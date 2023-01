SAG Awards 2023 - l'elenco completo delle nomination per il cinema

News Cinema

Ieri, 11 gennaio, sono state annunciate le nomination della 29ª edizione dei SAG Awards, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 24 febbraio. Ecco l'elenco completo delle nomination per il cinema.

Ieri - 11 gennaio - sono state annunciate le nomination della 29ª edizione dei SAG Awards (Screen Actors Guild Award), i premi assegnati ogni anno dal sindacato attori statunitense. Un premio ambito e prestigioso, divenuto nel tempo un indicatore fondamentale dell'andamento dell' Award Season, dal momento che molti degli attori che votano i SAG sono presenti anche nella giuria dell'Academy. Sono sei le categorie per il cinema - miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliori controfigure e miglior cast - quest'ultimo solitamente assegnato al cast della pellicola che vincerà l'Oscar come miglior film. Tornano gli ormai "soliti" nomi - Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Austin Butler e Colin Farrell, favoriti assoluti nelle proprie categorie - mentre mancano all'appello attori e attrici molto quotati - e candidati già ad altri premi come i Golden Globe -, fra cui Michelle Williams per The Fabelmans, Hugh Jackman per The Son e le tre star di Babylon - Diego Calva, Brad Pitt e Margot Robbie. Candidati invece, un po' a sorpresa, Adam Sandler, Stephanie Hsu e Paul Dano. Ecco dunque l'elenco completo dei candidati ai SAG Awards, pronto a scardinare certezze e previsioni e a sorprendere con vittorie inaspettate.

SAG Awards 2023 - L'elenco completo dei candidati per il cinema

​La cerimonia di premiazione della 29ª edizione dei SAG Awards si terrà il 24 febbraio.