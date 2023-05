Tributo al genio di Mario Monicelli: ecco cinque dei suoi migliori film che trovate in streaming

News Cinema

L'autore de La grande guerra e L'armata Brancaleone nasceva a Roma il 16 maggio 1915. Ricordiamone l'arte iconoclasta attraverso alcuni capolavori in streaming.

Rendere omaggio al genio cinematografico di Mario Monicelli - nato a Roma il maggio 1915 - senza il suo capolavoro La grande guerra (1959) rappresenta una mancanza imperdonabile. Eppure questo succede, ovvero che il film Leone d’Oro a Venezia non sia disponibile in streaming sulle piattaforme italiane. E stiamo parlando di anni, non di una svista recente. Evidentemente deve esserci qualche problema di diritti che nessuno si vuol decidere a risolvere, lasciando così un vuoto artisticamente ingiustificabile per chiunque ami il cinema italiano e i film che ne hanno scritto la storia. Comunque sia, i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio al maestro scomparso nel 2010 sono comunque pietre miliari. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Mario Monicelli

I soliti ignoti

I compagni

L’armata Brancaleone

La ragazza con la pistola

Amici miei

I soliti ignoti (1958)

Il film che impone definitivamente Mario Monicelli come un autore della Commedia all’Italiana è un piccolo grande spaccato sociale e civile, con personaggi indimenticabili e umanissimi. Questo gruppo di criminali da strapazzo composto tra gli altri da Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Renato Salvatori diventa il simbolo di un’Italia truffaldina, che fa dell’arte di arrangiarsi uno stile di vita. I soliti ignoti col tempo si fa un iilm quasi commovente, con un finale strepitoso e un cammeo di Totò semplicemente da inchino. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero. Disponibile su Rai Play.

I compagni (1963)

Ancora Marcello Mastroianni per un dramma preciso e vibrante su uno degli scioperi più famosi della storia del cinema italiano. Monicelli dirige I compagni con un’adesione emotiva a storia e personaggi esemplare, un attaccamento alla questione che ne fa un autore a tutto tondo, non soltanto nei toni leggeri. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura di un film potente, preciso, fortemente voluto. Una delle perle “nascoste” della filmografia del cineasta, ma ugualmente preziosa. Disponibile su Rai Play.

L’armata Brancaleone (1966)

Il lungometraggio che si fa capace di costruire un universo: strabordante, scelerato, cialtrone e irresistibile, L’armata Brancaleone rappresenta un unicum, un tentativo mai effettuato in precedenza di rompere tutti gli schemi linguistici, narrativi, estetici. Ancora Vittorio Gassman, accompagnato da un istrionico Gian Maria Volonté e una deliziosa Catherine Spaak imprimono la loro impronta indelebile su un film di culto assoluto. E il sequel Brancaleone alle crociate sotto alcuni aspetti è anche migliore. Da antologia. Disponibile su Amazon Prime Video.

La ragazza con la pistola (1968)

La commedia satirica sul malcostume italiano è il film che reinventa definitivamente una straordinaria Monica Vitti come attrice comica. È lei l’anima e il corpo di La ragazza con la pistola, spaccato di vita che racchiude uno dei personaggi femminili più corrosivi e divertenti della storia del nostro cinema. E lo sguardo della Vitti non fa prigionieri…Altra nomination all’Oscar per il miglior film straniero. Disponibile su Amazon Prime Video.

Amici miei (1975)

Amici miei: Il trailer della versione restaurata film - HD

Entrato in corsa al posto di Pietro Germi, Monicelli raccoglie l’eredità del grande collega e la fa propria realizzando un classico irresistibile quanto amaro, spumeggiante quanto funereo. Ancora una volta teatro delle scorribande goliardiche dei protagonisti è un’Italia menefreghista, divisa, ipocrita. Quattro attori in stato di grazia - permetteteci di ricordare Ugo Tognazzi su tutti - fanno di Amici miei uno dei grandi titoli degli anni ‘70, un momento in cui fare commedia non era più così facile. Impossibile non amare questo film. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.