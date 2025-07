Superman, la recensione: ci voleva James Gunn, insomma

L'ennesimo reboot del supereroe per antonomasia del fumetto americano punta tutto sulla leggerezza, finendo per diventare un divertente b-movie da 225 milioni di dollari. La recensione di Superman di Federico Gironi.

Non è che quando riavviamo il computer e cambiamo lo sfondo, perdiamo i nostri dati o la capacità di usare la macchina. E allora: ci voleva James Gunn per capire che l’ennesimo reboot cinematografico del supereroe per antonomasia del fumetto americano non aveva bisogno dell’ennesima origin story, dell’ennesima fondazione di universo e traumi. Per capire che, ok, sappiamo già tutti più o meno quello che dobbiamo sapere, che peraltro non è che sia esattamente “Essere e tempo” di Heidegger, e quindi possiamo dare per scontate un bel po’ di cose.

E quindi ecco che questo Superman non solo comincia in medias res, ma comincia con Superman che le ha appena prese di santa ragione da un altro di quelli che Gunn ha deciso di chiamare (scelta interessante) “metaumani”, ovvero creature umane o umanoidi, ma coi superpoteri.

Subito dopo arriva un bel gesto di omaggio rispettoso a scanzonato al film del 1978 di Richard Donner (con Bradley Cooper e Angela Sarafyan al posto di Marlon Brando e Susannah York), ma pure a Star Wars, e poi - forse non proprio subito ma abbastanza in fretta - si arriva a una chiacchiera tra Lois Lane e Clark Kent (sì, stanno già insieme, e sì, lei sa che lui è Superman) che diventa una vera e propria intervista. Nella quale l’intervistato, ovvero Superman, fa il vanitoso, il permaloso, l’arrabbiato. Tutte quelle cose che - è il discorso al centro del film, dopotutto - lo rendono umano. Fortissimo, quasi invincibile, Superman, quello che vi pare: ma, per il resto, umano. Supereroi con problemi non super ma normali, insomma.





Dopo aver visto Superman mi sono visto con due colleghi: uno non era venuto al cinema e l’altro sì. Il primo voleva sapere com’era il film, l’altro - di cui non farò il nome ma soltanto il cognome, Bracco Antonio, ha iniziato a dire un sacco di cose, tra le quali: “non c’è arco narrativo, non c’è evoluzione dei personaggi”. A parte che non è del tutto vero, ma poi: ma davvero io devo andare al cinema a vedere Superman per vedere l’arco? In un film dove il protagonista (mi dicono l’attore sia tale David Corenswet, ma io lo ritengo giustamente indistinguibile da quelli che l’hanno preceduto nelle incarnazioni del personaggo) è uno con la calzamaglia blu e la faccia da fessacchiotto?

Ci voleva James Gunn per capire che il fumetto una sua dignità ce l’ha eccome, ma non è che ci si possa aspettare da Superman quello che in termini di “arco narrativo” e psicologie e tutto il resto ci possiamo aspettare da Dostoevskij. Che sono due cose diverse. E che allora basta con questi cinecomic pesanti, pieni di sé, così incredibilmente pomposi e seriosi dietro la facciata ironica.

C’è poco da fare, Superman è divertente, perché Gunn - che è uno che viene da dove viene, non è che sia nato coi pure ottimi Guardiani della Galassia - ha avuto l’intelligenza e il coraggio di non prendere sul troppo sul serio un personaggio e un universo. Anzi. Quello di giocare, di essere un sciocco, di far ridere: anche attraverso la non eccelsa intelligenza del suo stesso protagonista. Di usare la commedia come modello di riferimento. Il che poi non esclude che - magari meno di quanto fatto coi Guardiani, almeno per il momento - possa essere capace di inserire qualcosa magari non di profondo, ma di più serio e che ha a che fare col sentimento (penso, più che a Lois e Clark, al rapporto del secondo con la sua famiglia adottiva).





