Stephen King, i suoi 10 film preferiti, più quattro "fuori gara" tratti dai suoi lavori
Stephen King ha condiviso sui social una lista dei suoi dieci film preferiti: ci sono diversi classici. Esclusi dai giochi (eppure citati) quattro film tratti dai suoi romanzi. Di quali lungometraggi si tratta?
Nonostante abbia contribuito indirettamente molto all'arte cinematografica, Stephen King non è famoso per i suoi gusti in fatto di film, almeno da quando espresse e continua a esprimerere le sue lamentele verso lo Shining di Stanley Kubrick (ma ne ha il pieno diritto, sia chiaro). Il grande scrittore americano tuttavia, quando può, condivide considerazioni su alcuni lungometraggi, più da spettatore "edotto" che da critico, com'è giusto che sia. Ha da poco pubblicato su X un elenco dei suo 10 film preferiti, escludendo dalla lista quattro lavori basati sui suoi romanzi e che - sembra di capire - se fossero in gara rientrebbero nella top 10. Leggiamola!
La top 10 dei film preferiti di Stephen King annovera molti classici del cinema
Quali sono i 10 film preferiti di Stephen King? I romanzi e i racconti del grande autore americano sono stati saccheggiati per film e serie tv: è una miniera inesauribile di horror visionario, umorismo nerissimo e molto caustico, ma anche di trasporti passionali-nostalgici non da poco. Di persona si è messo in gioco una sola volta, dirigendo e scrivendo lo spudorato B-Movie Brivido (Maximum Overdrive, 1986), dove aveva persino un cammeo: produzione di De Laurentiis, musiche AC/DC e fotografia del nostro Armando Nannuzzi. Ma al di là di quel divertissement, King osserva da sempre il cinema da lontano, con ammirazione, devozione e riconoscenza. E oggi ci dice che la sua top 10 comprende diversi titoli che non hanno bisogno di presentazioni: a quanto pare Stephen adora gli anni Settanta e si concede qualche sguardo alla Hollywood doc dei Quaranta. C'è un solo infiltrato più recente... e ci fa sorridere. Ecco la lista, senza numerazione.
- Il salario della paura (William Friedkin, 1977)
- Il padrino - Parte II (Francis Ford Coppola, 1974)
- Getaway! (Sam Peckinpah, 1972)
- Ricomincio da capo (Harold Ramis, 1993)
- Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
- Il tesoro della Sierra Madre (John Huston, 1948)
- Lo squalo (Steven Spielberg, 1975)
- Mean Streets (Martin Scorsese, 1973)
- Incontri ravvicinati del terzo tipo (Steven Spielberg, 1977)
- La fiamma del peccato (Billy Wilder, 1944)
Da notare che nel post il buon King esclude dall'elenco quattro film indimenticabili, tratti da alcuni suoi lavori. Considerando quanti adattamenti sono stati realizzati nei decenni dal suo corpus di opere, già sceglierne solo quattro come "fuori gara" significa comunque associarli in qualche modo ai dieci mostri sacri. E siamo sicuri che qualcuno avrebbe esteso la lista per includerli: Misery non deve morire (1990), Le ali della libertà (1994), Il miglio verde (1999) e Stand By Me - Ricordo di un'estate (1986). Già.