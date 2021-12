Le migliori Serie TV del 2021

Speciali Serie TV

In ripresa dopo la fase più acuta della pandemia, per l'industria televisiva il 2021 è stato l'anno dell'affermazione definitiva dello streaming. Mai un'offerta così ampia. Quali sono state le Serie TV migliori? Ecco la nostra classifica.

Streaming, streaming e ancora streaming. Se dovessimo scegliere una parola per riassumere il 2021 delle Serie TV sarebbe questa. Sebbene già da diversi anni si stia assistendo a una crescita esponenziale del fenomeno, negli ultimi mesi, complice la riapertura dei set dopo il superamento della fase di maggiore vulnerabilità alla pandemia, l'offerta è stata la più ampia di sempre. Al punto che in alcuni casi ci siano sentiti confusi davanti alla scelta e chiesti con una certa sorpresa com'è che andavano le cose prima di tutto questo. Tuttavia, se da una parte siamo stati testimoni dell'affermazione di una moltitudine di piattaforme, con Disney+ andata oltre il successo di The Mandalorian e l'avvento di nuove realtà come HBO Max, Paramount+ e Peacock, molte delle quali presto saranno disponibili anche in Italia, questo nuovo modo di guardare le serie sta uccidendo - e neppure lentamente - la tv tradizionale. I dati sono preoccupanti: dall'autunno, nessuna delle produzioni broadcast e via cavo eccetto Yellowstone di Paramount Network, un caso che meriterebbe uno studio a parte, è andata oltre un punto di rating nel target demografico più allettante per gli inserzionisti con le rispettive trasmissioni lineari, mentre molte continuano a spopolare in streaming. Persino capisaldi come Grey's Anatomy e NCIS sono crollati rovinosamente, perdendo fino a più di un terzo del loro pubblico abituale. Se invece parliamo di fenomeni, questi li si trova tutti sulle piattaforme streaming. La coreana Squid Game, più di qualunque altra. Ma anche La casa di carta, La Ruota del Tempo, Ted Lasso, YOU... potremmo continuare per molto.

Un'altra parola che nell'ultimo anno abbiamo sentito spesso è revival. Ci sembra prematuro riempirci la bocca con espressioni del tipo "sono finite le idee". Più volentieri, gli studi hanno ben compreso la presa che un sentimento come la nostalgia può avere sulle masse. L'esempio più luminescente, anche per una questione temporale, ci viene offerto da And Just Like That..., sequel della serie di culto Sex and the City, diventato uno dei titoli più chiacchierati - non solo sulle pagine social specializzate - nonostante molti pensavano che la sua storia non avesse più nulla da dire. Un'ulteriore tendenza della quale parleremo sempre più spesso nei mesi a venire, ripensando a questo 2021 come al giro di boa, è quella delle produzioni non in lingua inglese, sempre più forti sul mercato internazionale. Qui parliamo di nuovo di Squid Game e La casa di carta, ma ce ne sono diverse altre: la francese Lupin, la messicana Che fine ha fatto Sara? e la spagnola Elite. E chissà che tra le prossime non possa essercene anche una italiana, come La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante in arrivo su Netflix. In questa sconfinata terra dell'abbondanza, abbiamo voluto stilare una classifica di fine anno delle 10 migliori Serie TV del 2021. Produzioni che meritano di essere celebrate, per la loro originalità, qualità visiva e tempestività. E, nel caso in cui per qualche ragione vi fossero sfuggite, certamente di essere scoperte.

Serie TV: Le migliori del 2021

It's a Sin Only Murders in the Building The Other Two WandaVision The White Lotus Hacks Omicidio a Easttown La ferrovia sotterranea Succession Reservation Dogs

10. It's a Sin

Il grande ritorno del maestro delle storie LGBTQ+ Russell T Davies (Queer as Folk), con una miniserie sull'insorgenza dell'epidemia di AIDS nella Gran Bretagna degli anni '80. It's a Sin è stata, inevitabilmente, un ritratto duro e toccante su una delle pagine più devastanti della nostra storia. Ma è stata anche una storia di amicizia e amore per la vita raccontata attraverso le esperienze di un gruppo di giovani per lo più queer che iniziano una nuova vita a Londra, determinati a vivere e amare più intensamente che mai. Anche nelle situazioni più tristi e cupe, come la morte di personaggi che si era premurato di tratteggiare meravigliosamente, Davis si è soffermato sulla gioia che questi uomini e queste donne trovano nella comunità gay della città, regalando momenti di vita vibranti e indimenticabili.

