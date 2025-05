Superman di James Gunn: ecco il nuovo trailer in italiano del film con David Corenswet e Rachel Broshanan

News Cinema

James Gunn ha tenuto a lungo i fan sulle spine, svelando il suo Superman con misteriosa cautela. Dopo le prime immagini diffuse a dicembre, ecco finalmente il full trailer del cinecomic che rilancerà l'universo DC. Superman arriverà nei cinema italiani il 9 luglio 2025.

Superman di James Gunn arriverà nelle sale italiane il 9 luglio 2025. L'attesa che ci separa dalla visione sul grande schermo del nuovo Uomo d'Acciaio, interpretato da David Corenswet, si accorcia giorno dopo giorno. Allo stesso tempo, la curiosità dei fan cresce esponenzialmente. Grazie al nuovo trailer, gli appassionati della DC (e non solo) potranno farsi un'idea più precisa del sospirato cinecomic, primo passo del neonato universo cinematografico sul quale gravano monumentali aspettative.

Il cast di Superman include Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría e Wendell Pierce. Tra le new entry più entusiasmanti c'è senza dubbio Krypto, l'irresistibile cagnolino di Clark Kent, ispirato ad Ozu, il vero cane di James Gunn. Non rimane che scoprire in che modo il primo e il più forte dei supereroi troverà il suo posto nel nuovo universo DC. Alla luce delle anticipazioni trapelate sino ad ora e dei trailer diffusi da Warner Bros., Gunn sembra avere una visione moto chiara, che miscela azione, ironia e narrazione epica.