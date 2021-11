The First Lady: Viola Davis è Michelle Obama nelle prime foto della serie tv

News Serie TV

Nella serie antologica recitano anche Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson con i ruoli di Betty Ford e Eleanor Roosevelt.

Da alcune ore sono disponibili, nelle pagine online di Entertainment Weekly, le prime foto ufficiali di The First Lady, la nuova serie antologica di Showtime che nella primavera del 2022 ci porterà nelle stanze della Casa Bianca per esplorare le vite non degli uomini che si sono susseguiti sulla poltrona più potente del mondo, come siamo soliti vedere, ma delle donne carismatiche, complicate e dinamiche al loro fianco, partendo dalle First Lady Michelle Obama, Betty Ford, e Eleanor Roosevelt, interpretate rispettivamente dalle immense Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson.

Le protagoniste di The First Lady

Creata da Aaron Cooley e diretta da Susanne Bier (The Undoing), The First Lady esplora le vite in larga parte enigmatiche delle donne che dall'ala est della Casa Bianca hanno preso molte delle decisioni più impattanti e rivoluzionarie della storia senza farsi vedere. La vincitrice dell'Emmy Viola Davis, in tv memorabile nella serie Le regole del delitto perfetto, si è preparata al ruolo facendo una chiacchierata con la vera Michelle Obama, leggendo le sue memorie, Becoming: La mia storia, e studiando le sue movenze in un documentario del 2020 di Netflix. "Mi sento molto protettiva nei confronti di Michelle", ha detto Davis al sito. "È il nostro lavoro come attori non giudicare chi stiamo interpretando, ma ho finito col ritenerla una droga".

Nel suo segmento recitano anche O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale) con il ruolo del marito Barack Obama, Lexi Underwood (Little Fires Everywhere) e Saniyya Sidney (The Passage) delle figlie Malia e Sasha, e Regina Taylor (The Unit) della madre Marian Robinson.

Parlando di Michelle Pfeiffer nel ruolo di Betty Ford, la showrunner Cathy Schulman ha detto: "Ha avuto un ruolo complesso da interpretare, perché c'erano così tante volte in cui la vita di Betty era fuori controllo a causa della sua dipendenza. Michelle è bella e fragile e vulnerabile e forte, tutto allo stesso tempo. Era quella di cui avevamo bisogno perché era quello che era Betty". Dipendenze a parte, Betty Ford era una donna appassionata nota per il modo esplicito in cui si è battuta per questioni scottanti. Con Michelle recitano Aaron Eckhart (Il Cavaliere Oscuro) nel ruolo del Presidente Gerald Ford e Dakota Fanning (L'alienista) della figlia Susan Ford.

La veterana di X-Files Gillian Anderson, più di recente in Sex Education e The Crown, per la quale è stata premiata con l'Emmy, è infine Eleanor Roosevelt, moglie del presidente Franklin D. Roosevelt (interpretato dalla star di 24 Kiefer Sutherland). "C'è una sorta di qualità poetica in Gillian", ha detto Bier. Della Eleanor ha detto invece: "Voler avere una vita pur essendo la moglie di qualcuno e riuscire ad avere un impatto? Me ne sono innamorata". Il segmento esplora anche la relazione dell'ex First Lady con Lorena Hickok (Lily Rabe, American Horror Story). Cailee Spaeny (Omicidio a Easttown) interpreta invece Anna Roosevelt.

