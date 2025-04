Superman: una spettacolare anteprima estesa dell'attesissimo cinecomic di James Gunn

News Cinema

Quasi cinque minuti di nuove immagini video del film che debutterà nei cinema italiani il prossimo 9 luglio, di cui si fa un gran parlare negli ultimi tempi. Ecco l'anteprima estesa del Superman di James Gunn.

Nato nel 1933, i genitori si chiamano Jerry Siegel e Joe Shuster, Supeman è un po' il padre di tutti i supereroi, il primo ad apparire in un fumetto (nel 1938), e il primo cui l'industria dell'audiovisivo si è interessata. I primi cortometraggi animati sono del 1941, nel 1948 arriva il primo serial televisivo, mentre il primo film per il cinema è Superman and the Mole Men, datato 1951.

Certo, perché tutto cambiasse, perché Superman e il cinema trovassero il giusto modo di incontrarsi è stato poi necessario aspettare fino al 1978, quando uscì il primo film di Richard Donner con Christopher Reeve come protagonista, Marlon Brando nel ruolo di Jor-El e Gene Hackman in quelli di Lex Luthor.

È allora che nasce l'idea e la pratica di quelli che noi, oggi, chiamiamo cinecomic.

E però, se togliamo quei primi due film di Donner, non è che la vita cinematografica di Superman sia stata facilissima, specialmente negli ultimi anni, quando anche la DC ha cercato di fruttare appieno le sue cosiddette "proprietà intellettuali" per contrastare il dominio Marvel.

Anche non considerando i tanti progetti mai realizzati, il Superman Returns di Bryan Singer, protagonista Brandon Routh, non è che si possa definire un film riuscito. Non è andata tanto meglio a Zack Snyder, che da L'uomo d'acciaio in avanti ha più volte diretto Henry Cavill nei panni di Superman e mai con il pieno gradimento della critica e del pubblico. In casa Warner e DC non rimaneva altro da fare, quindi, che rivoluzionare tutto: e a capo della rivoluzione, e del primo film del nuovo DC Universe (DCU), del cosiddetto "Capitolo Uno: Dei e Mostri", è stato chiamato James Gunn.

Gunn è uno che sa il cinema, sa i fumetti, sa il pop. È uno che raramente ha sbagliato film, e che quindi è sembrato il candidato perfetto per un nuovo Superman. Il suo Superman.

Il suo Superman, di cui si sta facendo un gran parlare, con ridda di voci contraddittorie, debutterà al cinema il prossimo 9 luglio, e sarà solo allora che ne potremo parlare con cognizione di causa. Qui di seguito, intanto un'anteprima estesa del film, quasi cinque minuti di nuove immagini video di questo attesissimo cinecomic.

Superman: anteprima estesa del cinecomic di James Gunn