Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 8 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Venerdì 8 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 8 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 8 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 8 Agosto 2025

Zucchero, miele e peperoncino , Commedia, 1980, durata: 90 min. in onda alle 21:00 su Cine34 , un film di Sergio Martino, con Lino Banfi, Edwige Fenech, Renato Pozzetto, Patrizia Garganese, Dagmar Lassander, Sal Borgese, Glauco Onorato, Guerrino Crivello, Luciano Crovato, Elio Crovetto, Carlo Demi, Enzo Robutti, Giancarlo Barca, Sophia Lombardo, Jessica Leri, Luigi Leoni, Valerio Isidori, Dino Emanuelli, Sandro Ghiani e Pippo Franco.

The Time Machine , Avventura, Fantascienza, 2002, durata: 96 min. in onda alle 21:07 su 20 , un film di Simon Wells, con Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Orlando Jones, Mark Addy, Sienna Guillory, Phyllida Law, Omero Mumba, Yancey Arias, Richard Cetrone e Josh Stamberg.

The Host , Thriller, Fantascienza, 2013, durata: 125 min. in onda alle 21:10 su Rai Movie , un film di Andrew Niccol, con Saoirse Ronan, Diane Kruger, Max Irons, Jake Abel, William Hurt, Frances Fisher, Boyd Holbrook, Scott Lawrence, Chandler Canterbury e Raeden Greer.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-host/47618/video/?vid=11003" title="The Host: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD">The Host: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD</a> Bad Moms - mamme molto cattive , Commedia, 2016, durata: 101 min. in onda alle 21:10 su La5 , un film di Jon Lucas e Scott Moore, con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo e Jada Pinkett Smith.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bad-moms-mamme-molto-cattive/53280/video/?vid=24365" title="Bad Moms - mamme molto cattive: Il trailer italiano del film - HD">Bad Moms - mamme molto cattive: Il trailer italiano del film - HD</a>

L'Altro Volto della Speranza , Drammatico, 2017, durata: 98 min. in onda alle 21:10 su Tv 2000 , un film di Aki Kaurismäki, con Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen e Ilkka Koivula.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-altro-volto-della-speranza/53616/video/?vid=25858" title="L'Altro Volto della Speranza: Trailer italiano del film - HD">L'Altro Volto della Speranza: Trailer italiano del film - HD</a>

North Country - Storia di Josey , Drammatico, 2005, durata: 125 min. in onda alle 21:13 su Iris , un film di Niki Caro, con Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek, Jeremy Renner, Brad William Henke, Woody Harrelson, Sean Bean, Michelle Monaghan, Richard Jenkins, Jillian Armenante, Marcus Chait, Thomas Curtis, Linda Emond, Jacqueline Wright, Amber Heard e Rusty Schwimmer.

, Drammatico, 2005, durata: 125 min. , un film di Niki Caro, con Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek, Jeremy Renner, Brad William Henke, Woody Harrelson, Sean Bean, Michelle Monaghan, Richard Jenkins, Jillian Armenante, Marcus Chait, Thomas Curtis, Linda Emond, Jacqueline Wright, Amber Heard e Rusty Schwimmer. Innamorati cronici , Commedia, 1997, durata: 100 min. in onda alle 21:14 su TwentySeven , un film di Griffin Dunne, con Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly Preston, Tchéky Karyo, Maureen Stapleton, Nesbitt Blaisdell, Remak Ramsay, Larry Pine, Bill Timoney, Lee Wilkof, Paolo Calamari, Helmar Augustus Cooper, Dominick Dunne, Bill Anagnos, Debbon Ayer, Maurizio Benazzo, Tom Forrest, Susan Forristal, Daniel Dae Kim, Bill Kux, Conrad McLaren, Steve McAuliff, Shoshanna Gleich, Jacqueline Heinze e Mike Hodge.

Saturno contro , Drammatico, 2007, durata: 110 min. in onda alle 21:15 su La7 , un film di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Ambra Angiolini, Serra Yilmaz, Ennio Fantastichini, Isabella Ferrari, Filippo Timi, Michelangelo Tommaso, Milena Vukotic, Luigi Diberti, Lunetta Savino, Benedetta Gargari e Gabriele Paolino.

