Superman, Jonathan Kent sarà Pruitt Taylor Vince

News Cinema

Celebre anche per La leggenda del pianista sull'oceano, sarà Pruitt Taylor Vince a interpretare Jonathan Kent nel Superman di James Gunn previsto per il 2025, in questo periodo in corso di riprese.

Superman di James Gunn è in corso di riprese, però continuano ad arrivare notizie sul casting, e questa volta è il turno dell'attore che porterà sullo schermo Jonathan Kent, padre adottivo del protagonista: si tratta del veterano Pruitt Taylor Vince, che molti dovrebbero ricordare anche per una partecipazione a un celebre film italiano di respiro internazionale. Superman, che ha perso il "Legacy" dal titolo, sarà nelle sale nell'estate 2025. Leggi anche Superman, James Gunn svela il logo del film al CinemaCon e anticipa: "L'estate del 2025 sarà dominata da Superman"

Pruitt Taylor Vince è Jonathan Kent nel Superman di James Gunn

James Gunn inaugurerà il primo atto del DC Universe ("Gods and Monsters") dei suoi DC Studios con Superman, in arrivo nel luglio 2025 e interpretato come sappiamo da David Corenswet come Clark Kent, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, più Nathan Fillion nel ruolo di Green Lantern e Isabela Merced in quello di Hawkgirl. La parte di Jonathan Kent è stata interpretata nel corso dei decenni da più attori: ricordiamo Glenn Ford ai tempi di Christopher Reeve, poi Stuart Whitman - Eddie Jones - John Schneider per le serie tv, e infine Kevin Costner nel chiuso DC Extended Universe. Pruitt Taylor Vince, classe 1960, ha una carriera iniziata nella seconda metà degli anni Ottanta, con film importanti come Angel Dark, Danko e Mississippi Burning, ma era anche il testimone stupito della bravura di Tim Roth in La leggenda del pianista dell'oceano, nonché un personaggio chiave del folle Identità di James Mangold (chi se lo ricorda?). Ultimamente è apparso al fianco di Sandra Bullock in Bird Box su Netflix, ma anche in The Blacklist e sarà prossimamente su Apple TV+ nella miniserie Lady in the Lake.

Il resto del cast annunciato di Superman, al momento in corso di riprese, comprende Edi Gathegi (Mister Terrific), María Gabriela de Faría (The Engineer), Anthony Carrigan (Metamorpho), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e Wendell Pierce (Perry White).