secondo noi, le migliori Serie TV teen su Netflix disponibili in questo momento sulla piattaforma di video in streaming.

Le migliori serie originali Netflix per adolescenti

Netflix ha investito moltissimo in Serie TV teen che appassionassero i più giovani creando alcuni prodotti già considerati capolavori del piccolo schermo. Il segreto del successo? Dosano in egual misura generi diversi e si prestano al binge watching.

Atypical

Baby

Elite

Le terrificanti avventure di Sabrina

Sex Education

Stranger Things

The End of the Fu***ing World

The Society

Tredici

Amori, scandali e omicidi: Elite, Baby e Tredici

Un filone non trascurabile tracciato dalle serie per adolescenti è quello che unisce i drammi tra i banchi di scuola a sconvolgenti storie thriller. È il caso di Elite, la travolgente serie spagnola ambientata a Las Encinas, la scuola più privilegiata di Spagna il cui equilibrio viene sconvolto quando alcuni ragazzi della classe operaia iniziano a frequentare i corridoi dell'istituto e un terribile omicidio incrina i già precari equilibri. Suspense e pressione psicologica sono il filo conduttore anche di Tredici, che racconta le vicende di Hannah Baker, un'adolescente che, prima di suicidarsi, lascia alcune audiocassette ai suoi coetanei accusandoli di averla spinta al terribile gesto. Non è meno coinvolgente Baby, una delle serie italiane proposte dalla piattaforma di video in streaming, che si concentra invece su Chiara e Ludovica, due adolescenti abbienti eppure insoddisfatte che si ritrovano coinvolte nel giro della prostituzione minorile.

Le storie di formazione e crescita: Atypical, Sex Education e The End of the Fu**ing World

Non mancano le serie dramedy che raccontano in maniera leggera eppure profonda sentimenti e pulsioni adolescenziali. La serie capofila è sicuramente Sex Education incentrata sul timido sedicenne Otis che, cresciuto con una madre terapista sessuale, inizia a dare lezioni di sesso ai suoi compagni. The End of the Fu***ing World, invece, segue i due freak James ed Alyssa che decidono di scappare da una vita monotona arrivando ad affrontare problemi più grandi di loro. Menzione speciale per Atypical, toccante dramedy che racconta difficoltà e vita quotidiana del diciassettenne autistico Sam e della sua famiglia in modo diretto e senza cadere negli stereotipi.

Supereroi e soprannaturale: Stranger Things, Le terrificanti avventure di Sabrina e The Society

Le storie sugli adolescenti con superpoteri e altre abilità sono da sempre privilegiate da Netflix. È ormai già di culto Stranger Things, serie incentrata su un gruppo di ragazzini che, negli anni '80, è alle prese con forze misteriose in una piccola città dell'Indiana. Amatissima supereroina è anche la intraprendente strega adolescente protagonista di Le terrificanti avventure di Sabrina, reinterpretazione in chiave dark e un po' horror delle storie del famoso personaggio di Sabrina Spellman creato agli inizi degli anni '60. Il mistero è al centro di The Society, peculiare teen drama su un gruppo di adolescenti che, spariti misteriosamente tutti gli adulti, devono impegnarsi per formare una primordiale idea di società.

I teen drama che hanno fatto la storia

Glee

Gossip Girl

Skins

Una mamma per amica

Netflix dà la possibilità di recuperare serie teen di qualche anno fa, ormai diventate di culto, che non smettono mai di essere attuali. Pensiamo a Gossip Girl, teen drama di The CW che ha rappresentato una generazione di adolescenti e che, raccontando le storie degli abbienti ragazzi dell'Upper East Side, ha inaugurato un sottogenere, quello che mette al centro del racconto giovani snob e di alta estrazione sociale, oggi tra i più praticati. Vale lo stesso per Skins, spregiudicata serie britannica che ha raccontato senza filtri gli adolescenti aprendo la strada a un tipo di narrazione particolarmente provocatoria. Come non farsi tentare poi da un rewatch di Glee e Una mamma per amica, due serie dal fascino intramontabile che continuano ad appassionare i fan?

Le serie teen sottovalutate e i nuovi arrivi

Chiamatemi Anna

Everything Sucks!

I Am Not Okay With This

Locke & Key

Riverdale

Skam Italia

The Politician

Trinkets

In questo elenco ci sono serie destinate a un pubblico più ristretto oppure titoli ancora poco conosciuti perché arrivati da poco sulla piattaforma di video in streaming. Nella prima categoria rientra la poetica Chiamatemi Anna, la serie canadese che racconta la storia di Anne Shirley basata sul famoso romanzo Anna dai capelli rossi, purtroppo cancellata da Netflix tra le numerose proteste dei fan. Stessa sorte è toccata a Everything Sucks!, divertentissima parodia della cultura teen anni '90 evidentemente poco apprezzata dai più giovani eppure piacevolissima. Meritevoli di attenzione sono pure Trinkets e The Politician: la prima segue un gruppo di tre giovani taccheggiatrici che finiscono a stringere un'improbabile amicizia, la seconda un adolescente deciso a sacrificare tutto pur di diventare, un giorno, il presidente degli Stati Uniti d'America. Tra i titoli per adolescenti inseriti recentemente nel catalogo di Netflix ci sono invece I Am Not Okay With This, Locke & Key e Skam Italia. La prima, nata sulla scia del successo di Stranger Things e The End of the Fu**ing World, racconta di Sidney, un'adolescente riservata e problematica che deve fare i conti con strani poteri di telecinesi; la seconda, adattamento del popolare fumetto di Joe Hill, è la storia di tre fratelli che, dopo la morte del padre, si trasferiscono con la madre a Keyhouse, la storica casa di famiglia che scoprono presto essere stregata; la terza, salvata da Netflix dopo le incertezze di TIMvision, segue le vicende di un gruppo di liceali romani tra amori, nuove amicizie e party. Menzione a parte per Riverdale, seguitissimo mistery teen drama di The CW che racconta la storia di diversi studenti di liceo che devono iniziare un nuovo anno scolastico dopo la tragica e misteriosa morte di un loro compagno; è proprio grazie a Netflix che la serie è diventata popolare anche nel nostro Paese.

Speriamo che questo lungo elenco di quelle che abbiamo selezionato come le migliori serie teen in streaming su Netflix possa aiutarvi nella scelta della prossima serie tv da vedere. Vi mettiamo in guardia: le serie per adolescenti di Netflix creano dipendenza! Quindi attenti a scegliere quella giusta, perché potrebbe diventare la vostra prossima ossessione.