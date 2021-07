Superman: la richiesta senza senso per Goyer, sceneggiatore de L'uomo d'acciaio

News Cinema

Quando stava scrivendo L'uomo d'acciaio, David S. Goyer ha ricevuto dalla produzione una nota incredibilmente fuori luogo.

Non tutti voi potreste essere al corrente di chi sia David S. Goyer. Grandissimo fan dei fumetti sin da piccolo, oggi è un 55enne sceneggiatore e produttore di successo che ha scritto i copioni della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, della trilogia di Blade, di Ghost Rider, di Terminator - Destino oscuro, de L'uomo d'acciaio e di Batman v Superman (tanto per citare i più noti). Il suo nome come produttore compare nei titoli di La guerra di domani, da poco apparso sul servizio streaming di Amazon Prime Video. Quando aveva 20 anni scrisse alcune lettere alla Marvel mettendo in dubbio lo sviluppo narrativo di un albo a fumetti di Captain America, perché l'ostinato patriottismo del supereroe poneva evidenti problemi filosofici. Quei problemi sono poi diventati lo snodo centrale dello script di Captain America: Civil War (a cui lo sceneggiatore non ha preso parte).