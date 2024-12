Superman: il primo trailer ufficiale del film di James Gunn è un instant cult

News Cinema

DC Comics e Warner Bros. Pictures iniziano ufficialmente la promozione del nuovo Superman, dal 10 luglio 2025 nei cinema italiani. Il film di James Gunn si presenta con il primo trailer le cui immagini ci fanno capire che non sarà un Superman come gli altri.

A distanza di pochi giorni dal primo poster e da un breve teaser trailer, la campagna promozionale per il nuovo film sull’uomo d’acciaio si sbottona ufficialmente mostrandoci il petto. Se sia una S del nostro alfabeto quella che vediamo o un simbolo di speranza del pianeta Krypton, è ancora presto per dirlo. Dall’alto del vostro ruolo di fan sfegatati e esigenti spettatori, sentitevi liberi di giudicare le prime immagini del primo trailer ufficiale di Superman, scritto e diretto da James Gunn e interpretato da David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult.

Superman: il teaser trailer italiano del film di James Gunn

Nei primi secondi del trailer di Superman, in uscita al cinema in Italia il 10 luglio 2025 distribuito da Warner Bros, vediamo il supereroe sanguinante in una landa innevata, dove a soccorrerlo arriva il supercane Krypto. Il trailer ci mostra una serie di sorprese che non possono non solleticare la nostra curiosità. in un paio di minuti James Gunn ci rende evidente che il suo Superman cinematografico non somiglierà a quello di nessun altro.

Il lavoro di trasposizione che il regista ha fatto in casa Marvel con la trilogia dei Guardiani della Galassia è stato estremamente apprezzato. Gunn ha dimostrato di saper unire passione, talento e competenza nell'adattare i supereroi dei fumetti per il cinema. Qualcuno può aver avuto difficoltà a sostenere il caleidoscopico Suicide Squad, visivamente sovraccarico, ma sempre interessante sul fronte narrativo. Quella però era un momento di transito per la DC Comics in cui ancora non sapeva che sarebbe diventato il direttore creativo e presidente dei DC Studios insieme a Peter Safran.