Separation , Horror, Drammatico, 2021, durata: 107 min. in onda alle 21:15 su Italia 2 , un film di William Brent Bell, con Violet McGraw, Rupert Friend, Mamie Gummer, Brian Cox, Madeline Brewer, Troy James, Simon Quarterman e Manny Perez.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/separation/59990/video/?vid=35447" title="Separation: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Separation: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

, Horror, Drammatico, 2021, durata: 107 min. , un film di William Brent Bell, con Violet McGraw, Rupert Friend, Mamie Gummer, Brian Cox, Madeline Brewer, Troy James, Simon Quarterman e Manny Perez. Mal di pietre , Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 116 min. in onda alle 21:15 su Cielo , un film di Nicole Garcia, con Marion Cotillard, Louis Garrel e Alex Brendemühl.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mal-di-pietre/53266/video/?vid=25980" title="Mal di pietre: Il trailer italiano del film - HD">Mal di pietre: Il trailer italiano del film - HD</a>

The Tourist , Drammatico, Thriller, 2010, durata: 103 min. in onda alle 21:20 su Rai 3 , un film di Florian Henckel von Donnersmarck, con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Rufus Sewell, Timothy Dalton, Ralf Moeller, Raoul Bova, Steven Berkoff, Christian De Sica, Bruno Wolkowitch, Neri Marcorè, Mhamed Arezki, Nino Frassica, Alessio Boni, Daniele Pecci, Clément Sibony, Igor Jijikine, Julien Baumgartner, François Vincentelli, Jean-Marie Lamour e Marc Ruchmann.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-tourist/47925/video/?vid=5035" title="The Tourist: il trailer del film con Angelina Jolie e Johnny Depp">The Tourist: il trailer del film con Angelina Jolie e Johnny Depp</a>

6 Bullets , Azione, Drammatico, 2012, durata: 115 min. in onda alle 21:20 su Rai 4 , un film di Ernie Barbarash, con Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman, Charlotte Beaumont, Uriel Emil, Louis Dempsey, Steve Nicolson, Andrei Runcanu, Kristopher Van Varenberg e Bianca Van Varenberg.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/6-bullets/55198/video/?vid=29742" title="6 Bullets: Il Trailer Ufficiale del Film">6 Bullets: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

, Azione, Drammatico, 2012, durata: 115 min. , un film di Ernie Barbarash, con Jean-Claude Van Damme, Joe Flanigan, Anna-Louise Plowman, Charlotte Beaumont, Uriel Emil, Louis Dempsey, Steve Nicolson, Andrei Runcanu, Kristopher Van Varenberg e Bianca Van Varenberg. Frida , Drammatico, 2002, durata: 118 min. in onda alle 21:20 su LA7D , un film di Julie Taymor, con Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rush, Ashley Judd, Edward Norton, Antonio Banderas, Mia Maestro, Valeria Golino, Saffron Burrows, Roger Rees, Felipe Fulop, Margarita Sanz, Chavela Vargas, Diego Luna, Julian Sedgwick, Jorge Valdés García, Anthony Alvarez, Ehecatl Chavez, Lila Downs, Victor Noriega, Rebecca de Alba e Patricia Reyes Spindola.

Memories , Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 117 min. in onda alle 21:21 su Canale 5 , un film di Abdullah Oguz, con Neslihan Atagül, Ekin Koç e Zeynep Kankonde.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/memories/67606/video/?vid=47723" title="Memories: Il Trailer Ufficiale del Film Turco - HD">Memories: Il Trailer Ufficiale del Film Turco - HD</a>

The Help , Drammatico, 2011, durata: 137 min. in onda alle 21:30 su Rai 1 , un film di Tate Taylor, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Sissy Spacek, Mike Vogel, Ahna O'Reilly, Allison Janney, Chris Lowell, Anna Camp, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Dana Ivey e Brian Kerwin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-help/48449/video/?vid=6738" title="The Help: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film">The Help: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film</a>

Viaggi di nozze, Commedia, 1995, durata: 112 min. in onda alle 21:31 su Rete 4, un film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Claudia Gerini, Mario Granato, Paolo Triestino, Nanni Tamma, Gianni Vagliani, Adriana Volpe, Costantino Valente, Maddalena Fellini, Agnese Ricchi, Ermanno Schiavina, Francesco Romei, Alessandro Ruo, Enzo Salomone, Martino Scovacricchi, Edoardo Siravo, Gloria Sirabella, Manuela Arcuri, Cristina Ascani, Marcello Magnelli, Angela Masini, Ugo Luly e Luis Molteni.



