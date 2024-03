Superman: Legacy cambia titolo e mostra il nuovo costume di David Corenswet

News Cinema

James Gunn annuncia attraverso un singolo post l'inizio delle riprese di Superman: Legacy, film che cambia ufficialmente titolo e che mostra una piccola anteprima del costume di David Corenswet.

Superman: Legacy cambia ufficialmente titolo, come riferito da James Gunn, e mostra un’anteprima del costume che indosserà David Corenswet sul grande schermo quando il film approderà al cinema. Le riprese hanno finalmente preso il via e il co-presidente dei DC Studios ha pensato bene di informare i fan in attesa di alcuni piccoli cambiamenti. Prima di tutto il titolo: anziché Superman: Legacy, il film si intitolerà semplicemente Superman ed è atteso in sala nel corso del 2025. James Gunn, oltre ad occuparsi della regia, ha anche curato la sceneggiatura e supporterà il riavvio ufficiale dell’universo DC alle prese con una nuova era e nuovi interpreti di supereroi.

Superman, James Gunn annuncia il cambio titolo e mostra un’anteprima del costume di scena

Il casting di David Corenswet per Superman è stato annunciato nel corso della precedente estate durante il periodo di sciopero che ha segnato l’industria dell’intrattenimento. Da allora il pubblico attende con felicità i brevi aggiornamenti condivisi via social da James Gunn e dal resto del cast, motivo per cui ha accolto positivamente la piccola anteprima sul costume di scena che indosserà Superman prossimamente. Attraverso un semplice post via Instagram, il regista ha mostrato la celebre S di Superman con una spolverata di ghiaccio in rilievo e, in didascalia, ha annunciato l’inizio delle riprese:

Sono felicissimo di annunciare l'inizio delle riprese principali di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che guarda caso è - per coincidenza e non pianificato - il compleanno di Superman. Quando ho finito la prima bozza della sceneggiatura, ho intitolato il film Superman: Legacy. Quando ho chiuso la bozza finale, era chiaro che il titolo era semplicemente Superman. Arriveremo da voi a luglio 2025.

Del costume di scena aveva parlato anche Rachel Brosnahan, intervistata durante i SAG Awards 2024. L’attrice, all’epoca, ha affermato che il costume era pazzesco e che era certa avrebbe colpito anche il pubblico. Nel prossimo Superman, la Brosnahan interpreterà Lois Lane, personaggio fondamentale nella storia di Clark Kent. A completare il cast anche Nicholas Hoult che interpreta Lex Luthor, Sara Sampaio invece sarà Eve Teschmacher, María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica/The Engineer, Isabela Merced nei panni di Kendra Saunders/Hawkgirl e ancora Nathan Fillion come Lanterna Verde.