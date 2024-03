Superman, James Gunn annuncia la Fortezza della Solitudine

News Cinema

Confermato: Superman nel nuovo film rifletterà nella Fortezza della Solitudine. Lo ha confermato il regista e sceneggiatore James Gunn, commentando le suggestive riprese alle isole Svalbard, in Norvegia.

Nel Superman di James Gunn, in uscita nel 2025, ci sarà la Fortezza della Solitudine per il suo eroico protagonista, portato sullo schermo da David Corenswet: lo sappiamo di per certo perché lo stesso Gunn, intervistato dalla testata norvegese Svalbardposten, ha ammesso che le isole Svalbard hanno fatto da perfetto contesto per il rifugio di Clark Kent / Kal-El, e che la troupe si è immersa in quell'artica atmosfera per cogliere quei momenti al meglio. Ricordiamo che il lungometraggio era prima noto come Superman Legacy. Leggi anche Superman: Legacy cambia titolo e mostra il nuovo costume di David Corenswet

Superman e le riprese alle isole Svalbard per la Fortezza della Solitudine

Superman arriverà in sala nel luglio 2025 ed è un film molto importante: la Warner Bros. Discovery e i nuovi DC Studios hanno infatti intenzione di usarlo come avvio ufficiale di un nuovo DC Universe, supervisionato da Peter Safran e appunto James Gunn, qui regista e sceneggiatore. Le riprese sono in corso da poco, e Gunn ha confermato che le isole Svalbard sono state scelte per dar vita alla Fortezza della Solitudine. Apparsa per la prima volta nel 1958, è un luogo in cui Kal-El si rifugia e dove custodisce oggetti kryptoniani e altre particolari tecnologie, sorvegliate da droidi e protette dall'Eradicatore, un altro oggetto proveniente dal pianeta natale del supereroe. Superman nei fumetti ha diverse Fortezze, ma Gunn sta puntando a quella più iconica al Polo Nord. Il regista dice nell'intervista:

Abbiamo girato le prime scene alle Svalbard, dove vediamo Superman dirigersi alla Fortezza della Solitudine. Volevamo un luogo bellissimo e che desse l'idea di trovarci nel mezzo dell'Artico, quindi abbiamo preso in considerazione diverse location nel mondo. Ma c'erano diverse cose che ci hanno spinto a scegliere le Svalbard su tutte. Per prima cosa, le bellezze naturali. Ma c'è anche il fatto che qui si trova un paesaggio vario che non si trova da nessun'altra parte. La natura trasmette una sensazione speciale.