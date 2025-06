Superman, James Gunn: "Non me l'hanno fatto tagliare" e conferma ufficialmente la durata del film

News Cinema

C'è una piccola correzione alla durata totale del Superman di James Gunn, al cinema dal 9 luglio. Rispondendo direttamente ai fan sui social, il regista l'ha confermata e ha colto l'occasione per dissipare una voce che lo voleva prono al volere della Warner Bros.

Minimo contrordine: il Superman di James Gunn non dura 122 minuti come trapelato la settimana scorsa, ma appena di più. Nulla di corposo, comunque, il film rimane relativamente corto: la durata ha già preoccupato alcuni fan, che temono un evento non abbastanza epocale e non all'altezza delle aspettative. Che la Warner Bros. abbia chiesto sul serio a Gunn di accorciare il film, al cinema dal 9 luglio, per evitare mattoni? Il regista e sceneggiatore non è il tipo da lasciar correre queste voci, e provvede a rettificarle di persona su Threads, risponendo direttamente all'esercito di appassionati. Rivendica la sua ultima parola sul progetto.



Superman con David Corenswet dura sette minuti in più del previsto

Per raccontare nuovamente il Superman / Clark Kent (David Corenswet), diviso tra l'affetto per gli esseri umani e la tensione verso le proprie radici kryptoniane, il regista James Gunn ha avuto bisogno di 129 minuti. La durata, questa volta ufficialissima, è stata confermata da lui stesso sui social, quindi ci sono 7 minuti in più rispetto al minutaggio trapelato la settimana scorsa. Rimane in piedi l'articolo che scrivemmo e che vi linkiamo qui in basso, perché questo nuovo Superman, il via al reboot del DC Universe a cura dei DC Studios gestiti proprio da Gunn e Peter Safran, è il più breve tra i lungometraggi moderni dedicati al capostipite di tutti i supereroi. 129 minuti non sono di certo una passeggiata: potenzialmente contengono già abbastanza scene per sviluppare in modo efficace una narrazione, però gli amanti del cinecomic si erano abituati ai "grandi eventi" sulle due ore e mezza o addirittura tre, dimenticando quell'epoca in cui si prediligevano i 100/110 minuti e nessuno soffriva troppo (anzi). Siccome anche per questo lavoro si sono puntualmente diffuse voci su reshoot, panico della dirigenza, proiezioni di prova tese, paura per i risultati al boxoffice, qualcuno ha suggerito che sia stata proprio la Warner Bros. a spingere Gunn verso qualcosa di più snello, stroncando qualcosa. James smentisce categoricamente: "Contando titoli di coda e scena post-credits sono 2 ore e 9 minuti. Non mi hanno costretto a farlo più corto: falsità totale. E non avrebbero potuto nemmeno se l'avessero voluto. È un film DC Studios." Non siamo così convinti che i DC Studios abbiano tutta quest'autonomia decisionale al 100% dalla casa madre (che dopotutto ha stroncato l'intero DC Extended Universe quando è cambiata la dirigenza), però viene spontaneo credere a Gunn, se non altro in nome dell'entusiasmo e della franchezza che ha sempre mostrato. Leggi anche Superman, svelata la durata del nuovo film di James Gunn: è il più corto tra le proposte moderne sul personaggio