It's a Sin è disponibile in streaming su Starzplay

9. Only Murders in the Building

Quando il fenomeno in espansione dei podcast true crime ha incontrato le leggende dello schermo Steve Martin e Martin Short, affiancate dalla deliziosa Selena Gomez, il risultato è stato una delle ossessioni di questo 2021. Di fatto una parodia, Only Murders in the Building ci ha trascinato nel mistero avvincente di un orribile delitto avvenuto nell'esclusivo palazzo dell'Upper West Side in cui vivono i tre protagonisti, investigatori dilettanti ma risoluti che si fanno veicolo delle straordinarie doti comiche dei loro interpreti - inclusa Gomez, una vera rivelazione. Sebbene la serie andrà avanti, come stabilito dal suo successo, col suo finale perfettamente chiuso, quella che era stata accolta come una proposta quantomeno insolita si è rivelata più efficace e riuscita della stragrande maggioranza dei gialli più tradizionali visti nell'ultimo periodo.

Only Murders in the Building è disponibile in streaming su Disney+

8. The Other Two

Dopo oltre due anni di attesa a causa della pandemia, The Other Two, una delle comedy rivelazione del 2019, è tornata in splendida forma, e forse persino migliorata, con un secondo ciclo di episodi per HBO Max. La serie sta dimostrando in modo esilarante quanto l'industria dello spettacolo sia distante dallo sfarzo e dal glamour di una volta attraverso le esperienze dei fratelli Dubek - un'aspirante attore gay e un'ex ballerina professionista che cercano di trovare il loro posto nel mondo mentre lottano con i propri sentimenti per l'improvviso successo del fratello tredicenne, una star di Internet. Eccezionale il cast (i professionisti della commedia Drew Tarver, Heléne Yorke, Ken Marino e Molly Shannon, tra gli altri), così come gli ideatori Chris Kelly e Sarah Schneider, le cui frecciatine al mondo delle celebrità e dei media newyorchesi hanno centrato il bersaglio ogni volta.

7. WandaVision

La serie che ha aperto la strada alle storie e ai personaggi del Marvel Cinematic Universe in tv è stata, tra le diverse seguite nel corso dell'anno, la più originale, insolita, sorprendente, irresistibile, accessibile e divertente, e quella che ha spinto maggiormente il dibattito, con milioni di fan coinvolti nelle conversazioni più appassionate e nelle teorie più strampalate; mai quanto la realtà di Westview. WandaVision ha mostrato il potenziale pressoché sconfinato del genere supereroistico e la capacità dei Marvel Studios di ottenere il massimo rendimento dalle sue proprietà, rispettandole e, nel frattempo, prendendosi cura meticolosamente del quadro più grande. Con la sua creatività, lo showrunner Jac Schaefer ha reinventato i personaggi di Wanda e Visione (interpretati magistralmente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany) quando tutto sembrava finito per loro, regalandoci allo stesso tempo nuove figure - la Agatha Harkness di Kathryn Hahn in primis - delle quali non pensavamo di avere bisogno.

WandaVision è disponibile in streaming su Disney+

6. The White Lotus

La vita è strana. The White Lotus, uno dei successi più sorprendenti dell'anno, forse non sarebbe stata la stessa senza una pandemia e senza quella bolla di quarantena in cui è stata girata, con un Mike White - sia sceneggiatore che regista - persino più attento di quanto non sia suo solito. Una forte critica al privilegio bianco e un ritratto cupamente comico del divario tra chi lavora duramente per quel poco che ha e chi ha molto e non sembra lavorare sodo per meritarselo, il dramedy satirico, diventato nel frattempo una serie antologica, ha coinvolto un cast d'eccezione nella storia di un esclusivo resort tropicale nei cui ospiti apparentemente perfetti emergono giorno dopo giorno complessità oscure. Per Jennifer Coolidge è stato il ruolo della carriera, e per tutti gli altri - da Murray Bartlett ad Alexandra Daddario e oltre - un'opportunità rivelatrice.

The White Lotus è disponibile in streaming su NOW

5. Hacks

Hacks è una delle due cose straordinarie che Jean Smart ha fatto in questo 2021 (dell'altra avrete modo di leggere tra poco). Nei panni di una diva leggendaria che sviscera verbalmente le persone intorno a lei mentre assiste all'inesorabile declino della sua carriera, la vincitrice di quattro Emmy, uno dei quali per questo ruolo, ha contribuito a una delle commedie più spassose da guardare quest'anno. Ma dietro la superficie irritabile e sarcastica della sua protagonista e della millennial inappagata che le fa da autrice (Hannah Einbinder), la serie ha mostrato di custodire una storia piena di sentimento, riconoscibile nei cuori fragili di queste donne capaci e profondamente imperfette, e nel luogo in cui vivono, Las Vegas, dove le insegne hanno iniziato a perdere un po' della loro lucentezza.

