Superman, terminate ufficialmente le riprese del film DC

News Cinema

James Gunn conferma che la produzione di Superman è ufficialmente giunta al termine, seguito poi da un video ironico di David Corenswet che sottolinea (e celebra) la fine delle riprese.

Superman ha terminato ufficialmente le riprese, come confermato da James Gunn prima e David Corenswet dopo. Mancano soltanto undici mesi al lancio del film sul grande schermo, ma tutto sembra procedere spedito dietro le quinte. James Gunn, che figura come regista e sceneggiatore, ha confermato che le riprese del primo film live action del DCU può tirare un sospiro di sollievo perché il grosso è ormai fatto. David Corenswet sarà il prossimo Clark Kent sul grande schermo e la sua performance è stata – seppur parzialmente – mostrata già sul web attraverso alcuni leak che hanno evidenziato il suo costume di scena.

Superman termina le riprese: la dedica di James Gunn e l’ironia di David Corenswet

James Gunn è alla guida dei DC Studios insieme a Peter Safran da ormai qualche anno, dopo aver concluso una lunga parentesi da regista in casa Marvel con i Guardiani della Galassia. Superman sarà il suo nuovo film, il primo in realtà dell’universo DC che introdurrà una nuova era fortemente voluta da Gunn e che ha finalmente concluso le riprese. A confermarlo è stato proprio il regista via Instagram, pubblicando uno scatto tra la neve insieme al cast, tutti vicini e ben imbottiti sul set norvegese. Oltre allo scatto in sé, il regista ha condiviso anche una dedica al duro lavoro svolto finora:

E questo è tutto. Dio benedica il nostro cast e la troupe il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto. Ho deciso di fare un film su un brav'uomo in un mondo che non lo è sempre così tanto. E la bontà, la gentilezza e l'amore che ho incontrato ogni giorno sul set mi hanno ispirato e spinto avanti quando mi sentivo troppo esausto per muovermi da solo. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. È stato un onore. La destinazione è stata Superman, ma il viaggio è stato la fatica, le risate, le emozioni, le idee e la magia che abbiamo condiviso insieme sul set, e per questo sarò per sempre grato.

Al termine della didascalia, James Gunn precisa che la fotografia in questione è stata scattata durante la prima settimana di riprese a Svalbard, in Norvegia. Anche David Corenswet ha utilizzato i social per comunicare la fine delle produzione attraverso un breve video in cui si gusta una fetta di torta al cioccolato, un sottilissimo riferimento al fatto che, avendo terminato le riprese, non dovrà esattamente badare al fisico da supereroe.