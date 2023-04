Super Mario Bros. - Il film, ottimo primo giorno al boxoffice italiano, una breve analisi degli incassi

News Cinema

Super Mario Bros. - Il film è partito molto bene al botteghino italiano: era prevedibile, ma di quali numeri parliamo? Facciamo dei confronti con altri blockbuster e con la concorrenza... più o meno diretta.

Il giorno dopo l'uscita in Italia di Super Mario Bros. - Il film, consultando il responso della Cinetel, possiamo affermare senz'ombra di dubbio che sì, questo era un film atteso al di là del marketing: gli incassi del 5 marzo non sono quelli di un cartoon per bambini, di solito tendente a salire nel weekend, a maggior ragione per la Pasqua. Sono numeri persino più alti di quelli registrati dalle ultime partenze Marvel! Guardiamoli da vicino.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Super Mario Bros. - Il film, il botteghino italiano nel primo giorno di programmazione

Quasi 1.240.000 euro per 173.471 presenze al debutto nei cinema italiani: sono questi i numeri per ora di Super Mario Bros. - Il film, il cartoon cucinato dall'Illumination Entertainment in tandem con la Nintendo, prodotto e distribuito sotto etichetta Universal. Certo, l'Illumination è abituata a exploit, legata com'è a franchise di successo tipo Minions, Cattivissimo Me, Sing o Pets, e a onor del vero Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo l'estate scorsa a metà agosto ha registrato un primo giorno da 1.522.400 (toccando un totale di 14.777.200), pur in un periodo meno ricco di uscite. Di sicuro il marchio prestigioso Nintendo aiuta l'Illumination comunque a staccarsi dalla concorrenza: Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio della DreamWorks Animation per esempio all'inizio di dicembre registrò un primo weekend da 1.284.500, quasi toccati da Mario in un giorno solo.

Super Mario Bros. - Il film, il record a portata di mano

Il paragone con altri film con personaggi dei videogiochi si prospetta impietoso, sia con Sonic 2 - Il film (in Italia 1.530.000 euro ma in quattro giorni!) e Pokémon Detective Pikachu (2.395.000 euro, sempre in quattro giorni). Il record del più remunerativo adattamento videoludico in assoluto appartiene invece a Warcraft del 2016, con 439 milioni di dollari al boxoffice mondiale, dopo la sconfitta al photo finish del citato Pokémon Detective Pikachu, con 433. Facile prevedere che Mario e soci travolgeranno gli orchi blizzardiani e la concorrenza interna Nintendo, perché si parla di un primo weekend americano da 128 milioni di dollari circa, con gli analisti più ottimisti che puntano addirittura sui 140-150 (fonte: Hollywood Reporter).

Super Mario Bros. - Il film contro la Marvel e gli altri blockbuster

Se però allarghiamo lo sguardo ai blockbuster in generale, si capisce come la combinazione "marchio prestigioso più evento" aiuti Super Mario Bros. - Il film a vedersela a testa alta pure con insospettabili presunti vincenti a tavolino: basta confrontare la sua partenza italiana con quelle dei più recenti cinecomic marveliani come Black Panther: Wakanda Forever (717.000 euro) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (625.000 euro). Bisogna essere onesti: Thor: Love and Thunder e Doctor Strange nel Multiverso della Follia partirono in Italia meglio di Mario, rispettivamente con 1.410.000 euro e 2.027.000, però il debutto di questo cartoon suggerisce ancora come da un anno a questa parte i cinecomic si stiano confrontando con una vera concorrenza, in materia di grandi uscite. Per la cronaca, perché a questo punto è probabile che lo stiate pensando, dopo che vi abbiamo provocato: il primo giorno di Avatar: La via dell'acqua fu di 1.454.100 euro (però l'esperienza ci insegna che tirare in ballo Cameron nelle analisi di mercato è fuorviante, fa storia a sé). Leggi anche Super Mario Bros. - Il film, la recensione del cartoon che racconta col gameplay