4. Omicidio a Easttown

Quest'anno Omicidio a Easttown è riuscita a fare meglio di chiunque altra tutto quello che ci si aspetta da una produzione di questo tipo, attirando lo spettatore in un mistero intricato - l'omicidio di una giovane donna in un luogo dimenticato da Dio - dai risvolti prima scioccanti, di quelli che fanno letteralmente urlare, e poi sorprendenti. Kate Winslet ha riempito lo schermo nel ruolo di una detective che ha vissuto giorni migliori; una donna imperfetta e segnata dalle disgrazie della vita la quale cerca disperatamente di aggrapparsi a quel poco di famiglia e di ruolo nella società che le sono rimasti. Nei panni di sua madre, ruolo interpretato con una naturalezza imbarazzante, Jean Smart è stata con Evan Peters e Julianne Nicholson l'altra pietra angolare di un crime drama straordinariamente umano.

Omicidio a Easttown è disponibile in streaming su NOW

3. La ferrovia sotterranea

Il romanzo vincitore del Pulitzer La ferrovia sotterranea, scritto dall'erede del romanzo postmoderno Colson Whitehead, uno degli scrittori più capaci e premiati del nostro secolo, adattato in una miniserie evento scritta e diretta del sempre più ambizioso Barry Jenkins, premio Oscar per Moonlight. Un capolavoro annunciato che non ha deluso le aspettative e un'opera senza tempo che gli spettatori ameranno guardare negli anni a venire. Il titolo si riferisce a un vero e proprio sistema di collegamenti sotterranei che consente alla protagonista Cora (una sorprendente Thuso Mbedu) di attraversare una nazione in larga parte insofferente ai suoi cittadini neri nel tentativo di riprendersi la libertà. Le immagini ritratte da Jenkins e dal direttore della fotografia James Laxton sono state così belle eppure così orribili che rimarranno impresse nella nostra memoria per molto tempo.

La ferrovia sotterranea è disponibile in streaming su Amazon Prime Video

2. Succession

La serie che ha vinto tutto è tornata, dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, con una terza stagione che ci ha ricordato perché la famiglia Roy ci mancasse così tanto. Il drama di Jesse Armstrong si è superato ulteriormente mostrando i suoi protagonisti lottare, insultarsi e infuriarsi in nome di una posizione, mentre quel furfante del Kendall Roy di Jeremy Strong (la sua è stata senz'altro la migliore interpretazione dell'anno) dichiarava guerra totale al padre Logan (Brian Cox) in una tragedia familiare al limite dello shakespeariano. Succession ci ha offerto la vendetta più avvincente, i personaggi irresistibilmente più infimi e, ammettiamolo, le GIF più condivise. Le prestazioni non sono state le migliori solo davanti la macchina da presa ma a tutti i livelli. Nessuna serie ci ha fatto divertire più di questa pur essendo uno sguardo fondamentalmente straziante su come, il più delle volte, non esiste peggior nemico delle persone che amiamo maggiormente. E di noi stessi, ovviamente.

Succession è disponibile in streaming su NOW

1. Reservation Dogs

In un momento in cui molti guardano al passato del piccolo schermo o alla sicurezza di un romanzo fortunato per sopravvivere nella giungla di Hollywood, Sterlin Harjo e Taika Waititi hanno dimostrato con Reservation Dogs che esistono ancora storie, personaggi e ambientazioni mai visti prima in tv che meritano di essere raccontati e che possono funzionare. Basta trovare il coraggio di andare oltre l'ordinarietà, come i suoi protagonisti. La dark comedy segue le vicende di quattro adolescenti, nativi americani dell'Oklahoma rurale, che rubano, rapinano e risparmiano nel tentativo di tirarsi fuori dalla propria condizione. Una novità nella rappresentazione degli indigeni sullo schermo, questa storia di formazione diversa da qualsiasi altra è stata tanto divertente quanto in molti momenti commovente, assurda, straziante. Le interpretazioni dei quattro protagonisti, gli indigeni Devery Jacobs, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor e Paulina Alexis, sono state meravigliose, a dispetto della loro giovane età e poca esperienza. Mentre la serie raccoglie consensi a destra e a manca, è bello vedere finalmente una tv capace di offrire ai membri di talento delle minoranze più spazio per crescere e brillare.

Reservation Dogs è disponibile in streaming su Disney+

Queste erano le migliori Serie TV del 2021 scelte da ComingSoon.it, quelle che più di tutte ci hanno appassionato, commosso e divertito. Ma quali sono state le vostre? Per scoprirlo, vi rimandiamo alla classifica delle serie tv più apprezzate dai lettori del sito.