Ecco che allora il Superman di Gunn - più corto del resto dei cinecomic, ma forse poteva esserlo ancora un pelo di più - è un film divertente soprattutto per via di questa sua leggerezza scanzonata e pagliacciona, che trova la sua massima espressione nel supercane Krypto, il personaggio migliore del film, che poi scopriremo non essere nemmeno il cane di Superman, ma di qualcuno che qui non rivelo, anzi sì, di sua cugina. Lì, o nelle dinamiche tra i tre personaggi della cosiddetta Justice Gang formata da un improbabile Lanterna Verde dal taglio di capelli improponibile, da Hawkgirl e da un Mr. Terrific che pare una sorta di copia carbone del Siberius degli Incredibili, un film che per Gunn è chiaramente stato un punto di riferimento.

Ci sono poi alcuni momenti visivamente affascinanti, nei quali Gunn ha messo a frutto l’esperienza accumulata in Marvel, quando si entra nell’”universo tascabile” creato da un Lex Luthor cattivissimo e mosso dall’invidia, interpretato molto bene da Nicholas Hoult (al quale non avrei dato una lira sulla carta, e che invece funziona, come funziona - stesso discorso - Rachel Brosnahan come Lois). Ma anche lì, in quell’universo un po’ cupo e con un po’ troppa CGI, ecco la trovata geniale, le scimmie incatenate ai computer per sputare veleno sul prossimo - e su Superman in particolare - via social.

Perché c’è anche questo da dire: nella maniera blanda e scanzonata che abbiamo appena detto, in questo Superman di James Gunn c’è anche spazio, tra le righe ma magari non solo, per qualche commento o stoccata al mondo in cui viviamo. I social e i suoi linciaggi, appunto, ma anche il fatto che le politiche nazionali contino poco o nulla, perché a comandare sono le grandi aziende del tech, e nel Luthor di questo film un pochino di Elon Musk c’è eccome. Per non parlare di una vicenda geopolitica un po’ accessoria e un po’ no che vede il presidente di un paese immaginario (lui è il grande Zlatko Burić, altra scelta di casting azzeccatissima nonché pagliacciona) voler invadere un paese confinante “per liberarlo dalla dittatura”, il che non so a voi ma a me ricorda qualche cosa.





Tutto il resto - e in fin dei conti non poi tanto, quel che resta, almeno in termini di tempo - non dico sia noia, ma sono i soliti interminabili combattimenti, i soliti palazzi che crollano, gli effetti speciali e la retorica inevitabile in un film di supereroi. A me interessa pochissimo, ma capisco sia parte strutturale e inevitabile di un film del genere.

E però è proprio nel contrasto e nel confronto con la grandeur spettacolare di certe scene, che tradiscono un budget decisamente elevato, che l’anima di questo Superman di James Gunn emerge ancora più chiaramente. Emerge, per dirla in altro modo, il fatto che Gunn, uno che ha mosso i primi passi professionali alla Troma, ha utilizzato 225 milioni di dollari per girare un film che non solo ha il coraggio di essere sciocchino, spiritoso e leggero, ma anche quello forse ancora più dissennato di sembrare un gigantesco e ipertrofico B-movie, tenendo bene in mente quanto fatto 15 anni fa, e con un budget cento volte più piccolo, con il suo Super.





Infine, una questione che Gunn pare tenere quasi secondaria, ma che non lo è affatto.

Superman dicevamo, con la faccia da fessacchiotto e non intelligentissimo, ma testardamente, forse pure un po’ ottusamente buono (“ti fidi di chiunque”, lo rimprovera Lois). Umano, ma alieno. Bisognoso di sentirsi parte di una comunità, ma che non vuole barriere né pregiudizi; solo, semmai, giudizi morali. Ecco: siamo proprio sicuri che, nel mondo di oggi, tra invasori, profittatori, invidiosi e tecnocrati, il candido andare alla ricerca del bene di questo Superman non sia in grado di impartire una lezione importante?