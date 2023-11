Tributo a Mario Monicelli con cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il grande cineasta scompariva esattamente 13 anni fa. Ecco il nostro omaggio attraverso alcuni dei film in streaming che lo hanno reso un artista imprescindibile per il nostro cinema.

Il 29 novembre 2010 ci lasciava il grande Mario Monicelli, uno dei cineasti che ha contribuito in maniera decisiva a formare la storia del nostro cinema. Vogliamo quindi celebrarne la filmografia preziosa attraverso cinque dei suoi film in streaming, ricordando che non è incredibilmente disponibile sulle nostre piattaforme La grande guerra (1959), Leone d’Oro al Festival di Venezia. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Mario Monicelli

I soliti ignoti

I compagni

L’armata Brancaleone

La ragazza con la pistola

Amici miei

I soliti ignoti (1958)

Una delle commedie maggiormente celebrate della storia del cinema italiano, uno spaccato di genere spassoso e vita vera in una Roma proletaria, vitale, sbarazzina e indimenticabile. I soliti ignoti vede grandi mattatori Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni, con altri nomi preziosi come Claudia Cardinale, Renato Salvatori e tutti gli altri. Con la partecipazione straordinaria, e scriviamo sul serio, di Totò. nomination all’Oscar per il miglior film straniero per un capolavoro leggero e insieme profondissimo, umano come solo Monicelli sapeva essere. Ancora oggi bellissimo e moderno. Disponibile su Rai Play.

I compagni (1963)

La storia di uno sciopero raccontata attraverso personaggi che lottano per i propri ideali, faticano a mantenere la propria integrità, si scontrano con i problemi che un essere umano deve affrontare quando si trova dentro le barricate della vita. I compagni ci mostra un Monicelli drammatico, struggente, che fa del suo protagonista Marcello Mastroianni un eroe di altri tempi. Il film arriva addirittura alla nomination all’Oscar per la sceneggiatura, unica “personale” per Monicelli. Tributo doveroso a un cineasta arcigno e viscerale. Disponibile su Rai Play.

L’armata Brancaleone (1966)

Lo spasso puro e indiscutibile di vedere costruito un universo cinematografico assurdo quanto compiuto, con un linguaggio mirabolante, costumi scalcinati e ambientazioni quasi parossistiche. L’armata Brancaleone distrugge i confini della logica pe farsi paradigma della commedia. Vittorio Gassman è impagabile, Gian Maria Volonté delizioso menestrello, Catherine Spaak soave damigella. Scene di culto e momenti di pura e semplice antologia comica. Capolavoro di scrittura e inventiva. Imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La ragazza con la pistola (1968)

La reinvenzione di un’attrice indimenticabile come era Monica Vitti in una commedia impareggiabile che mette alla berlina l’omertà, i costumi e le tradizioni di una società italiana ormai passata, dove il patriarcato morente continua nel proprio abuso imperterrito. La ragazza con la pistola deve tutto a una sceneggiatura scoppiettante a una protagonista leggendaria, che riesce soltanto con lo sguardo e il tono della voce a creare il tono delle scene. Altra nomination all’oscar per il miglior film straniero, Un classico non solo del nostro cinema, ma del nostro (mal)costume. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Amici miei (1975)

Ereditato il timone del progetto dall’altro genio di pietro Germi, Monicelli fa di Amici miei una commedia che guarda all’italiano medio con occhio impietoso e insieme malinconico. Un film che fa morire dalle risate almeno quanto riesce a gettare un velo oscuro e amarissimo sui personaggi, in particolare il Conte Mascetti interpretato da un gigantesco Ugo Tognazzi. Scene di spasso assoluto, scenari bellissimi e sullo sfondo una “Storia” dolorosa. Il riflesso di quello che siamo stati, l’ombra deprimente di quello che avremmo potuto essere. Una pietra miliare che sotto molti punti di vista chiude la stagione della Commedia all’italiana. Come una straordinaria elegia funebre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.