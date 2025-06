Superman, James Gunn svela se ci saranno scene post-credits nel film

News Cinema

Superman è l'atteso cinecomic con cui i DC Studios ripartiranno e James Gunn ha anticipato se come ogni cinecomic alla fine della pellicola troveranno le canoniche scene post-credits.

Superman è uno dei titoli più attesi dell'estate cinematografica: il cinecomic sarà il punto di partenza del nuovo DCU e promette già di regalare ai fan una nuova versione dell'Uomo d'Acciaio che non farà rimpiangere le precedenti. Avendo alla regia un veterano del mondo dei cinecomic come James Gunn, i fan si sono chiesti se anche questo film, come per i film rivali di casa Marvel, anche la nuova pellicola prevederà la oramai canonica scena post-credits. A rispondere è stato proprio il regista, spiegando la sua filosofia in merito alle scene dopo i titoli di coda.

Superman, James Gunn svela se ci saranno scene post-credits

L'introduzione delle scene post-credits alla fine di un cinecomic sono diventate un marchio di fabbrica del genere fin dalla loro prima apparizione in Iron Man, nel 2008. Da allora, soprattutto i fan del mondo Marvel, seguono pedissequamente una regola non scritta: non ci si alza prima della fine dei titoli di coda. L'ussanza è stata adottata anche da molti cinecomic del DCEU, come dimostrano le scene post-credits in Batman V Superman o Black Adam e sembra che anche per Superman il regista James Gunn seguirà questa tendenza. Ma in maniera diversa da ciò che si aspetta il pubblico.

A Entertainment Weekly, il regista e sceneggiatore di Superman ha rivelato di seguire una sua personale filosofia sull'uso delle scene post-credits e che è legata agli errori compiuti nel suo periodo con i Marvel Studios. Per gli Studios rivali del mondo DC, infatti, Gunn ha diretto la trilogia dei Guardiani della Galassia e l'errore con le scene post-credits a cui si riferiva nell'intervista riguardava proprio il team di reietti di Peter Quill:

"Non mi piace quando una scena post-credits prepara la scena per un film futuro e obbliga i registi a seguire una certa storia. Ho una mia personale filosofia riguardo le scene post-credits. L'ho sperimentato con Avengers: Infinity War. Nelle note di sceneggiatura ho detto 'non ho intenzione di mettere Thor con i Guardiani'. Non lo voglio nel team, non voglio dover fare un film su Thor. Non capisco il personaggio, amo molto i suoi film e Chris Hemsworth, ma non ho idea di come scrivere quel personaggio"

Nei capitoli finali della Infinity Saga, Thor si unisce momentaneamente ai Guardiani, che lo aiutano dopo che Thanos si è reso responsabile della morte di Loki. Il loro sodalizio si è poi sciolto nei primi minuti di Thor: Love & Thunder, lasciando i Guardiani dirigersi verso il loro futuro nel terzo e ultimo capitolo della trilogia. Perciò, in Superman avremo una scena post-credits?

Il regista ha così rivelato: "Ho girato Peacemaker e poi la scena post-credits e l'ho inserita in un secondo momento. Così è stato facile, sapevo che se l'aspettavano, quindi, ero d'accordo, ma volevo fare attenzione. Mi piace regalare qualcosa al pubblico, perciò ho deciso di inserire qualcosa nei titoli di coda per accontentarli". Tuttavia, ha poi chiarito, la scena post-credits non getterà necessariamente le basi per un secondo capitolo sull'Uomo d'Acciaio.