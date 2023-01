SAG Awards 2023: Tutte le nomination per le Serie TV

News Serie TV

Ozark di Netflix, Only Murders in the Building di Hulu, Better Call Saul di AMC e Barry di HBO sono le serie tv più nominate della 29esima edizione.

Neanche il tempo il metabolizzare la notte dei Golden Globe appena trascorsa che siamo già proiettati verso il prossimo grande evento della stagione dei premi. La Screen Actors Guild, l'associazione che riunisce gli attori americani, ha annunciato le nomination della 29esima edizione dei SAG Awards. Il crime drama di Netflix Ozark, conclusosi dopo quattro stagioni, raccoglie il maggior numero di candidature, quattro, incluse le tre individuali per Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner (nominata anche per Inventing Anna). In passato gli Screen Actors Guild Awards hanno premiato la serie due volte, sempre per l'interpretazione di Bateman. Segue con tre nomination il drama di AMC Better Call Saul, anch'esso alla sua stagione finale, negli ultimi mesi nominato da tutti ma incredibilmente premiato da nessuno.

Tra le comedy, Only Murders in the Building di Hulu fa meglio della pluripremiata Abbott Elementary di ABC (tre nomination contro due), mentre la serie fenomeno di HBO The White Lotus ha ottenuto anch'essa due nomination, una delle quali per l'incontenibile Jennifer Coolidge. I vincitori saranno annunciati durante la consueta cerimonia di premiazione al Fairmont Century Plaza di Los Angeles il 26 febbraio. Evento che potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube di Netflix (e direttamente sulla piattaforma streaming dall'edizione del 2024). Qui di seguito la lista completa dei candidati.

SAG Awards 2023: Le nomination per le Serie TV

CAST IN UN DRAMA

Better Call Saul

Ozark

Scissione

The Crown

The White Lotus

ATTORE IN UN DRAMA

Jonathan Banks, Better Call Saul

Jason Bateman, Ozark

Jeff Bridges, The Old Man

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Scissione

ATTRICE IN UN DRAMA

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Zendaya, Euphoria

CAST IN UNA COMEDY

Abbott Elementary

Barry

Hacks

Only Murders in the Building

The Bear

ATTORE IN UNA COMEDY

Anthony Carrigan, Barry

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

ATTRICE IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Steve Carell, The Patient

Taron Egerton, Black Bird

Sam Elliott, 1883

Paul Walter Hauser, Black Bird

Evan Peters, Dahmer

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Emily Blunt, The English

Jessica Chastain, George & Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Niecy Nash-Betts, Dahmer

Amanda Seyfried, The Dropout

STUNT

House of the Dragon

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Star Wars: Andor

Stranger Things

The Boys